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  • Ещё один небольшой кроссовер: Polestar 4 поборется за клиентов с Porsche Macan

Ещё один небольшой кроссовер: Polestar 4 поборется за клиентов с Porsche Macan

30.12.2021 33 0 0

Стали известны подробности о «младшем брате» Polestar 3: ожидается, что ориентировочная стартовая цена паркетника составит 55 тыс. евро.

 

Изначально Polestar было тюнинг-подразделением Volvo, однако в 2017-ом это стала отдельная компания, которая занимается разработкой и выпуском премиальных автомобилей (с уклоном в «зелень»). Актуальный модельный ряд марки насчитывает пока всего пару моделей – гибридное купе Polestar 1 и компактный электрический кросс-лифтбек Polestar 2. Обе модели выпускают в Китае, продаются они в том числе в Европе. По данным сайта Carsalesbase, «двухдверка» в текущем году (с января по октябрь) разошлась здесь тиражом в 53 экземпляра, а приподнятая «пятидверка» – 15 177 единиц. В дальнейшем линейку пополнят кроссовер Polestar 3, о котором мы рассказывали ранее, а также его «младший брат» – небольшой паркетник Polestar 4.

На фото: Polestar 3 в камуфляже

Информацией о новинке поделился глава Polestar Томас Ингенлат в ходе интервью британскому изданию Car. В частности, он подтвердил ожидания касательно имени будущей модели: «младший брат» Polestar 3 действительно получит «четвёрку» в качестве опознавательного индекса. Визуально (и по габаритам) он окажется меньше, чем Polestar 3, однако, по словам топ-менеджера, салон всё равно будет просторным. У компактного кроссовера будет покатая крыша, внешность будут «подгонять» под нужные аэродинамические показатели.

Автомобиль посередине — Polestar 4

Томас Ингенлат назвал в том числе ориентировочную стоимость будущего электрического паркетника: вероятно, в Европе купить Polestar 4 можно будет не менее, чем за 55 тыс. евро (эквивалентно примерно 4,65 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, предварительный стартовый ценник «старшего брата» составляет 75 тыс. евро (около 6,34 млн рублей).

Логотип бренда Polestar

Компания намерена начать выпуск Polestar 4 в 2023 году, для этого планируется использовать мощности завода Geely в Ханчжоу (Китай). У производителя на эту модель большие планы: предполагается, что компактный паркетник примерно к 2025 году станет бестселлером бренда, оставив позади и нынешний кросс-лифтбек Polestar 2 и будущий более крупный автомобиль – Polestar 3. По плану, к середине текущего десятилетия дилеры бренда будут ежегодно продавать по 79 тыс. таких «четвёрок» на глобальном рынке.

Ожидается, что конкуренцию Polestar 4 составит Porsche Macan (речь идёт о будущей полностью электрической версии). Отметим, у актуального паркетника немецкого бренда продажи, к примеру, на европейском рынке продолжают падать. Так, в течение «ковидного» 2020-го модель разошлась по Старому Свету тиражом в 16 865 экземпляров (на 31,1% меньше, чем в 2019-ом). А с января по ноябрь текущего года клиенты купили 13 503 единицы (на 6,2% меньше, чем за первые 11 месяцев прошлого года).

На фото: концепт Polestar Precept

По предварительным данным, в основу Polestar 4 ляжет платформа PMA, по сути, это та же разработанная китайским холдингом Geely «тележка» SEA (Sustainable Experience Architecture). Другой, даже ориентировочной, информации о «начинке» будущего «электропаркетника» шведской марки пока нет.

По планам компании, автомобили марки Polestar к концу 2022 года будут представлены на рынках примерно тридцати стран по всему миру. В 2025-ом шведы планируют выйти на совокупный годовой объём продаж в 290 тыс. машин. Напомним, в дальнейшем линейку бренда пополнит ещё одна новинка – Polestar 5, который получит оформление в стиле концепта Precept.

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