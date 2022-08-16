Серийный Polestar 6: всепогодный полноприводный купе-кабриолет мощностью 884 л.с.

Автомобильная неделя в калифорнийском Монтерее в этом году особенно богата на новинки для красивой жизни. Именно здесь шведская марка Polestar, принадлежащая китайскому холдингу Geely, объявила, что запустит в серию представленный в марте концептуальный купе-кабриолет . Новая модель получила название Polestar 6, производство начнётся в 2026 году, но приём предзаказов уже открыт.

Электромобильный спортивный бренд Polestar откололся от компании Volvo в 2017 году и сейчас готовит сразу несколько новинок, чтобы к 2025 году выйти на уровень продаж в 290 тысяч машин в год. Главные рынки сбыта для Polestar — Европа, США и Китай. Сейчас в модельном ряду шведского бренда есть лишь несколько версий компактного кросс-лифтбека Polestar 2, в октябре состоится премьера большого купеобразного кроссовера Polestar 3, на 2023 год намечен дебют среднеразмерного кроссовера Polestar 4, в 2024 году на рынок выйдет спортседан Polestar 5.

Для спортседана Polestar разрабатывает собственную алюминиевую платформу, она же легла в основу показанного в марте концепта Polestar O 2 , и вот сегодня объявлено, что с учётом прекрасной реакции публики на концепт, принято решение сделать из него серийный купе-кабриолет Polestar 6.



Ждать серийную версию придётся аж до 2026 года, но Polestar уже формирует портфель заказов на дебютную партию Polestar 6 LA Concept edition, состоящую из 500 машин, которые будут наиболее точно повторять по дизайну концепт: обещаны в частности небесно-голубой цвет кузова, светлый салон и оригинальный дизайн 21-дюймовых колёсных дисков. Сохранятся ли камеры вместо зеркал (хотя бы виде опции), пока неизвестно. Ожидаемая цена — 200 тысяч американских долларов, но она может измениться с учётом целого ряда труднопредсказуемых на данный момент факторов. Для оформления предзаказа нужно внести депозит в размере 25 тысяч долларов.



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Polestar 6 имеет посадочную формулу 2+2. Механизм складывания крыши пока не показан. Корма, как у седана Polestar 5, не имеет заднего стекла, но прозрачная секция разложенной крыши уходит за головы седоков второго ряда. Интерьер отделан только экологически чистыми материалами. Дизайн — в лучших традициях скандинавского минимализма.



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Силовая установка с 800-вольтовой архитектурой у купе-кабриолета такая же, как у седана: два электромотора (по одному на каждую ось) выдают совокупно 650 кВт (884 л.с.) и 900 Нм. Ожидаемое время разгона до 100 км/ч — 3,2 с, максимальная скорость будет ограничена на отметке 250 км/ч. Ёмкость батареи не названа, но указано, что её полного заряда должно хватить на 600 км пробега по циклу WLTP.



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Отметим, что кузов купе-кабриолет сегодня довольно редкое явление, многие компании от него отказались из-за высокой массы и дороговизны, но шведская марка, видимо, хочет подчеркнуть универсальность своего спорткара и готовность к эксплуатации в условиях продолжительной зимы.

