Странные дела: электрические Volvo XC40 и C40 опять обновлены, и опять по-тихому

Шведская компания Volvo Cars, входящая в состав китайского холдинга Geely, уже в третий раз без всякого пиар-сопровождения обновила электрические компактные кроссоверы XC40 и C40: на сей раз существенно скорректированы значения запаса хода на одной зарядке.

С младшими кроссоверами Volvo происходит довольно забавная эволюция: с начала прошлого года их обновили уже трижды и каждый раз пресс-служба Volvo не посчитала нужным рассказать об этом миру. Началось всё с того, что в феврале прошлого года на европейских потребительских сайтах Volvo всплыл рестайлинговый XC40 (эта модель выпускается с 2017 года). Рестайлинг свёлся к тому, что XC40 получил такой же дизайн передка, как у более свежего (дебютировал в 2021 году) родственного купеобразного кроссовера Volvo C40.

Volvo XC40

У Volvo XC40 есть как электрические, так и «углеводородные» версии, а вот C40 предлагается только как электромобиль. 25 ноября прошлого года нидерландский журнал AutoWeek обнаружил, что электрические Volvo XC40 и C40 серьёзно модернизированы: на потребительских сайтах шведской компании появились новые таблицы с техническими характеристиками, из них стало ясно, что компактные электрические кроссоверы стали мощнее и эффективнее по части расхода энергии, у моноприводных модификаций единственный электромотор переехал с передней оси на заднюю. Официальный пресс-релиз на эту тему был, но вышел он только 16 января 2023 года.



Volvo XC40

Сегодня коллеги из AutoWeek обнаружили, что на нидерландском потребительском сайте Volvo опять обновлены технические характеристики электрических XC40 и C40, а именно значения запаса хода на одной зарядке. Мы проверили для сравнения шведские и немецкие сайты — там тоже новые данные, так что ошибки нет.



Volvo XC40/С40

Итак, согласно новым данным с немецкого сайта, у базового одномоторного электрического Volvo XC40 (238 л.с., 330 Нм) с батареей полезной ёмкостью 70 кВт·ч максимальный запас хода на одной зарядке по циклу WLTP увеличился с 461 до 467 км, у такого же Volvo C40 он составляет прежние 477 км.



У одномоторного электрического Volvo XC40 (252 л.с., 420 Нм) с батареей полезной ёмкостью 78 кВт·ч (версия Extended Range) запас хода увеличился с 516 до 571 км, у такого же Volvo C40 — с 534 до 580 км.

У полноприводного двухмоторного электрического Volvo XC40 (408 л.с., 670 Нм) с батареей полезной ёмкостью 78 кВт·ч (версия Twin Motor) запас хода увеличился с 503 до 535 км, у такого же Volvo C40 — с 508 до 548 км.

Volvo C40

В общем, вполне ощутимые прибавки в пробеге для того, чтобы о них можно было с гордостью выпустить пресс-релиз, но компания Volvo почему-то опять решила сделать апгрейд молча. Отметим, что новые цифры запаса хода на шведском и нидерландском сайтах Volvo на 2-3 км отличаются от немецких, хотя все значения измерены по циклу WLTP. С чем связан такой разброс, можно только гадать. Также не совсем понятно, откуда вообще взялись «лишние» километры. Для простой оптимизации программы управления прирост слишком велик. Возможно, Volvo сменила поставщика батарей, потому что теперь указывает полезную ёмкость вместо номинальной. Какая теперь номинальная ёмкость, непонятно.



Volvo C40

Добавим, что в прошлом году Volvo реализовала в мире 615 100 автомобилей (-12% по сравнению с 2021 годом), из них 42 500 пришлись на электрический XC40, 24 200 — на С40.

