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  • Электрические Volvo XC40 и C40 перешли с базового переднего привода на задний

Электрические Volvo XC40 и C40 перешли с базового переднего привода на задний

25.11.2022 90 0 0

Шведская компания Volvo провела тихую модернизацию электрических версий своих младших кроссоверов XC40 и C40: они стали мощнее и эффективнее по части расхода энергии, у моноприводных модификаций единственный электромотор теперь располагается не на передней оси, а на задней.

 

Компактный кроссовер Volvo XC40, созданный на модульной платформе CMA, выпускается с 2017 года, он предлагается с бензиновыми, plug-in гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Весной 2021 года дебютировал родственный купеообразный кроссовер С40, но он предлагается только как электромобиль, причём базовая одномоторная версия появилась у него недавно — в марте нынешнего года. В феврале Volvo без всякой пиар-огласки провела рестайлинг кроссовера XC40: он получил такой же передок, как у более свежего С40. Теперь же на европейских потребительских сайтах Volvo всплыли серьёзно модернизированные электрические XC40 и С40, и пиращики шведской компании опять не потрудились состряпать по такому случаю пресс-релиз.

Volvo XC40

Итак, базовая версия обоих кроссоверов, именуемая XC40/С40 Recharge Pure Electric Single Motor, теперь имеет единственный электромотор на задней оси, его максимальная отдача составляет 175 кВт (238 л.с.) и 330 Нм, тогда как раньше единственный электромотор на передней оси выдавал 231 л.с. и 330 Нм. Ёмкость батареи у базовой моноприводной версии увеличилась с 69 до 73 кВт·ч, запас хода на одной зарядке остался примерно на прежнем уровне — 400-438 км в зависимости от кузова/комплектации. Разгон до 100 км/ч занимает прежние 7,4 с, максимальная скорость увеличена с 160 до 180 км/ч (она такая теперь вообще у всех моделей Volvo).

Volvo XC40

Впервые появилась моноприводная версия с увеличенным запасом хода, она называется XC40/С40 Recharge Pure Electric Single Motor Extended Range. Здесь единственный электромотор на задней оси выдаёт 185 кВт (252 л.с.) и 420 Нм. Ёмкость батареи — 82 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 510-533 км в зависимости от кузова/комплектации.

Двухмоторная полноприводная версия XC40/С40 Recharge Pure Electric Twin Motor осталась в строю, её совокупная максимальная мощность прежняя — 300 кВт (408 л.с.), но поделена эта мощность между осями теперь несимметрично: передний электромотор выдаёт 120 кВт (163 л.с.), задний — 180 кВт (245 л.с.), максимальный совокупный крутящий момент вырос с 660 до 670 Нм. Первую «сотню» двухмоторный XC40 набирает за прежние 4,9 с, купеобразный С40 за счёт лучшей аэродинамики — за 4,7 с. Ёмкость батареи двухмоторной версии увеличилась с 78 до 82 кВт·ч, запас хода на одной зарядке составляет 480-507 км в зависимости от кузова/комплектации (до модернизации было 424-449 км).

Volvo C40

Для электромобилей, у которых максимальный крутящий момент доступен практически с нуля оборотов, базовый задний привод оказывается эффективнее переднего с точки зрения реализации тяги и расхода энергии, поэтому Volvo и решилась на смену компоновки моноприводных версий XC40/С40. Цены слегка изменились, но для нас они представляют лишь умозрительный интерес. Для ориентира скажем, что оба батарейных кроссовера после технического обновления стоят в Германии от 47 500 евро без учёта федеральных субсидий. Никаких косметических изменений у Volvo XC40/C40 в связи модернизацией мы на потребительском сайте компании не обнаружили.

Добавим, что на ключевом для Volvo европейском рынке её «электрички» пока заметного успеха не добились и не входят даже в десятку самых продаваемых моделей BEV-сегмента. С января по сентябрь этого года продажи электрических XC40/С40 в Европе составили 20 574 шт. (данные самой компании). Для сравнения скажем, что лидером сегмента за тот же период стал кроссовер Tesla Model Y — продано 83 604 шт. (здесь и далее данные ресурса CleanTechnica), Volkswagen ID.4 разошёлся тиражом 41 183 шт., Skoda Enyaq — 39 429 шт., Hyundai Kona EV — 30 436 шт., Kia Niro EV — 30 432 шт., Audi Q4 e-tron — 27 034 шт.

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