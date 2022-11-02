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  • Преемника Volvo XC90 готовят к премьере: новые фотографии флагманского кроссовера EX90

Преемника Volvo XC90 готовят к премьере: новые фотографии флагманского кроссовера EX90

02.11.2022 468 0 0

Шведская компания рассказала о том, что коэффициент лобового сопротивления у нового SUV будет равен 0,29. Известно, что при разработке экстерьера создатели вдохновлялись дизайном яхт.

 

До дебюта полностью электрического кроссовера Volvo EX90 осталась неделя: премьера нового флагмана пройдёт 9 ноября в Стокгольме (Швеция). Ожидается, что модель окажется преемником XC90. В середине августа текущего года SUV показался на патентных изображениях, в начале осени появились первые официальные тизеры экстерьера, а позже появились и снимки салона будущего флагмана. Теперь шведская компания поделилась новой порцией фотографий EX90.

Новый тизер Volvo EX90

В Volvo рассказали о том, что коэффициент лобового сопротивления у нового кроссовера будет равен 0,29 (для сравнения, у нынешнего XC90 этот показатель составляет 0,30). Полностью модель пока так и не показали: есть пара сильно размытых изображений, которые едва ли позволяют разглядеть силуэт и пропорции, а также увидеть оптику новинки.

Ещё в сегодняшней порции снимков имеется кадр, где виден закруглённый «нос», часть заглушки, расположенной на месте решётки радиатора: в центре у неё находится крупный логотип марки. Также на фото заметны утопленные дверные ручки, сглаженное остекление и практически закрытые колёсные диски. По словам главы отдела внешнего дизайна Volvo Т. Джона Майера, при разработке внешности EX90 создатели вдохновлялись экстерьером яхт.

Также один из снимков демонстрирует то, как Volvo интегрировала лидар (необходим для работы систем автономного управления) в крышу нового кроссовера. В компании пояснили, что такое его расположение максимально повышает эффективность устройства. При этом дизайнеры отметили, что им удалось вполне гармонично «вписать» датчик в экстерьер нового электромобиля.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у Volvo EX90 будет упрощённый дизайн передней панели и «контекстный подход» к отображению информации на дисплеях в салоне. Флагманский кроссовер получит два экрана, один из них представляет собой виртуальную «приборку», второй – вертикальный тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ ещё не рассекретили).

Как Kolesa.ru сообщал ранее, у Volvo EX90 не будет отделки салона натуральной кожей, в качестве материала для сидений разработчики решили использовать особую премиальную ткань с шерстью в составе. А ряд элементов интерьера созданы из материала Nordico: он создан с использованием переработанных пластиковых бутылок, сосновой смолы, а также древесины от плановой вырубки леса в Швеции и Финляндии.

Пока что новой информации о технике не появилось. Известно, что Volvo EX90 разделит платформу SPA2 с электрическим паркетником Polestar 3. Производство двух этих SUV «родственных» марок наладят на заводе в США. Напомним, актуальный XC90 сейчас выпускается на мощностях шведского предприятия: в скором времени этот кроссовер планируется обновить.

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