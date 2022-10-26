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  • Преемник Volvo XC90: новые изображения салона флагманского кроссовера EX90

Преемник Volvo XC90: новые изображения салона флагманского кроссовера EX90

26.10.2022 48 0 0

Новинка шведской марки не будет перегружать водителя информацией: на данные, появляющиеся на двух экранах, влияет так называемый «контекст».

 

Продолжается подготовка к скорой премьере новинки компании Volvo – речь идёт о полностью электрическом кроссовере, который получит название EX90. Как Kolesa.ru отмечал ранее, эта модель займёт место флагманского SUV шведского бренда, а также окажется преемником XC90. Напомним, патентные изображения будущего кроссовера появились в Сети ещё в середине августа текущего года, а во второй половине сентября производитель поделился первыми официальными тизерами экстерьера. На прошлой неделе компания показала несколько снимков салона новинки, а теперь появились более информативные изображения.

На фото: салон Volvo EX90

На новых кадрах видна передняя панель будущего флагманского кроссовера, частично мы её уже видели раньше. Напомним, элементы декора в салоне созданы из материала Nordico: в его составе есть переработанные пластиковые бутылки, сосновая смола, а также древесина, полученная в результате плановой вырубки леса в Швеции и Финляндии. Так компания подчёркивает акцент на экологичности, который сделали разработчики будущего флагмана.

В компании отметили, что у Volvo EX90 будет упрощённый дизайн передней панели, а также «контекстный подход» к отображению данных на мониторах в салоне. Всё это призвано не допустить информационной перегруженности водителя. У флагманского кроссовера будет два экрана, один из них – крупный вертикальный тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ пока не уточняется).

С помощью центрального дисплея можно будет управлять навигацией, мультимедиа и смартфоном, а также он сможет отобразить иную информацию по мере необходимости. «Контекстный подход» означает, что сведения будут отображаться на экране в зависимости от того, что происходит с автомобилем (движется ли он по дороге, паркуется, стоит на месте и т.д.) и с водителем (например, если тот говорит по телефону).

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За рулевым колесом виден экран поменьше и расположенный горизонтально. Он играет роль «виртуальной» приборной панели и показывает иную важную для водителя информацию, в том числе направление движения транспорта и сведения о дальности поездки и т.д. Система также «в нужное время» подскажет водителю, какие элементы она «видит»: линии разметки, дорожные знаки, другие машины. Это необходимо и для работы автопилота.

Патентные изображения Volvo EX90
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Патентные изображения Volvo EX90
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Патентные изображения Volvo EX90
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Как Kolesa.ru сообщал ранее, у Volvo EX90 не будет отделки салона натуральной кожей, в качестве материала для сидений разработчики решили использовать особую премиальную ткань, в составе которой имеется шерсть; материал соответствует действующим стандартам защиты животных и окружающей среды. Известно, что флагман получит несколько цветовых вариантов отделки салона на выбор (они могут перекликаться в том числе с цветом кузова).

Новой информации о технике по-прежнему нет: известно, что Volvo EX90 разделит платформу SPA2 с электрическим паркетником Polestar 3. Производство двух этих SUV «родственных» марок наладят на американском заводе компании. При этом актуальный XC90 сейчас выпускается на мощностях шведского предприятия: в скором времени этот кроссовер будет обновлён. Премьера «зелёного» флагмана пройдёт в начале следующего месяца, 9 ноября.

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