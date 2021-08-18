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  • Новый Nissan Z: серийный спорткар получил 405-сильный 3,0-литровый мотор V6

Новый Nissan Z: серийный спорткар получил 405-сильный 3,0-литровый мотор V6

18.08.2021 133 0 0

Купе японской марки появится на домашнем рынке ближайшей зимой, а до американских дилеров модель доберётся весной следующего года.

 

Несмотря на повсеместную любовь к кроссоверам, некоторые производители (даже из масс-маркета) всё же оставляют место для нишевых автомобилей. Таковым является спорткар Nissan Z: сейчас на одном из важнейших для модели рынков, в США, завершаются продажи актуального поколения – 370Z. Компания выпускает её более двенадцати лет, в последний раз модель обновляли в 2012-ом. Показатели продаж в Штатах снижаются с 2015 года, так что по итогам «ковидного» 2020-го дилеры сумели реализовать всего 1954 экземпляра (на 18% меньше, чем годом ранее), а по итогам января-июня текущего года клиенты купили всего 33 единицы. Вероятно, этот результат объясняется тем, что автомобилей 370Z осталось очень мало. На смену уже торопится новое поколение спорткара.

На фото: Nissan Z

Японская компания представила серийную версию Z, который теперь лишили индекса, оставив в качестве названия лишь одну знакомую букву. Отметим, на домашнем рынке модель сохранит предыдущее наименование – Nissan Fairlady Z. Внешность автомобиля оказалась весьма и весьма знакомой: по экстерьеру товарная модель не отличается от представленного в прошлом году прототипа Nissan Z Proto.

Особенностями внешности являются отчасти позаимствованные у купе Nissan 240Z (S30, он же Datsun, дебютировал ещё в 1969 году) силуэт, форма головной оптики, а также крупный воздухозаборник прямоугольной формы. При этом оформление кормы и задних фонарей выполнены по мотивам версии 300ZX, которая выпускалась в 90-ых годах прошлого века. Это сочетание органично воплотилось в нынешнем спорткаре Nissan Z. Новинка в стандартной версии получила 18-дюймовые колёсные диски, исполнениям подороже доступны 19-дюймовые катки.

Новое купе японского бренда получило современный салон, но тоже с неким «ретро-налётом». Перед взглядом водителя располагается цифровая «приборка» диагональю 12,3-дюйма, а также три аналоговых прибора, которые расположены над тачскрином информационно-развлекательной системы (диагональ может быть размером либо 8,0, либо 9,0 дюймов в зависимости от исполнения). Ещё в салоне трёхспицевый руль, блок управления климатической установкой с физическими «крутилками» и дефлекторы вентиляции, оформленные в стиле 300ZX.

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Автомобиль базируется на прежней заднеприводной платформе FM, двигатель находится в пределах колёсной базы, как и у предшественника Nissan 370Z. Расстояние между осями осталось прежним: 2550 мм, при этом длина заметно подросла: сейчас 4379 мм, что на 114 мм больше, чем у купе прошлого поколения. Ширина и высота модели в ходе смены генерации почти не изменились, они равны 1844 и 1316 мм соответственно.

Компания лишила спорткар Z «атмосферника» V6 объёмом 3,7 литра мощностью 337 л.с. (365 Нм). Его заменил 3,0-литровый битурбомотор V6 (серии VR30DDTT). Его отдача составляет 405 л.с., максимальный крутящий момент – 475 Нм. В пару к нему предлагается либо шестискоростная «механика», либо девятиступенчатый «автомат» фирмы Jatco.

Новый Nissan Z появится на домашнем рынке ближайшей зимой, а до американских дилеров модель доберётся весной следующего года. Официальной информации о ценах пока нет, ожидается, что стоимость новинки будет равна примерно 40 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,94 млн рублей по текущему курсу).

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