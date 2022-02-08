Volvo радикально обновляет производство: крупноузловое литьё и собственные батареи

Компания Volvo Cars объявила о крупных инвестициях в модернизацию и развитие своего головного завода в шведском Гётеборге. Сам завод в рамках подготовки к выпуску электромобилей пройдёт через широкомасштабную реконструкцию, получит новый литейный и модернизированный окрасочный цеха, а по соседству с ним разместится батарейная Гигафабрика, которую Volvo построит совместно с Northvolt.

К 2030 году Volvo Cars планирует полностью отказаться от двигателей внутреннего сгорания и переключиться в электромобили. Сейчас батарейные модели Volvo и отколовшейся от неё в 2017 году компании Polestar производятся в бельгийском Генте и китайском городе Луцяо, а в будущем их будут делать ещё как минимум три площадки — в американском Риджвилле, китайском Чэнду и головном заводе в Гётеборге. Последний находится в муниципальном округе Торсланда (по сути, пригород Гётеборга) и носит его название: основанное в 1964 году предприятие сегодня может выпускать до 300 тысяч машин в год, на нём трудятся 6500 человек.

Завод Volvo в Гётеборге

Сегодня шведская компания объявила о намерении инвестировать 10 млрд крон (960 тысяч евро в переводе по текущему курсу) в модернизацию завода Торсланда для освоения производства электромобилей нового поколения. Главное приобретение — новый литейный цех для изготовления крупных кузовных деталей из алюминиевого сплава, которые должны оказаться легче, прочнее и экологичнее схожих по размерам конструкций, полученных путём штамповки и сварки. Технологам работы прибавится, зато качество сборки будет выше, а отходов меньше. В качестве примера приведена задняя часть силовой структуры кузова будущего преемника Volvo XC90 (имя новой машины пока засекречено) — единая деталь, накрывающая заднюю подвеску и включающая в себя часть боковин. Крупноузловое литьё уже практикует Tesla, собираются осваивать Mercedes-Benz и многие электромобильные стартапы.



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Кроме того, головной завод Volvo получит обновлённый окрасочный цех (менее энергозатратный и более экологически чистый, чем нынешний), цех сборки батарей для электромобилей, модернизированные зоны погрузки-разгрузки и благоустроенную территорию вокруг завода с красивым ландшафтом и зонами отдыха для сотрудников.



Строительство Гигафабрики Volvo и Northvolt начнётся в 2023 году, завершится в 2025 году.

Модернизация завода Торсланда завершится в 2025 году. Тогда же должна заработать строящаяся по соседству совместно с батарейным стартапом Northvolt Гигафабрика стоимостью 30 млрд крон (2,9 млрд евро). Эта Гигафабрика была анонсирована летом прошлого года, но тогда для неё ещё не было выбрано место и завершить стройку планировалось в 2026-м. Теперь же дата пуска перенесена на 2025 год, мощность составит 50 ГВт·ч в год (имеется ввиду совокупная ёмкость всех изготовленных аккумуляторов), будет создано 3000 рабочих мест. Ещё несколько сотен рабочих мест будет создано в центре исследований и разработок аккумуляторный батарей, который заработает здесь же в Гётеборге уже в этом году.



Указанной мощности Гигафабрики будет достаточно для выпуска примерно полумиллиона электромобилей в год. В 2021 году Volvo реализовала в мире 698 693 автомобилей, Polestar — 29 000, но к 2025 году Polestar хочет выйти на уровень в 290 тысяч машин в год. Стало быть, собственная Гигафабрика даст в лучшем случае половину требуемого количества батарей, другую половину придётся покупать. Часть батарей общей ёмкостью 15 ГВт·ч в год будет поступать с совместного предприятия Northvolt и Volkswagen в городе Шеллефтео на северо-востоке Швеции, но и этого мало. Где Volvo собирается покупать недостающие батареи, пока неизвестно — возможно, у LG и CATL, как это делает сейчас, либо недостаток восполнит материнский холдинг Geely, тоже имеющий большие электромобильные планы.

