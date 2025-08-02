Горьковская для горкома: тест на знание особенностей ГАЗ-3102

Вот уже без малого шестьдесят лет слово «Волга» ассоциируется не только с большой русской рекой, но и с целым семейством заднеприводных седанов и универсалов. И на фоне трогательно-округлой «двадцать первой» и плоскопараллельной «двадцатьчетвёрки» особняком стоит ГАЗ-3102 – модель, окутанная этаким ореолом партийно-номенклатурного «лакшери». Ведь этот автомобиль предназначался в качестве служебного для чиновников госаппарата СССР, о чем заявлял даже экстерьер машины, заметно отличавшийся от внешности предшественниц. Сегодня мы предлагаем вам проверить свои знания особенностей этого интересного автомобиля.