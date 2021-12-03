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  • Кроссовер Polestar 3, брат большого Volvo: первая фотография в пиксельной окраске

Кроссовер Polestar 3, брат большого Volvo: первая фотография в пиксельной окраске

03.12.2021 462 0 0

Шведская марка Polestar, отколовшаяся от материнской компании Volvo в 2017 году, опубликовала первую фотографию своей третьей модели — флагманского купеобразного кроссовера Polestar 3, производство которого начнётся в следующем году на американском заводе Volvo в штате Южная Каролина.

 

Компания Polestar выросла из придворного тюнинг-ателье Volvo и позиционируется как премиальный производитель электромобилей с акцентом на спорт и максимальную экологичность. Увы, за четыре года самостоятельной жизни Polestar не добилась сколь-нибудь заметных успехов на мировом рынке. Сборка двух существующих моделей — гибридного купе Polestar 1 и компактного электрического кросс-лифтбека Polestar 2 — происходит в Китае, по итогам 2021 года Polestar ожидает продать в мире лишь 29 тысяч автомобилей.

Для сравнения скажем, что китайский электромобильный стартап Nio, начинавший свою активную деятельность примерно в то же время, что и Polestar, за первые три квартала этого года сумел реализовать в Китае более 70 тысяч электромобилей, а летом вышел на европейский рынок.

Polestar 3

В следующем году Polestar должна совершить мощный рывок и выпустить на мировой рынок флагманский кроссовер Polestar 3, который в плане дизайна не будет иметь с моделями Volvo ничего общего. Первый тизер Polestar 3 был опубликован в сентябре — это была фотография машины в профиль под покрывалом, а теперь шведская марка показала кроссовер целиком в три четверти, но в камуфляжной окраске.

Маскировочные пиксели, впрочем, не мешают оценить особенности дизайна — передок выполнен в стиле концептуального седана Polestar Precept образца 2020 года и его серийной версии Polestar 5, которая будет запущена в производство в 2024 году. Между дебютами Polestar 3 и Polestar 5 свет увидит ещё одна модель — кроссовер Polestar 4 (более компактный, чем Polestar 3, но более крупный, чем Polestar 2).

Polestar 3 планируется оснастить лидаром Luminar и продвинутой системой автономного вождения (вплоть до 4 уровня классификации SAE), но заработает она ближе в середине текущего десятилетия.

Производство купе Polestar 1 завершится в этом году — таким образом в ближайшие четыре года продуктовая линейка Polestar будет состоять из четырёх электрических моделей, у каждой из которой будет несколько модификаций. В первой половине следующего года Polestar хочет провести IPO на бирже Nasdaq, то есть стать публичной компанией и получить ощутимые финансовые вливания со стороны инвесторов. К 2025 году Polestar хочет выйти на объём продаж в 290 тысяч электромобилей в год.

Возвращаясь к Polestar 3 напомним, что в основе этой модели лежит вольвовская платформа SPA2, её же получит будущий большой электрический кроссовер Volvo (он не будет называться XC90, а получит другое имя), обе машины пропишутся на заводе Volvo в Риджвилле (пригород Чарльстона, США, штат Южная Каролина). Этот завод был запущен в 2018 году, сейчас он выпускает только седаны Volvo S60 и при плановой мощности в 150 тысяч машин в год пока что фактически работает на «холостых оборотах». Два больших электрических кроссовера дадут ему эффективную нагрузку. Кроссовер Polestar 4, скорее всего, пропишется здесь же, а производство седана Polestar 5 наладят в Китае.

Automotive News со ссылкой на гендиректора Polestar Томаса Ингенлата сообщает, что компания работает над собственной алюминиевой электромобильной платформой, которая ещё больше отдалит Polestar от Volvo. Её первым носителем станет Polestar 5, то есть он не будет техническим родственником кроссоверов Polestar 3 и Polestar 4.

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