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Новый спорткар Polestar: купе-кабриолет с намёком на серийное производство

02.03.2022 84 0 0

Электромобильный спортивный бренд Polestar, отколовшийся от компании Volvo в 2017 году, представил концептуальный спорткар Oна укороченной алюминиевой платформе будущего седана Polestar 5.

 

Первой моделью Polestar как самостоятельного бренда стало plug-in гибридное купе Polestar 1 на платформе SPA, совокупная отдача силовой установки которого составляла 609 л.с. и 1000 Нм — интересная малотиражная модель, но её выпуск уже завершен. Преемником может оказаться серийная версия показанного сегодня концепта Polestar O2 с дизайном и пропорциями, слегка напоминающими новенький Nissan Z.

Polestar Oимеет кузов типа купе-кабриолет, то есть у него есть убирающаяся жёсткая прозрачная крыша, состоящая из двух секций (механизм складывания, увы, не показан). Посадочная формула 2+2 рассчитана на то, что на задних сиденьях будут находиться сумки и рюкзаки, а не пассажиры — всё как у Porsche 911, у которого версия со складной жёсткой крышей называется Targa.

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Porsche — один из главных ориентиров для Polestar на рынке, вот только моделей с ДВС у шведской марки больше не будет — только электромобили. В ближайшие три года марка намерена представить кроссоверы Polestar 3 и Polestar 4, а также флагманский седан Polestar 5. Серийная версия Polestar 5 ожидается в 2024 году, а после этого, по словам гендиректора Polestar Томаса Ингенлата, которого цитирует британский журнал Autocar, вполне может появиться и серийный спорткар, просто пока окончательного решения на сей счёт не принято.

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Polestar O2 имеет вполне серийный вид и тщательно проработанный интерьер, из концептуальных «фишек» у него есть лишь камеры-зеркала, да не показанный на картинках квадрокоптер, выезжающий из под выступа на корме и позволяющий записывать поездки с видом от третьего лица на скорости до 90 км/ч.

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Технические Polestar O2 характеристики не объявлены. Главный акцент в пресс-релизе сделан на экологичности: в частности, почти вся отделка интерьера и даже набивка сидений выполнены из переработанного пластика полиэстера и термопластика, а весь алюминий в конструкции маркирован для будущей переработки и повторного использования.

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Напомним, что в прошлом году марка Polestar реализовала в мире всего 29 тысяч автомобилей, но уже к 2025 году хочет выйти на уровень в 290 тысяч машин в год. Главные рынки сбыта — Европа, США и Китай.

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