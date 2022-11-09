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Новый флагманский SUV Volvo: рассекречен семиместный кроссовер EX90

09.11.2022 45 0 0

Производство новинки шведской марки будет налажено на двух заводах: в США и Китае. В ряде стран цены уже известны: так, в Германии за Volvo EX90 просят не менее 105 550 евро.

 

Volvo представила свой новый флагманский кроссовер – EX90. Полностью электрический SUV в течение некоторого времени будет продаваться одновременно с Volvo XC90: напомним, эту модель ещё ждёт обновление. Однако во второй половине текущего десятилетия бренд откажется от моделей с двигателями внутреннего сгорания, так что в итоге XC90 всё же придётся уступить место. Ранее компания публиковала тизеры новинки, а теперь модель полностью рассекречена.

На фото: Volvo EX90

Как мы уже сообщали ранее, коэффициент аэродинамического сопротивления Cx у нового SUV шведской марки равен 0,29, тогда как у Volvo XC90 показатель составляет 0,30. Габаритная длина семиместного кроссовера Volvo EX90 – 5037 мм (на 84 мм длиннее, чем XC90), ширина – 1964 мм (на 33 мм больше), а высота – 1744 мм (на 23 мм меньше). В свою очередь расстояние между осями осталось практически прежним (плюс 1 мм): колёсная база новинки равна 2985 мм.

Снизить коэффициент аэродинамического сопротивления удалось в том числе за счёт иной внешности кроссовера – автомобиль получил утопленные дверные ручки, более пологую линию капота, закрытую и обтекаемую переднюю часть, а кроме того, у EX90 сглаженное днище. В список стандартного оснащения включены 21-дюймовые колёсные диски и матричная головная оптика.

Мы уже видели интерьер нового SUV, правда, лишь частично. Перед глазами водителя находится дисплей виртуальной «приборки», сюда же выводятся сведения от автопилота. В центре передней панели вертикально расположен тачскрин мультимедийной системы, его диагональ составляет 14,5 дюйма. Он позволяет в том числе регулировать настройки автомобиля, при этом физических кнопок в салоне почти нет. Так, мультируль снабдили сенсорными «клавишами», а с помощью правого подрулевого рычажка происходит управление трансмиссией.

Салон Volvo EX90 отделан экологичными материалами (кресла получили ткань с примесью шерсти), в качестве опции предлагается аудиосистема с 25 динамиками. Внутри есть пара камер, задача которых следить за состоянием водителя: одна расположена в центра передней панели, вторая – на рулевой колонке. В соответствии с усталостью человека за рулём автопилот сможет увеличивать степень своего вмешательства. Ещё новинка получила сенсоры, крепящиеся на потолке: они помогут не забыть в машине детей и домашних питомцев. При обнаружении движения кроссовер отправит сигнал тревоги на смартфон владельца и включит климатическую установку, чтобы обеспечить комфорт.

У электрической новинки под капотом находится небольшое багажное отделение (на 37 литров). Объём «стандартного» багажника составляет 310 литров, а при сложенном третьем ряде сидений – 655 литров. В случае если дополнительно сложить ещё и второй, показатель вырастет до 1915 литров. Для сравнения, максимальное значение у XC90 – 1856 литров.

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«Родственником» Volvo EX90 является недавно рассекреченный Polestar 3, с ним новинка разделила модульную платформу SEA1 (Sustainable Experience Architecture) разработки Geely (китайский холдинг владеет Volvo и Polestar). У новинки спереди находятся двойные поперечные рычаги, сзади – «многорычажка». У базового варианта будет пружинная подвеска (дорожный просвет равен 215 мм), более дорогие версии получат пневматическую подвеску (210 мм в стандартном положении).

У EX90 может быть только полный привод: модель снабдили двухмоторными силовыми установками. У базового исполнения передний электромотор выдаёт 163 л.с., задний – 245 л.с., а суммарная отдача составляет 408 л.с. (максимальный крутящий момент – 770 Нм). У топовой версии на передней оси расположен 272-сильный электродвигатель, на задней – 245-сильный. Совокупная пиковая мощность равна 517 л.с. (910 Нм).

Ёмкость тягового аккумулятора – 111 кВт*ч (из них доступно 107 кВт*ч). Запаса хода у стартового исполнения Volvo EX90 без подзарядка хватит на 585 км пути, а у варианта побогаче этот показатель составляет 580 км (по циклу WLTP). Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 180 км/ч. На разгон с места до «сотни» младшей версии семиместного кроссовера требуется 5,9 секунды, «старшему» – 4,9 секунды.

Компания намерена наладить производство новинки шведской марки на двух заводах: в США на заводе Volvo и в Китае (на предприятии Geely). В некоторых странах стартовые цены EX90 уже известны: к примеру, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, покупка новинки обойдётся в 105 550 евро (указана рекомендованная розничная цена).

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