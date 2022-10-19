Volvo готовится к дебюту преемника XC90: интерьер флагмана EX90 показался на фото

Компания Volvo продолжает готовиться к скорой премьере своего полностью электрического кроссовера, которому дадут название EX90. Известно, что он станет новым флагманским SUV бренда и будет исполнять роль преемника XC90. Патентные изображения будущей модели появились в Сети ещё в середине августа этого года, а позже, во второй половине сентября, появились первые официальные тизеры экстерьера. Теперь же шведский производитель поделился «намёками» на салон новинки.

Патентное изображение Volvo Ex90

Пока что пресс-центр Volvo опубликовал пару тизеров интерьера EX90. На одной из фотографий видна часть кресла с тканевой обивкой. Известно, что новый флагман не получит отделку салона натуральной кожей, в качестве материала для сидений разработчики решили использовать ткань, в составе которой есть шерсть (она соответствует действующим стандартам защиты животных и окружающей среды).



На втором тизере видна часть отделки передней панели Volvo EX90. Здесь можно в том числе увидеть элементы декора, созданные из материала Nordico, в его составе есть переработанные пластиковые бутылки, сосновая смола, а также древесина, полученная в результате плановой вырубки леса в Швеции и Финляндии. Всё это призвано подчеркнуть акцент на экологичности, который сделали разработчики будущего флагмана.



Предполагается, что в салоне Volvo EX90 будут горизонтально вытянутые дефлекторы вентиляции и крупный планшет информационно-развлекательной системы (диагональ пока не названа). Кроме того, автомобиль получит несколько цветовых вариантов отделки салона (они будут перекликаться в том числе с цветом кузова).



Тизер салона Volvo EX90

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в компании считают будущий EX90 самым безопасным автомобилем в своей истории. Кроссовер снабдят множеством датчиков, камер и радаров, ещё у него будет лидар в составе автопилота Volvo. В салоне тоже установят датчики и камеры: их задача – следить за состоянием водителя. То есть, если он часто отвлекается от дороги (например, на телефон) или, наоборот, слишком долго пристально смотрит прямо, то электроника сначала подаст слабый сигнал, потом более настойчивый, а если реакции не последует, то машина сама остановится и вызовет помощь.



Пока что никаких новых подробностей о технике Volvo EX90 нет. По-прежнему известно только, что новый электрический кроссовер разделит платформу SPA2 с «зелёным» паркетником Polestar 3. Производство этих SUV наладят на американском заводе компании. При этом актуальный Volvo XC90 с ДВС сейчас выпускается на мощностях шведской площадки. Кстати, этот кроссовер в сравнительно скором будущем планируют обновить.



Премьера Volvo EX90 пройдёт в начале следующего месяца, 9 ноября. Очевидно, тогда производитель покажет внешность новинки, полностью рассекретит интерьер и поделится подробностями о «начинке».

