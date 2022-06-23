Спортседан Polestar 5 показал свою мощь в Гудвуде: 884 л.с. и технологии суперкаров

Шведско-китайский конкурент Porsche Taycan приехал на британский Фестиваль скорости в Гудвуде в статусе прототипа и в течение всего уик-энда будет утюжить участок подъёма на холм. Впервые объявлена максимальная отдача силовой установки Polestar 5 — 650 кВт (884 л.с.) и 900 Нм.

Polestar 5 — это будущая серийная версия концепта Polestar Precept образца 2020 года, его производство в Китае начнётся в 2024 году, а полноценна премьера состоится до конца 2023 года. Разработка шасси и кузова Polestar 5 ведётся в британском технопарке MIRA в Нанитоне (графство Уорикшир), который принадлежит японской компании Horiba (здесь же, к слову, базируются сразу несколько электромобильных стартапов), а двухмоторную силовую установку (по одному двигателю на каждую ось) разрабатывает головной технический центр в шведском Гётеборге.

Седану Polestar 5 уготована роль технологического флагмана шведской марки, отколовшейся от материнской компании Volvo в 2017 году: спортседан первым получит уникальную, разработанную специально для Polestar платформу, тогда как кроссоверы Polestar 3 и Polestar 4, которые выйдут на рынок раньше, будут базироваться на общих с Volvo и Geely «тележках». Кузов Polestar 5 состоит в основном из алюминиевых компонентов (штампованных, литых и экструдированных), скреплённых в основном с помощью клея — технология, давно обкатанная на спорткарах Lotus (компания Lotus Cars сегодня тоже часть китайского холдинга Geely).



Разработчики обещают, что Polestar 5 будет иметь жёсткость кузова на кручение на уровне лучших современных суперкаров, а низкий центр тяжести позволит добиться отменной управляемости. Вместе с тем Polestar 5 не будет хардкорным «спортсменом» и предложит будущим владельцам высокий уровень комфорта и практичности, то есть на роль машины на каждый день он точно сгодится.



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Заявленные сегодня 884 л.с. — это больше, чем у топового Porsche Taycan Turbo S (761 л.с.), который разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с, но лидером в этом классе пока остаётся трёхмоторная Tesla Model S Plaid — 1020 л.с. и 2,1 с до «сотни». На счету американского лифтбека — и действующий рекорд Нюрбургринга в классе серийных электромобилей.



В Гудвуде Polestar 5 катается в камуфляжной «обёртке», хотя фотографию кормы без грима шведская марка опубликовала за неделю до начала фестиваля, а профиль спорседана показала ещё в ноябре прошлого года. Полагаем, до полноценной премьеры будут опубликованы ещё несколько тизеров Polestar 5, чтобы подогреть интерес к новинке.

