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  • Polestar 5: шведско-китайский конкурент Porsche Taycan показался в серийном кузове

Polestar 5: шведско-китайский конкурент Porsche Taycan показался в серийном кузове

23.11.2021 236 0 0

Шведская марка Polestar в ближайшие три года представит три новинки — кроссоверы Polestar 3, Polestar 4 и флагманский седан Polestar 5. Последний выйдет на рынок лишь в 2024 году, но он уже обрёл серийные очертания — опубликованы несколько тизерных изображений.

 

В 2017 году марка Polestar откололась материнской компании Volvo, которая в свою очередь с 2010 года принадлежит китайскому холдингу Geely. Сейчас Polestar, по сути, живёт в режиме стартапа, Volvo предоставляет ей только платформы и производственные мощности. У Polestar своя стратегия продаж и развития с акцентом на спорт и экологичность. Дебютной моделью Polestar как самостоятельного бренда в 2019 году стало plug-in гибридное купе Polestar 1, но уже в конце этого года его производство завершится и линейке останется только компактный электрический кросс-лифтбек Polestar 2 китайской сборки.

Слева направо: Polestar 1, Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 и Polestar 5.

На 2022 год запланированы премьера и старт производства в США флагманского купеобразного кроссовера Polestar 3, построенного на модульной электромобильной платформы SPA2 (она же ляжет в основу нового большого SUV марки Volvo). Главным конкурентом Polestar 3 назначен Tesla Model X, то есть это будет довольно дорогая и не слишком массовая модель.

Слева направо: Polestar 5, Polestar 4 и Polestar 3.

Вслед за Polestar 3, ориентировочно в 2023 году, дебютирует более компактный и доступный кроссовер Polestar 4, а в 2024 году свет увидит седан Polestar 5 — серийная версия концепта Polestar Precept образца 2020 года, который стал предвестником нового стиля марки. Если Polestar 1 и 2 легко можно спутать с Volvo, то Polestar 3, 4 и 5 имеют более самобытную внешность — представление о ней дают опубликованные сегодня тизеры Polestar 5, вставленные в видеоролик на YouTube.

Polestar 5
1 / 3
Polestar 5
2 / 3
Polestar 5
3 / 3

Судя по картинкам, Polestar 5 принципиально ничем не отличается от концепта Precept, но неуловимо изменились пропорции (скорректировна форма передних стоек кузова) и пластика передка, появились центральные стойки кузова, задние двери открываются в ту же сторону, что и передние, камеры на передних дверях заменены обычными зеркалами. Оригинальное решение кормы без заднего стекла пока сохранилось.

Polestar 5

Разработка Polestar 5 ведётся в британском технопарке MIRA в Нанитоне (графство Уорикшир), который принадлежит японской компании Horiba, — здесь же, к слову, базируются команды разработчиков электромобильных стартапов Soventem и Viritech. Выпускаться Polestar 5 будет в Китае, а продаваться по всему миру.

В октябре гендиректор Polestar Томас Ингенлат заявил о том, что видит в будущих моделях Polestar конкурентов электромобилям Porsche — стало быть, Polestar 5 попытается отнять покупателей у Porsche Taycan, хотя и от сравнения с Tesla Model S ему, разумеется, не уйти.

Polestar 5

Если в прошлом году Polestar выпустила всего около 10 000 автомобилей, то к 2025 году хочет выйти на объём 290 тысяч машин в год — сильная заявка с учётом того, что за пределами Европы марку почти не знают. Ещё одна амбициозная цель — представить к 2030 году полностью климатически нейтральный электромобиль.

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