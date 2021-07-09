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По прозвищу «Зверь»: «горячий» Polestar 2 показался в Гудвуде

09.07.2021 185 0 0

Шведская марка Polestar вспомнила молодость и занялась тюнингом своих же автомобилей. На Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания) представлен спортивный электрический кросс-лифтбек Experimental Polestar 2 с более мощной, чем у серийного варианта, силовой установкой и доработанной подвеской.

 

Polestar начиналась в середине 90-х годов прошлого века как гоночная команда, затем стала придворным тюнинг-ателье компании Volvo, а в 2017 году превратилась в самостоятельный электромобильный бренд, в линейке которого пока всего две модели — plug-in гибридное купе Polestar 1 и компактный электрический кросс-лифтбек Polestar 2.

Старт продаж Polestar 2 оказался смазанным из-за отзывной кампании в связи с неисправностью силовой установки, но теперь проблемы устранены и у Polestar есть силы и время поколдовать над спортивной версии «двойки». Гендиректор Polestar Томас Ингенлат ещё весной постил на своей страничке в Инстаграме фотографии Polestar 2 с заниженной подвеской и 21-дюймовыми колёсами, и вот теперь эту машину официально представили в Гудвуде как Experimental Polestar 2, хотя внутри компании её называют Beast, что переводится как «Зверь».

Весной мы предполагали, что силовая установка Polestar 2 в процессе тюнинга останется неизменной, но ошиблись — пиковая мощность двух электромотором увеличена с 300 кВт (408 л.с.) до 350 кВт (476 л.с.). Как в связи с этим изменилась динамика разгона, разработчики не сообщили. Стандартный Polestar 2 набирает первую «сотню» за 4,7 с.

В подвеске на 20 мм расширена колея и на 30 мм уменьшен дорожный просвет. Установлены на 30% более жёсткие амортизаторы Öhlins. Жёсткость пружин в передней подвеске увеличена на 80%, в задней — на 40%. В переднюю подвеску установлена углепластиковая распорка от Volvo S60 Polestar Engineered, а задняя создана с нуля специально для этой модели. Тормозные механизмы Akebono с 6-поршневыми суппортами и покрышки Pirelli P Zero Rosso Performance размерностью 275/30 R 21 позаимствованы у купе Polestar 1.

Косметические изменения свелись к установке расширителей колёсных арок, новым бамперам, накладкам на порогах и клетчатой фальшрадиаторной решётке белого цвета.

О коммерческих перспективах Experimental Polestar 2 компания пока ничего не говорит, но, полагаем, серийная «горячая» версия непременно появится, ведь марке Polestar надо чем-то кроме дизайна отличаться от Volvo и акцент на спортивность — хороший маркетинговый ход.

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В июне шведская марка анонсировала третью модель — купеобразный кроссовер Polestar 3 на модульной платформе SPA2. Его премьера состоится в 2022 году, а производство вместе с родственным флагманским кроссовером Volvo будет налажено в США, в Риджвилле, штат Южная Каролина. К 2030 году Polestar обещает разработать полностью климатически нейтральный электромобиль.

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