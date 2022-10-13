Кроссовер Polestar 3: аэродинамика, как у суперкаров, и свыше 600 км на одной зарядке

Шведская марка Polestar, отколовшаяся в 2017 году от компании Volvo, представила свою третью модель — большой купеобразный кроссовер Polestar 3 с двухмоторной силовой установкой. Его производство начнётся в середине 2023 года. Цена — от 89 900 евро.

Polestar 3 — очень важная модель для молодого шведского бренда, мечтающего к концу 2025 года продавать в мире по 290 000 машин в год (в 2021 году было продано только 29 000 машин, по итогам первых трёх кварталов 2022 года — 30 400). Polestar 3, в отличие от двух предыдущих моделей — гибридного купе Polestar 1 и компактного электрического кросс-лифтбека Polestar 1, имеет уникальный, полностью отличный от моделей Volvo дизайн. Особо подчёркивается тщательно проработанная аэродинамика (с х = 0,29) и элементы оперения, свойственные суперкарам уровня Ferrari, а именно интегрированное в капот антикрыло, боковые спойлеры на заднем бампере и развитый верхний спойлер на багажной двери.

Габаритная длина Polestar 3 — 4900 мм, ширина с зеркалами — 2120 мм, высота — 1627 мм (в Европе — 1614 мм), колёсная база — 2985 мм, дорожный просвет — 211 мм (в Европе — 201 мм). Кузов и шасси изготовлены из стали. О платформе официальной информации нет, но зарубежные СМИ утверждают, что это разработанная Geely модульная «тележка» SEA1, а не шведская SPA2, как сообщалось ранее (напомним, что Polestar и Volvo принадлежат китайскому холдингу Geely). Снаряженная масса — 2584-2670 кг в зависимости от модификации. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2200 кг.



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Уже в базе Polestar 3 оснащён подвеской﻿ с двухкамерными пневмобаллонами в качестве упругих элементов и адаптивные амортизаторы ZF, передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Передние вентилируемые дисковые тормоза Brembo имеют диаметр 400 мм (четырёхпоршневые суппорты), задние — 390 мм (однопоршневые суппорты).



Силовая установка — двухмоторная (по одному на каждую ось), максимальная совокупная отдача составляет 360 кВт (489 л.с.) и 840 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч занимает 5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. На задней оси реализована векторизация крутящего момента — мощность на правое и левое колесо подают два независимых друг от друга сцепления. В случае, когда полная мощность не требуется, задний электромотор может отключаться и тогда Polestar 3 становится переднеприводным. За доплату в 6600 евро предлагается Performance Pack, который поднимает отдачу силовой установки до 380 кВт (517 л.с.) и 910 Нм, время разгона до «сотни» сокращается до 4,7 с.

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400-вольтовая литий-ионная батарея ёмкостью 111 кВт·ч снабжена системой жидкостного охлаждения с тепловым насосом, полного заряда хватает на 610 км пробега по циклу WLTP или 482 км по американскому циклу EPA. Заметим, что разброс в запасе хода по WLTP и EPA в данном случае очень большой, покупателям лучше дождаться точных данных после сертификации. Батарея состоит из 204 призматических элементов, упакованных в 17 модулей и общий алюминиевый корпус. Максимальная мощность зарядки — 250 кВт.



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Салон Polestar 3 выполнен в минималистичном скандинавском стиле и отделан экологически чистыми материалами. Центральный мультимедийный сенсорный экран с диагональю 14,5 дюйма работает с обновляемой «по воздуху» операционной системой Android Automotive OS. Топовая аудиосистема Bowers & Wilkins раздаёт звук на 25 громкоговорителей.



Каждый будет Polestar 3 снабжён продвинутыми электронными ассистентами водителя, получающими информацию через пять радаров, пять внешних камер и двенадцать ультразвуковых сонаров. В виде опции будет доступен Pilot Pack с автопилотом (его уровень по классификации SAE не указан), при этом в конструкцию добавляются блок управления Nvidia, лидар Luminar, три камеры, четыре ультразвуковых сонара и очистители для фронтальной и тыловых камер. За водителем следят две отдельные салонные камеры: в случае, если водитель потеряет сознание, машина сама совершит безопасную остановку.

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В базовое оснащение Polestar 3, кроме того, входят панорамная стеклянная крыша, выдвижные наружные дверные ручки с датчиками приближения и 21-дюймовые колёсные диски (с пакетом Performance Pack — 22-дюймовые). Объём багажника — 484 л, со сложенными задними сиденьями — 1411 л. Дополнительный передний багажник для хранения зарядных кабелей имеет объём 32 л. Допустимая нагрузка на рейлинги крыши — 100 кг.



Производство Polestar 3 на китайском заводе Volvo в Чэнду начнётся в середине 2023 года, отгрузка готовых машин клиентам запланирована на конец того же года. В середине 2024 года производство Polestar 3 будет также налажено на заводе Volvo в Риджвилле, США, штат Южная Каролина. В США кроссовер будет стоить от 83 900 долларов.

В 2023 году ожидается премьера среднеразмерного кроссовера Polestar 4. В 2024 должен дебютировать седан Polestar 5. В 2026 году в производство будет запущен купе-кабриолет Polestar 6.

