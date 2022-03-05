«Зелёный» премиум подешевле: Volvo C40 обзавёлся одномоторной версией

Volvo C40 дебютировал в марте прошлого года и представляет собой купеобразный вариант компактного кроссовера XC40, который выпускается с 2017 года. В основе обеих моделей лежит модульная платформа CMA, которая позволяет выпускать одновременно бензиновые, plug-in гибридные и полностью электрические модели, но Volvo C40 в отличие от собрата предлагается только с электрической силовой установкой, появление версий с ДВС не планируется.

Изначально Volvo C40 имел только двухмоторную силовую установку (по одному на каждую ось) совокупной мощностью 408 л.с. и батарею ёмкостью 78 кВт·ч, полного зарядка которой хватает на 415 км пробега по циклу WLTP. Теперь же появилась версия с единственным электромотором на передней оси мощностью 231 л.с. и батареей ёмкостью 69 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке снизился незначительно — до 400 км, а вот проигрыш в динамике буде более ощутим: время разгона до 100 км/ч по сравнению с двухмоторной версией увеличилось с 4,7 до 7,4 с, максимальная скорость снизилась с 180 до 160 км/ч. Ну и на скользком покрытии полноприводная двумхоторная машина будет предпочтительнее переднеприводной одномоторной.



Избавление о «лишнего» мотора заметно снизило входную цену на Volvo C40: версия Single Motor стоит в Германии от 48 850 евро (с налогами, но без правительственных субсидий на покупку электромобиля), двухмоторная Twin Motor — от 57 650 евро. Аналогичные версии кроссовера Volvo XC40 стоят от 48 650 и 56 150 евро соответственно.



Между тем ровно месяц назад Volvo XC40 пережил рестайлинг и получил передок в духе купеобразного собрата. По данным самой компании, в 2021 году XC40 стал второй по популярности моделью Volvo в мире после среднеразмерного XC60 — реализовано 215 635 и 201 037 шт. соответственно.

В будущем в гамме шведской марки появится ещё более доступный субкомпактный кроссовер начального уровня. Подробностей о нём пока нет, известно лишь, что младший паркетник будет электрическим. Напомним, что к 2030 году Volvo Cars планирует полностью переключиться на электромобили и затеяла для достижения этой цели дорогостоящую реконструкцию головного завода в шведском Гётеборге.

