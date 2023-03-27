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  • Lynk & Co 08: новый кроссовер от Geely и Volvo отпраздновал премьеру в Китае

Lynk & Co 08: новый кроссовер от Geely и Volvo отпраздновал премьеру в Китае

27.03.2023 172 0 0

Среднеразмерный кроссовер с индексом 08 стал седьмой по счёту моделью молодого, но пока не слишком успешного китайского бренда Lynk & Co, в основе новинки лежит платформа CMA (Compact Modular Architecture) компании Volvo.

Lynk & Co был запущен в 2016 году как молодёжный премиальный бренд, ориентированный на Китай и Европу, его главной особенностью стали новые формы дистрибуции и контакта с потребителем, в том числе подписка, которая позволяет ездить на классных машинах за сравнительно скромные деньги. Первенцем бренда стал компактный кроссовер Lynk & Co 01, построенный на платформе CMA от Volvo, эта же платформа лежит в основе моделей Lynk & Co 02, 03 и 05. Субкомпактный кроссовер Lynk & Co 06 получил «тележку» BMA от хорошо знакомого в России Geely Coolray, флагманский Lynk & Co 09 — старшую платформу SPA от Volvo, а представленный в минувшие выходные среднеразмерный кроссовер Lynk & Co 08 — очередной и самый крупный на данный момент отпрыск платформы CMA.

Габаритная длина Lynk & Co 08 — 4820 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1685 мм, колёсная база — 2848 мм. Выглядит «ноль восьмой» довольно интересно: безрамочные стёкла дверей, сильно вытянутые стойки боковых зеркал, сложная пластика боковин и колёсных арок. Проблема в том, что стиль Lynk & Co очень похож на стиль Zeekr — это ещё более свежий и ещё более премиальный бренд холдинга Geely.

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Свою первую модель Zeekr буквально отнял у Lynk & Co в 2021 году, и пока что внутрикорпоративное соперничество продолжается, причём не в пользу Lynk & Co. Если продажи Zeekr в прошлом году, по данным самого холдинга Geely, выросли более чем на 1000% до 71 941 шт., то Lynk & Co просел на 18% до 180 127 шт. Разнонаправленная динамика сохранилась в январе-феврале текущего года: Lynk & Co продал 23 156 машин (на 20% меньше, чем в январе-феврале 2022-го), Zeekr — 8571 машин (+33%). Добавим, что экспансия Lynk & Co в Европе забуксовала: кроме первой модели 01 здесь пока ничего не предлагается, а в конце года на старосветский рынок выйдет Zeekr.

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Пока непонятно, сможет ли кроссовер 08 поправить дела Lynk & Co, и создаётся впечатление, что делали его главным образом для Китая: «ноль восьмой» первым из семьи Lynk & Co получил операционную систему Flyme Auto от Meizu (известный китайский производитель смартфонов и других гаджетов, дрейфующий в последние годы в сторону автопрома), она «крутится» на 15,4-дюймовом центральном мультимедийном экране. Приборный экран, накрытый парящим козырьком со встроенным громкоговорителем Harman Kardon, имеет диагональ 12,3 дюйма, при этом вся оперативная информация выводится на гигантский 92-дюймовый проекционный экран. Другие громкоговорители Harman Kardon изящно инсталлированы в двери, подголовник кресла водителя и крышу, всего их 23. В левую переднюю стойку встроена камера распознавания лиц. Внутренние дверные ручки по последней моде спрятаны, отпирать замки предлагается с помощью кнопок.

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Увы, о технической начинке нового кроссовера представители Lynk & Co во время премьеры ничего не рассказали — известно лишь, что у него будет plug-in гибридная силовая установка на базе 1,5-литрового бензинового турбомотора. Платформа CMA между тем позволяет выпускать полностью электрические модели — например, у шведского кросс-лифтбека Polestar 2 на ней вообще нет «углеводородных» версий.

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