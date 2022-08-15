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  • Преемник Volvo XC90 раскрылся досрочно: у нового флагмана оказался привычный дизайн

Преемник Volvo XC90 раскрылся досрочно: у нового флагмана оказался привычный дизайн

15.08.2022 259 0 0

По предварительной информации, большой электрический кроссовер шведской марки дебютирует в ближайшие месяцы. При этом нынешний XC90 с ДВС какое-то время продолжат выпускать вместе с преемником.

 

Давно известно, что на 2022 год Volvo запланировала премьеру флагманского электрического SUV, который считается преемником XC90. Сама марка к тизерной кампании своей новинки еще не приступила, однако дизайн большого электрокара уже раскрыт: патентные изображения выложили на форуме WorldScoop. Отметим, прежде сообщалось, будто электрокросс может получить имя Embla, но тут выяснилось, что Volvo вдобавок зарегистрировала индекс EXC90. В общем, окончательное название «зеленого» флагмана узнаем уже после официального анонса.

Новый электрокроссовер Volvo
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Новый электрокроссовер Volvo
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Новый электрокроссовер Volvo
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Новый электрокроссовер Volvo
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Новый электрокроссовер Volvo
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Новый электрокроссовер Volvo
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Новый электрокроссовер Volvo
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Ожидалось, что новый электрокар повторит необычный прошлогодний шоу-кар Volvo Concept Recharge, но от прототипа серийному кроссоверу достанутся лишь «мотивы» — кузов у «электрички» вполне себе традиционный, да и вообще экстерьер заметно упрощен. Более того, в профиль паркетник даже похож на нынешний XC90, что привело к спору на форуме: мол, никакой это не новый SUV, а обещанный рестайлинг «девяностого», ведь ранее в Volvo заявили, что продолжат какое-то время выпускать кросс с ДВС (заглушку на месте радиаторной решетки скептики объясняют тем, что на картинках запечатлен подзаряжаемый гибрид).

Volvo Concept Recharge
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Volvo Concept Recharge
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Volvo Concept Recharge
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Volvo Concept Recharge
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Volvo Concept Recharge
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И все же мы склоняемся к тому, что перед нами действительно совершенно новая модель. Во-первых, она крупнее актуального XC90, во-вторых, у рассекреченного паркетника совсем другие кузовные панели. Наконец, интерьер оформят в стиле вышеназванного концепта.

Актуальный Volvo XC90
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Актуальный Volvo XC90
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Актуальный Volvo XC90
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Актуальный Volvo XC90
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О технике подробностей пока нет, известно лишь, что электрокар Volvo разделит платформу SPA2 с «зеленым» паркетником Polestar 3. Оба SUV будут производить на американском заводе, тогда как актуальный Volvo XC90 сходит с конвейера шведского предприятия. Несмотря на то, что премьеру флагманский электрокросс Volvo должен справить до конца текущего года, на рынок он, скорее всего, выйдет только в 2023-м.

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