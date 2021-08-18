Новый Nissan Z: серийный спорткар получил 405-сильный 3,0-литровый мотор V6

Несмотря на повсеместную любовь к кроссоверам, некоторые производители (даже из масс-маркета) всё же оставляют место для нишевых автомобилей. Таковым является спорткар Nissan Z: сейчас на одном из важнейших для модели рынков, в США, завершаются продажи актуального поколения – 370Z. Компания выпускает её более двенадцати лет, в последний раз модель обновляли в 2012-ом. Показатели продаж в Штатах снижаются с 2015 года, так что по итогам «ковидного» 2020-го дилеры сумели реализовать всего 1954 экземпляра (на 18% меньше, чем годом ранее), а по итогам января-июня текущего года клиенты купили всего 33 единицы. Вероятно, этот результат объясняется тем, что автомобилей 370Z осталось очень мало. На смену уже торопится новое поколение спорткара.
Японская компания представила серийную версию Z, который теперь лишили индекса, оставив в качестве названия лишь одну знакомую букву. Отметим, на домашнем рынке модель сохранит предыдущее наименование – Nissan Fairlady Z. Внешность автомобиля оказалась весьма и весьма знакомой: по экстерьеру товарная модель не отличается от представленного в прошлом году прототипа Nissan Z Proto.
Особенностями внешности являются отчасти позаимствованные у купе Nissan 240Z (S30, он же Datsun, дебютировал ещё в 1969 году) силуэт, форма головной оптики, а также крупный воздухозаборник прямоугольной формы. При этом оформление кормы и задних фонарей выполнены по мотивам версии 300ZX, которая выпускалась в 90-ых годах прошлого века. Это сочетание органично воплотилось в нынешнем спорткаре Nissan Z. Новинка в стандартной версии получила 18-дюймовые колёсные диски, исполнениям подороже доступны 19-дюймовые катки.
Новое купе японского бренда получило современный салон, но тоже с неким «ретро-налётом». Перед взглядом водителя располагается цифровая «приборка» диагональю 12,3-дюйма, а также три аналоговых прибора, которые расположены над тачскрином информационно-развлекательной системы (диагональ может быть размером либо 8,0, либо 9,0 дюймов в зависимости от исполнения). Ещё в салоне трёхспицевый руль, блок управления климатической установкой с физическими «крутилками» и дефлекторы вентиляции, оформленные в стиле 300ZX.
Автомобиль базируется на прежней заднеприводной платформе FM, двигатель находится в пределах колёсной базы, как и у предшественника Nissan 370Z. Расстояние между осями осталось прежним: 2550 мм, при этом длина заметно подросла: сейчас 4379 мм, что на 114 мм больше, чем у купе прошлого поколения. Ширина и высота модели в ходе смены генерации почти не изменились, они равны 1844 и 1316 мм соответственно.
Компания лишила спорткар Z «атмосферника» V6 объёмом 3,7 литра мощностью 337 л.с. (365 Нм). Его заменил 3,0-литровый битурбомотор V6 (серии VR30DDTT). Его отдача составляет 405 л.с., максимальный крутящий момент – 475 Нм. В пару к нему предлагается либо шестискоростная «механика», либо девятиступенчатый «автомат» фирмы Jatco.
Новый Nissan Z появится на домашнем рынке ближайшей зимой, а до американских дилеров модель доберётся весной следующего года. Официальной информации о ценах пока нет, ожидается, что стоимость новинки будет равна примерно 40 тыс. долларов (эквивалентно примерно 2,94 млн рублей по текущему курсу).
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