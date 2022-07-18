Кроссовер рассекретят в октябре: стал известен ориентировочный ценник Polestar 3

Заказы на новинку начнут принимать сразу после презентации, точная дата пока не сообщается, но известно, что паркетник дебютирует осенью.

Polestar изначально, ещё в середине 90-ых годов прошлого века, представлял собой гоночную команду, затем подразделение переквалифицировали в тюнинг-ателье компании Volvo, а в 2017 году его сделали отдельным самостоятельным брендом. Первенцем оказалось гибридное купе Polestar 1 (его уже сняли с производства), так что сейчас линейка представлена только одной моделью – компактным электрическим кросс-лифтбеком Polestar 2. Его производство налажено в Китае (марка Volvo принадлежит «поднебесному» холдингу Geely), модель представлена на разных рынках, в том числе в США и Европе.



На фото: прототип Polestar 3

В скором будущем модельный ряд бренда пополнится за счёт пары новых кроссоверов – Polestar 3 и 4, а также флагманского седана Polestar 5. В середине прошлого месяца компания решила показать все новинки на одном тизере – со стороны кормы, правда, «четвёрку» при этом замаскировала тканью, чтобы было невозможно разглядеть детали экстерьера.

Зато новый кроссовер Polestar 3 уже неплохо успели «приоткрыть» в преддверии скорой премьеры. Ещё в конце прошлого года производитель показал прототип флагманского SUV, спрятанный за «пиксельной» маскировочной плёнкой. Позже, в начале июня 2022-го появилась первая полноценная фотография профиля новинки без камуфляжа. А на общем тизере компания продемонстрировала корму паркетника.



Снимки показали оригинальный капот, частично T-образную головную оптику, широкие колёсные арки и высокую «талию». Кроме того, нам показали спойлер на верхней части багажной двери и изогнутые задние фонари, соединённые между собой по верхним частям «подков» светящейся линией. Ниже находится логотип шведской марки.

Теперь стал известен ориентировочный ценник будущей новинки: по словам генерального директора Polestar Томаса Ингенлата, на которого ссылается британское издание AutoExpress, в Европе стоимость флагманского кроссовера бренда будет варьироваться примерно в диапазоне от 75 до 110 тыс. евро. Отметим, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, кросс-лифтбек Polestar 2 сейчас можно купить минимум за 43 725 евро.



Презентация Polestar 3 пройдёт в октябре текущего года, сразу после неё желающие смогут оформить заказ на автомобиль. Точная дата дебюта кроссовера пока не сообщается. Напомним, производство модели будет налажено в следующем году на американском заводе Volvo в штате Южная Каролина, SUV запустят в серию в начале 2023 года.

Новой информации о «начинке» кроссовера пока нет. Известно, что в основу Polestar 3 ляжет модульная платформа SPA2 от Volvo. Как сообщалось ранее, на старте продаж этот электрический паркетник будет предлагаться с двухмоторной силовой установкой (по одному двигателю на каждой оси), а его запас хода на одной зарядке составит примерно 600 км. Подробности о технике, вероятно, раскроют в рамках официальной презентации.

