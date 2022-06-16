Polestar дразнит тизерами новинок: на одном снимке показали седан 5, кроссоверы 3 и 4

При этом если корму «тройки» и «пятёрки» видно без проблем, паркетник с «четвёркой» в качестве индекса пока спрятан с помощью ткани. Ожидается, что его производство стартует в следующем году.

История Polestar началась в середине 90-ых годов прошлого века: изначально это была гоночная команда, затем подразделение переквалифицировали в тюнинг-ателье компании Volvo, а в 2017 году его выделили в самостоятельный бренд. На сегодняшний день модельный ряд включает в себя гибридное купе Polestar 1 и компактный электрический кросс-лифтбек Polestar 2. Производство обеих моделей налажено в Китае (марка Volvo принадлежит «поднебесному» холдингу Geely), а продаются они на разных рынках, в том числе в США и Европе.



Тизер Polestar 4

В дальнейшем модельный ряд марки будет расширен: его пополнят пара кроссоверов – Polestar 3 и 4, а также флагманский седан 5. Бренд решил показать все новинки на одном тизере – вместе с Polestar 2 их выстроили в ряд кормой. Правда, «четвёрку» при этом дополнительно скрыли с помощью ткани, так что детали экстерьера этого паркетника рассмотреть пока не получилось.

Пока можно рассмотреть силуэт купеобразного кузова будущего кроссовера, увидеть очертания антенны «акулий плавник» на крыше и огни задних фонарей, соединённых между собой светящейся красной полосой через всю ширину багажной двери. Очевидно, что у модели есть обвес по периметру из некрашеного чёрного пластика. По габаритам он окажется меньше, чем кроссовер с индексом в виде «тройки». Ожидается, что серийное производство Polestar 4 наладят в следующем году.



Тизер Polestar 3

Остальные же новинки компания ранее уже показывала на других фото. Так, мы уже видели прототип флагманского кроссовера Polestar 3, спрятанный за «пиксельной» маскировочной плёнкой, а также вид на профиль модели без какой-либо маскировки. Теперь можно разглядеть и корму: у «тройки» есть спойлер на верхней части пятой двери, оригинальные С-образные фонари, соединённые между собой по верхним частям «подков» светящейся линией. Ниже располагается фирменный знак бренда.



Тизер Polestar 5

Напомним, кроссовер Polestar 3 официально полностью рассекретят в октябре текущего года. В основу «тройки» ляжет модульная платформа SPA2 от Volvo. Как сообщалось ранее, на старте продаж этот электрический паркетник будет предлагаться с двухмоторной силовой установкой (по одному двигателю на каждую ось), его запас хода на одной зарядке составит примерно 600 км.



Ещё одну новинку – Polestar 5 – компания тоже ранее уже демонстрировала. Прототип этой модели покажут в конце текущего месяца на фестивале скорости в Гудвуде. Серийный вариант дебютирует ещё не скоро – в 2024 году. Флагманский седан составит конкуренцию Porsche Taycan и Tesla Model S. Как стало известно ранее, у этой модели будет собственная алюминиевая платформа, её разработкой занимается британский филиал Polestar.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Polestar 2 получил «заряженную» версию. Отдача силовой установки лифтбека выросла с 408 до 476 л.с., а максимального крутящего момента – с 660 до 680 Нм. При этом у Polestar 2 BST Edition 270 такой же тяговый аккумулятор, как и у обычной «двойки», его ёмкость равна 78 кВт*ч. Версию выпустят ограниченным тиражом – всего 270 экземпляров, поставки машин начнутся в четвёртом квартале этого года.

