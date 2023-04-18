Polestar 4: шведский купеобразный кроссовер без заднего стекла на платформе Geely

Шведская марка Polestar, отколовшаяся в 2017 году от компании Volvo, продолжает расширять продуктовую линейку: четвёртая по счёту модель дебютировала в рамках Шанхайского автосалона, её производство начнётся в ноябре этого года на заводе Geely в Ханчжоу.

Polestar и Volvo Cars, напомним, входят в состав могущественного китайского холдинга Geely, поэтому нет ничего удивительного в том, что в основе новой модели Polestar лежит разработанная Geely модульная платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), а Volvo делится своими «тележками» не только с Polestar, но и с другими брендами, входящими в состав китайского холдинга (например, Lynk & Co).

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Получается, что Polestar 4 — родня представленного здесь же, в Шанхае, купеобразного кроссовера smart #3, в основе которого тоже лежит платформа SEA, но Polestar 4 заметно крупнее и солиднее: габаритная длина шведско-китайской новинки — 4839 мм, ширина с зеркалами — 2139 мм, высота — 1544 мм, колёсная база — 2999 мм, дорожный просвет — 166 мм. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная. Стандартный диаметр передних тормозных дисков — 364 мм, задних — 350 мм. Штатный размер колёс — 20, 21 либо 22 дюйма. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,269. Снаряженная масса — 2232-2351 кг в зависимости от модификации.



Главной дизайнерской «фишкой» Polestar 4 является багажная дверь без стекла — она была анонсирована ещё в 2020 году на концепте Polestar Precept, похожее решение кормы будет у спортседана Polestar 5. Обзор назад обеспечивает расположенная над багажной дверью камера, изображение с неё транслируется на внутрисалонное центральное зеркало. Сама багажная дверь при этом довольно высокая и через неё есть доступ в салон, то есть формально Polestar 4 — это лифтбек. Объём основного багажника — 500 л, со сложенными задними сиденьями — 1536 л. Спереди есть небольшой второй багажник объёмом 15 л, в нём удобно хранить зарядный кабель.



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Интерьер Polestar 4 ожидаемо выполнен в духе скандинавского минимализма и отделан экологически чистыми материалами — ткань из переработанного пластика, коврики из переработанных рыболовных сетей, винил на основе растительного масла и переработанного текстиля, композиты на основе растительных волокон и т. п. Центральный мультимедийный планшет на базе Android Automotive OS имеет диагональ 15,4 дюйма, приборный экран — 10,2-дюймовый, проекционный экран — 14,7 дюймовый. Последний имеет так называемый снежный режим, в котором основной цвет меняется с белого на жёлтый для лучшей видимости.



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Для работы многочисленных электронных ассистентов водителя в стандартное оснащение Polestar 4 входят 12 камер (в том числе камера наблюдения за состоянием водителя), 1 радар и 12 ультразвуковых датчиков. Тепловой насос и стеклянная крыша на всю длину салона тоже входят в стандартное оснащение, но за электрохромное покрытие, позволяющее менять прозрачность, нужно доплачивать. Опциональная 1400-ваттная аудиосистема Harman Kardon имеет 16 громкоговорителей, из них 4 встроены в подголовники кресел.



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На данным момент Polestar 4 заявлен в двух версиях: Long range Single motor (один электромотор, задний привод) и Long range Dual motor (два электромотора, полный привод), обе оснащаются 400-вольтовой литий-никель-кобальт-марганцевой батареей CATL ёмкостью 102 кВт·ч (из них потребителю доступны 94 кВт·ч), расчётный запас хода на одной зарядке по циклу WLTP — 600 и 560 км соответственно. Максимальная мощность зарядки — 200 кВт, она позволяет пополнить заряд с 5 до 80% за 32 минуты.



Отдача единственного электромотора у версии Long range Single motor — 200 кВт (272 л.с.) и 343 Нм, до 100 км/ч заднеприводный кроссовер разгоняется за 7,4 с, максимальная скорость — 180 км/ч, допустимая масса буксируемого прицепа — 1500 кг.

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Совокупная отдача силовой установки двухмоторной версии Long range Dual motor — 400 кВт (544 л.с.) и 686 Нм, разгон до «сотни» занимает 3,8 с, максимальная скорость — 200 км/ч, допустимая масса буксируемого прицепа — 2000 кг. Передний электромотор во время езды может отключаться, чтобы экономить заряд батареи.



Двухмоторная версия оснащается адаптивными амортизаторами, и для неё доступен опциональный спорт-пакет Performance Pack с более мощным тормозами Brembo (диаметр передних тормозных дисков — 392 мм, задних — 364 мм), спортивной подвеской от Polestar Engineered и жёлтым декором.

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На китайском рынке Polestar 4 уже доступен для заказа, диапазон цен — от 349 800 до 533 800 юаней (от 4,15 млн до 6,33 млн рублей в переводе по текущему курсу). На других рынках, в том числе в США и Европе Polestar 4 появится в начале 2024 года, минимальная цена составит около 60 000 евро.

