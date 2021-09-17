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  • Британский лифтбек Soventem: нестандартная компоновка и сомнительная социализация

Британский лифтбек Soventem: нестандартная компоновка и сомнительная социализация

17.09.2021 77 0 0

Стартап Soventem Limited со штаб-квартирой в Лондоне планирует в 2024 году начать выпуск электромобилей с вынесенными за кузов колёсами.

 

Не поздновато ли в 2024 году выходить на растущий как на дрожжах рынок электромобилей? Создатели стартапа Soventem считают, что не поздно, потому что их электромобили, во-первых, буду непохожими на остальные, а во-вторых, компания не собирается идти в большой бизнес и планирует выпускать не более 3000 машин в год, то есть делать нишевый продукт, который всегда найдёт своего клиента.

Название Soventem образовано от латинских слов Solus (солнце), Ventus (ветер) и Tempus (время). Основал компанию британский инновационный предприниматель Роберт Парсон, весьма состоятельный, судя по всему, человек — в интервью британскому журналу Autocar он рассказал, что пока сам финансирует все разработки, однако готовится к запуску краудфандинговой кампании. Парсон готов к убыткам в первые годы выпуска своих электрокаров, но уверен, что потом они получат должное признание у публики и начнут приносить прибыль.

Концепция электромобилей Soventem родилась в результате мозгового штурма Парсона и его приятелей на тему идеальной машины на каждый день. Все хотели, чтобы такая машина выглядела так же круто, как суперкар, но при этом была недорогой и практичной. В результате получилось то, что вы видите на 3D-рендерах — обтекаемая капсула с четырьмя вынесенными за её пределы колёсами и массивными боковыми дверями типа «крыло чайки».

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У Soventem будут две версии: узкая двухместная с тандемной посадкой и широкая четырёхместная. В обоих случаях у машины будут два багажника — основной в корме с доступом через большую багажную дверь, объединённую с задним стеклом, и дополнительный спереди. Роль зеркал заднего вида выполняют камеры. Из какого материала сделан кузов-монокок, компания пока не раскрывает. Многие детали планируется изготавливать методом 3D-печати.

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Разрабатываться Soventem будет в технопарке MIRA в Нанитоне (графство Уорикшир), который принадлежит японской компании Horiba, имеет новейшее лабораторное оборудование и собственный тестовый полигон. Шасси будет поставлять израильский стартап REE, специализирующийся на разнокалиберных плоских электромобильных платформах с мотор-колёсами, а в подвеске планируется использовать проактивные электрогидравлические модули американской компании ClearMotion — плавность хода у Soventem будет на уровне лучших Ситроенов с гидропневматикой, а управляемость — на уровне лучших спорткаров.

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Конкретные технические характеристики пока не объявлены, зато обещана «подключённость машины ко всему и вся». Бортовая самообучающаяся электронная ассистентка Lucy будет сканировать каждого нового водителя и пассажира, запоминать его особенности, предпочтения и привычки, разговаривать с ним на его родном языке, развлекать в дороге и вести беседы на самые разные темы. Если по дороге в каком-нибудь кафе окажется ваш знакомый из адресной книги или списка друзей в соцсетях, Lucy тут же оповестит его о вашем прибытии. Короче говоря, не для интровертов и социофобов такая машина — слишком много она будет о вас знать.

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В перспективе (примерно к концу текущего десятилетия) электромобили Soventem получат полный автопилот и смогут прямо на борту получать из загрязнённого городского воздуха водород и направлять его в электрохимический генератор — таким образом удастся снизить нагрузку на зарядные станции и водородные АЗС. Но машины первых лет выпуска будут обычными электромобилями.

Стартап будет продавать свои машины в розницу и сдавать в аренду. Цены пока не объявлены, но на сайте компании можно оставить заявку, чтобы стать одним из первых владельцев или арендаторов электромобилей Soventem.

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