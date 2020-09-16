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  • Купе Z Proto обрисовало следующий спорткар Nissan: битурбированный V6 и «механика»

Купе Z Proto обрисовало следующий спорткар Nissan: битурбированный V6 и «механика»

16.09.2020 38 0 0

Японская марка показала новую «двухдверку». Это пока еще концепт, но серийная модель сильно отличаться от него не будет. На конвейер спорткар, скорее всего, встанет в следующем году.

 

Нынешний Nissan 370Z выпускают вот почти уже двенадцать лет, и, в общем-то, неудивительно, что спрос на него неуклонно снижается. К примеру, на своем главном рынке – в США – в минувшем году модель обрела лишь 2384 владельца, что на 31% меньше, чем в 2018-м. А ведь на старте карьеры купе расходилось тиражом в 9-10 тысяч экземпляров. И все же отказываться от относительно недорогого спорткара в Nissan не собираются – у 370Z будет преемник. Впервые новую «двухдверку» засветили еще в мае, тогда марка опубликовала видеотизер с несколькими грядущими премьерами. Теперь же состоялась онлайн-презентация купе. Правда, это еще не серийная модель, а концепт, названный Z Proto, но машина, которая встанет на конвейер, наверняка сохранит дизайн предвестника. Кстати, по неофициальным данным, товарный вариант получит имя 400Z.

Самый первый Nissan 240Z и концепт Z Proto. На втором фото – прототип на фоне прежних Z-каров и нынешнего 370Z (крайний слева)
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Самый первый Nissan 240Z и концепт Z Proto. На втором фото – прототип на фоне прежних Z-каров и нынешнего 370Z (крайний слева)
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Облик ﻿разработан японской командой под руководством шеф-дизайнера Nissan Альфонсо Альбайсы, и в экстерьере множество отсылок к прежним Z-карам. Так, силуэт и фары нового купе – это реверанс в сторону самого первого Nissan 240Z (S30, он же Datsun, 1969-1978 гг.), а корма с прямоугольными фонарями – «цитата» Nissan 300ZX из девяностых. При этом оптика, разумеется, светодиодная. Обвес – со вставками из карбона, машина «стоит» на 19-дюймовых колесах.

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Длина прототипа равна 4382 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1310 мм. Размер колесной базы компания не раскрыла. Нынешний Nissan 370Z на 127 мм короче (в американской спецификации), по остальным габаритам Z Proto недалеко ушел от актуального купе (ширина – 1845 мм, высота – 1315 мм; расстояние между осями – 2550 мм).

Внутри концепта – виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма, дополнительные шкалы еще имеются сверху, на передней панели (опять же в стиле 240Z), а в двери встроили дефлекторы обдува. Кресла обиты кожей и алькантарой, также купе получило мультимедийную систему с большим экраном, беспроводную зарядку для смартфона и обычный механический «ручник».

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Nissan Z Proto оснащен бензиновым битурбированным двигателем V6 и шестиступенчатой «механикой», и это все данные о технике, предоставленные компанией. Скорее всего, мотор достался от Infiniti Q60, речь идет о трехлитровом движке с отдачей в 405 л.с. У серийного купе Nissan помимо МКП, вероятно, будет и автоматическая коробка.

О сроках премьеры нового товарного Z-кара в Nissan не рассказали. По неофициальным данным, на рынок модель выйдет в следующем году. Впрочем, до России спорткар вряд ли доберется, ведь у нас марка решила сосредоточиться на кроссоверах.

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