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  • Polestar 2 получил «заряженную» версию: отдача силовой установки выросла до 476 л.с.

Polestar 2 получил «заряженную» версию: отдача силовой установки выросла до 476 л.с.

02.06.2022 21 0 0

«Горячий» лифтбек выпустят ограниченным тиражом – всего 270 экземпляров. Поставки машин намечены на четвёртый квартал текущего года.

 

История Polestar берёт начало в середине 90-ых годов XX века, изначально это была гоночная команда, затем подразделение переквалифицировалось в тюнинг-ателье компании Volvo, а в 2017 году оно было выделено в самостоятельный бренд. Пока модельный ряд включает в себя гибридное купе Polestar 1 и компактный электрический кросс-лифтбек Polestar 2. Обе модели выпускают в Китае, продаются они в том числе в Европе и США.

На фото: Polestar 2 BST Edition 270
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На фото: Polestar 2 BST Edition 270
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На фото: Polestar 2 BST Edition 270
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На европейском рынке «пятидверка» за 2021 год разошлась тиражом в 20 949 машин. В текущем году у модели пока фиксируется прирост: за первый квартал клиенты купили 6440 единиц, этот результат на 58,3% больше, чем в январе-марте предыдущего года. Теперь в компании рассказали о новой версии Polestar 2: речь идёт о «заряженном» лифтбеке Polestar 2 BST Edition 270, который выйдет ограниченным тиражом.

В основу новинки лёг концепт, представленный в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания) в июле 2021 года. Ему дали название Experimental Polestar 2, при этом внутри компании прототип получил имя Beast, что с английского переводится как «Зверь». Напомним, осенью появился тюнинг-пакет, предполагающий увеличение отдачи электромоторов полноприводной модели с 408 до 476 л.с., а максимального крутящего момента – с 660 до 680 Нм.

«Горячий» вариант создали на базе полноприводного кросс-лифтбека Polestar 2 Long Range Performance, его снабдили фирменным тюнинг-пакетом форсировки электрической силовой установки. У Polestar 2 BST Edition 270 такой же тяговый аккумулятор, как и у обычной «двойки», его ёмкость равна 78 кВт*ч.

Новая версия получила легкосплавные 21-дюймовые колёса (такими же оснащается мелкосерийное купе Polestar 1), «катки» обуты в шины Pirelli P Zero. Любопытно, что передние тормоза Akebono с шестипоршневыми механизмами, которыми может похвастать прошлогодний концепт, «заряженному» Polestar 2 не достались: ему оставили Brembo с четырёхпоршневыми механизмами (входят в пакет Performance). Новинке модернизировали подвеску, увеличили на 20% жёсткость пружин, сократили дорожный просвет на 25 мм.

«Горячее» исполнение «двойки» имеет несколько внешних отличий от стандартной «пятидверки». Так, его пластиковый обвес оформлен в цвет кузова, тогда как у обычного лифтбека он чёрный. Ещё у новинки корпуса боковых зеркал выполнены в чёрном цвете. В качестве опции предлагается спортивный декор в виде широких полос. Ремни безопасности, тормозные суппорты и амортизаторы выполнены в золотистом цвете.

«Горячий» лифтбек выпустят ограниченным тиражом – всего 270 экземпляров. Поставки машин намечены на четвёртый квартал текущего года. Polestar 2 BST Edition 270 предложат клиентам на китайском, европейском и североамериканском рынках.

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