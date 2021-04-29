Viritech Apricale: водородный суперкар из Великобритании, который породит грузовик

Компанию Viritech основали Тимоти Лайонс, опытный инвестиционный предприниматель, и автомобильный инженера Мэтт Фолкс, в прошлом работавший в Формуле-1 и BAC (британский производитель лёгких одноместных спорткаров). Viritech делает ставку на инновации в области силовых установок на основе водородных топливных элементах и в перспективе хочет продавать их направо и налево — производителям автомобилей, самолётов, катеров и даже космических кораблей.

Apricale задумывался как демонстрация технологических достижений Viritech и первый в мире водородный суперкар. Первым в мире он уже вряд ли станет, так как американский конкурент Hyperion Motors планирует выпустить свою аналогичную машину уже в 2022 году. Viritech к 2022 году успеет построить лишь прототип Apricale, а его производство начнётся только в 2023 году, да и то при условии, что всё пойдёт по плану. Заявленный тираж — 25 шт., цена — около 1,5 млн фунтов стерлингов за экземпляр.

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Разработка Apricale ведётся в технопарке MIRA, что расположен в городе Нанитон (графство Уорикшир) и принадлежит японской компании Horiba, специализирующейся на впуске измерительного и тестового оборудования. Технопарк MIRA щедро нашпигован новейшим лабораторным оборудованием и имеет собственный полигон (бывший военный аэродром), так что обкатывать прототипы можно, что называется, не отходя от кассы.



Технических подробностей об Apricale пока немного: известно лишь, что пиковая мощность его силовой установки составит 1115 л.с., дальность хода на одной заправке — около 800 км. Снаружи Apricale, как видно по картинкам, немного напоминает суперкары Koenigsegg. Детали оформления интерьера пока не показаны.

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Главной технической «фишкой» Apricale станет резервуар для хранения водорода, изготовленный из графенового композита и интегрированный в силовую структуру кузова. В этом, как утверждают разработчики, ключевое главное отличие от конкурирующих проектов, у которых резервуар проектируется отдельно от машины. Интеграция в кузов в сочетании с графеновым композитом позволят значительно снизить массу резервуара. До каких именно значений? Viritech пока не даёт ответ на этот вопрос, а лишь указывает отправную точку: бак с водородом, который не интегрирован в кузов, должен весить 100 кг, чтобы семейный автомобиль среднего размера мог проехать 300 миль (482 км) на одной заправке.



Подробностей об электрохимическом генераторе нет. Есть ли промежуточная, буферная батарея, неизвестно. Видимо, все детали будут объявлены на стадии действующего прототипа в 2022 году.

Viritech Jovian и Viritech Apricale

﻿В 2022 году должен также увидеть свет прототип водородного седельного тягача Jovian, и это куда более важная и долгосрочная для Viritech история. Если Apricale — это своеобразная витрина возможностей водородных силовых установок, то Jovian их потенциальная монетизация, замена армии дизельных грузовиков, от которых довольно скоро придётся отказаться под давлением экологической доктрины нынешних политических лидеров Западного мира.



Viritech Jovian

Viritech Jovian будет иметь такой же запас хода на одной заправке, что и дизельный грузовик, тогда как традиционная батарейная электрическая силовая установка для достижения такой дальнобойности должна весить 9 тонн, а это катастрофически снизит грузоподъёмность машины, не говоря уже о прочих недостатках вроде долгой зарядки. Подготовка к мелкосерийному производству Jovian начнётся в 2023 году, а массовым производством в перспективе займутся другие производители, которых заинтересует силовая установка Viritech.



Viritech Tellaro

На сайте британской компании присутствует также водородный кроссовер Tellaro, похожий на Mercedes-Benz GLA прошлого поколения, но это уже чистой воды демонстрация того, как и куда можно имплантировать силовые установки Viritech. Выпускать Tellaro самостоятельно компания Viritech не планирует.

