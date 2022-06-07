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  • Флагманский кроссовер Polestar 3: первая полноценная фотография, премьера — в октябре

Флагманский кроссовер Polestar 3: первая полноценная фотография, премьера — в октябре

07.06.2022 226 0 0

Электромобильный спортивный бренд Polestar, отколовшийся от компании Volvo в 2017 году, продолжает потихоньку рассекречивать свою третью модель — большой купеобразный кроссовер Polestar 3, полноценная премьера которого состоится в октябре этого года, а серийное производство начнётся в первом квартале 2023 года.

 

Компания Polestar выросла из одноимённой гоночной команды, ставшей впоследствии придворным тюнинг-ателье Volvo Cars. Сегодня Polestar вместе с Volvo входит в состав китайского холдинга Geely, но Polestar дана довольно большая автономия (вплоть до возможности разработать собственную платформу): компания, по сути, работает в режиме стартапа и хочет в этом году провести IPO на бирже Nasdaq, чтобы привлечь дополнительные инвестиции. Как самостоятельный производитель Polestar долго раскачивалась, представив с 2017 года только две серийные модели, причём одна из них — plug-in гибридное купе Polestar 1 — уже снята с производства.

Сейчас шведская марка выпускает только кросс-лифтбек Polestar 2 в нескольких модификациях, в прошлом году она реализовала в мире лишь 29 тысяч электромобилей, но уже к концу 2025 года хочет выйти на уровень в 290 тысяч машин в год. Главные рынки сбыта — Европа, США и Китай. Десятикратное увеличение объёмов производства и сбыта должно случиться за счёт расширения модельного ряда, ближайшей новинкой должен стать крупный купеобразный кроссовер Polestar 3 уровня Porsche Cayenne Coupe и BMW X6.

один из предыдущих тизеров Polestar 3

Напомним, что Polestar позиционирует себя как производитель премиальных электромобилей с акцентом на спорт и максимальную экологичность, главным ориентиром на рынке для шведской марки является компания Porsche, в связи с чем можно ожидать от Polestar 3 очень достойных динамических характеристик. О основе Polestar 3 лежит вольвовская модульная платформа SPA2, её же получит будущий большой трёхрядный электрический кроссовер Volvo — это не замена ХС90, а отдельная модель.

В сегодняшнем пресс-релизе сказано, что на старте продаж Polestar 3 будет предлагаться с двухмоторной силовой установкой (по одному мотору на каждую ось) и сможет проехать около 600 км на одной зарядке. Заявлен также полноценный автопилот с лидаром от Luminar, но дата его коммерческого релиза пока не объявлена. Выпускаться Polestar 3 будет в США и в Китае: американская площадка находится в Риджвилле (штат Южная Каролина), китайская — в Чэнду. Polestar 2, к слову, собирают в бельгийском Генте и китайском Луцяо.

В 2023 году ожидается премьера среднеразмерного кроссовера Polestar 4. В 2024 году Polestar представит флагманский седан Polestar 5, который будет конкурировать с Porsche Taycan и Tesla Model S, и у этой модели будет уже собственная алюминиевая платформа, разработка которой ведётся в британском филиале Polestar. После запуска Polestar 5 модельную линейку может пополнить серийная версия концептуального купе-кабриолета Polestar O2, представленного в марте этого года.

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