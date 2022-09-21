Анонсирован флагманский кроссовер Volvo EX90: преемник XC90 дебютирует в ноябре

Сама компания пока лишь засветила новый «зеленый» паркетник, впрочем, его внешность уже давно не секрет. А еще в Volvo уверяют, что это будет самый безопасный автомобиль за всю историю марки.

Патентные изображения нового электрического кроссовера Volvo, который в гамме бренда займет позицию флагмана вместо XC90, выложили в Сеть месяц назад. Теперь же сама компания анонсировала SUV, одновременно развеяв все слухи о его названии: это вовсе не Embla, а EX90. Полноценная презентация новинки намечена на 9 ноября, до этой даты производитель опубликует еще несколько тизеров. Ну а пока марка поделилась первыми вводными.

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Электрокросс EX90 объявлен «началом новой эры для Volvo Cars», вдобавок в компании заявили, что это будет самый безопасный автомобиль в ее истории. Для этого Volvo EX90 оснастят множеством датчиков, камер и радаров, также у него будет лидар, как часть автопилота марки. Специальные датчики и камеры будут и в салоне, они проследят за состоянием водителя: если тот часто отвлекается от дороги (например, на телефон) или, наоборот, слишком долго пристально смотрит прямо, то электроника сначала подаст слабый сигнал, потом более настойчивый, а если реакции не последует, то машина сама остановится и вызовет помощь.



Что же касается дизайна, то прежде считалось, будто внешне флагманский электрокар повторит необычный прошлогодний шоу-кар Volvo Concept Recharge, но от прототипа серийному кроссоверу достанутся лишь «мотивы»: кузов у EX90 вполне себе традиционный, да и вообще экстерьер заметно упрощен.



Volvo EX90 и прототип Volvo Concept Recharge 1 / 7 Volvo EX90 и прототип Volvo Concept Recharge 2 / 7 Volvo EX90 и прототип Volvo Concept Recharge 3 / 7 Volvo EX90 и прототип Volvo Concept Recharge 4 / 7 Volvo EX90 и прототип Volvo Concept Recharge 5 / 7 Volvo EX90 и прототип Volvo Concept Recharge 6 / 7 Volvo EX90 и прототип Volvo Concept Recharge 7 / 7

О технике подробностей все еще нет, известно лишь, что «электричка» Volvo разделит платформу SPA2 с «зеленым» паркетником Polestar 3. Оба кроссовера будут производить на американском заводе, тогда как актуальный Volvo XC90 сходит с конвейера шведского предприятия. К слову, нынешний «девяностый» с ДВС продолжат выпускать какое-то время, его даже планируют обновить.

