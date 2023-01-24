Обновлённый Polestar 2: базовый задний привод вместо переднего и увеличенный запас хода

Шведская марка Polestar, отколовшаяся в 2017 году от компании Volvo, представила обновлённый кросс-лифтбек Polestar 2 с доработанным «железом» и сразу же запустила его в продажу.

В прошлом году марка Polestar реализовала в мире 51 500 электромобилей, что на 80% больше, чем в 2021-м. Весь реализованный объём составили кросс-лифтбеки Polestar 2 китайской сборки, потому что выпуск дебютной модели бренда — plug-in гибридного купе Polestar 1 — уже прекращён, а выпуск новых моделей — Polestar 3, 4, 5, 6 и т.д. — ещё не начат.

Компактный кросс-лифтбек Polestar 2 дебютировал в 2019 году, он разделил модульную платформу CMA с родственными Volvo XC40 и C40. Последние минувшей осенью пережили техническую модернизацию, а теперь по аналогичному сценарию обновлён и Polestar 2.

На моноприводных Polestar 2 Single Motor единственный электромотор переехал с передней оси на заднюю, его максимальная отдача на версии Standard range увеличилась с 170 кВт (231 л.с.) и 330 Нм до 200 кВт (272 л.с.) и 490 Нм, на версии Long range — до 220 кВт (299 л.с.) и 490 Нм. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 7,4 с до 6,4 и 6,2 с соответственно.



Двухмоторный полноприводный Polestar 2 Dual motor тоже стал мощнее, отдача его силовой установки увеличилась с 300 кВт (408 л.с.) и 660 Нм до 310 кВт (421 л.с.) и 740 Нм. Передний электромотор может полностью отключаться, когда максимальная мощность не нужна, и в целом Polestar 2 Dual motor теперь имеет заднеприводный характер. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,7 до 4,5 с.

Для полноприводной версии по-прежнему предлагается пакет производительности Performance pack, в нём пиковая мощность повышается до 350 кВт (476 л.с.), время разгона до «сотни» уменьшается до 4,2 с.

Ёмкость батареи у версии Standard range не изменилась — 69 кВт·ч, у версий Long range увеличилась с 78 до 82 кВт·ч, при этом запас хода на одной зарядке по циклу WLTP увеличился на всех версиях: на Standard Range Single Motor — с 478 до 518 км, на Long Range Single Motor — с 551 до 635 км, на Long Range Dual Motor — с 487 до 592 км. Батарею ёмкостью 69 кВт·ч поставляет LG Chem, её максимальная мощность зарядки — 135 кВт. Батарею на 82 кВт·ч поставляет CATL, здесь максимальная мощность зарядки — 205 кВт.



Кроме того, производитель сообщает, что улучшил плавность хода Polestar 2.

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Косметических изменений ровно два: новый дизайн колёс и гладкая панель между фарами вместо прежней решётки в клеточку, эта панель называется SmartZone и является основным носителем органов искусственного зрения электромобиля (фронтальная камера и радар среднего диапазона).



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В стандартное оснащение Polestar 2 теперь входит беспроводная зарядка для смартфона, расширен функционал и ассортимент электронных ассистентов водителя. Дизайн интерьера не изменился. В германии обновлённый Polestar 2 стоит от 48 990 до 63 490 евро без учёта опций.



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В Россию марка Polestar официально не приходила, тем не менее в прошлом году, согласно данным регистраций от агентства «Автостат», в нашу страну приехали восемь машин этой марки. Партия дореформенных Polestar 2 Standard range с передним приводом сейчас есть в одной крупной российской мультибрендовой дилерской сети, за каждый экземпляр просят 5 млн рублей.

