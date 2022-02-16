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  • На пенсию пока рано: Volvo ещё раз обновит большой кроссовер XC90

На пенсию пока рано: Volvo ещё раз обновит большой кроссовер XC90

16.02.2022 393 0 0

В этом году компания Volvo представит новый, полностью электрический большой SUV, но, история прежнего флагмана XC90 на этом не закончится: популярный семейный кроссовер ожидает очередной рестайлинг и ещё несколько лет конвейерной жизни.

 

Volvo XC90 второго поколения дебютировал в 2014 году, а в 2019 году пережил небольшое обновление. По современным меркам модели пора на покой, тем более что вот-вот появится новый, полностью электрический флагман, который, по слухам, назовут Embla, но Automotive News Europe со ссылкой на гендиректора Volvo Cars Хокана Самуэльссона сообщает, что шведская компания, входящая в состав китайского холдинга Geely, продолжит выпуск XC90 параллельно с новым электрическим кроссовером. К слову, «первый» XC90 тоже некоторое время выпускался параллельно со своим преемником, но под именем XC Classic — его сняли с производства лишь в 2016 году.

Актуальный Volvo XC90

Самуэльссон говорит, что компания даже готовит косметического обновление XC90, намекая таким образом на то, что у модели впереди ещё несколько лет конвейерной жизни. В прошлом году XC90 стал третьей по популярности моделью Volvo в мире: реализовано 108 231 шт., на 17% больше чем в 2020-м. Самым востребованным оказался среднеразмерный кроссовер Volvo XC60 (продано 215 635 шт.), на втором месте — компактный ХС40 (201 037 шт.). На ряде консервативных рынков, в том числе российском, пока рано отказываться от моделей с ДВС, так что ХС90 остаётся в строю. Тем не менее напомним, что в 2030 году Volvo Cars полностью переключится на электромобили, так что нынешнее поколение ХС90 в любом случае окажется последним.

В России Volvo XC90 в прошлом году оказался популярнее младшего ХС40: продано 2774 и 1836 шт. соответственно, но среднеразмерный ХС60 всё равно успешнее — 3154 шт.

В каком русле пройдёт обновление ХС90, Самуэльссон не сообщил, но, полагаем, кроссовер ожидает небольшой косметический апгрейд в экологическом стиле: с кормы наверняка уберут торчащие выхлопные патрубки и спрячут их под юбку бампера (такой «фокус» недавно проделали с ХС40), так как демонстрировать выхлоп теперь стыдно. В салоне, вероятно, слегка обновят отделку и электронику.

Актуальный Volvo XC90

Volvo XC90 выпускается на головном заводе компании в шведском Гётеборге, который в ближайшее время ожидает масштабная реконструкция и расширение — разумеется, с целью освоения выпуска электрических моделей. Сейчас вся моторная гамма ХС90 в той или иной степени гибридизирована, причём даже в России: 2,0-литровые бензиновый (249 л.с.) и дизельный (235 л.с.) двигатели идут в комплекте с ассистирующим стартер-генератором. Plug-in гибридная версия может проехать на электротяге до 51 км.

Актуальный Volvo XC90

Новый электрический флагманский SUV будут выпускать на американском заводе Volvo в Риджвилле (штат Южная Каролина) вместе с родственным Polestar 3.

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