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  • Горьковская для горкома: тест на знание особенностей ГАЗ-3102

Горьковская для горкома: тест на знание особенностей ГАЗ-3102

02.08.2025 310 0 1

Вот уже без малого шестьдесят лет слово «Волга» ассоциируется не только с большой русской рекой, но и с целым семейством заднеприводных седанов и универсалов. И на фоне трогательно-округлой «двадцать первой» и плоскопараллельной «двадцатьчетвёрки» особняком стоит ГАЗ-3102 – модель, окутанная этаким ореолом партийно-номенклатурного «лакшери». Ведь этот автомобиль предназначался в качестве служебного для чиновников госаппарата СССР, о чем заявлял даже экстерьер машины, заметно отличавшийся от внешности предшественниц. Сегодня мы предлагаем вам проверить свои знания особенностей этого интересного автомобиля.

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СССР история тесты ГАЗ
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