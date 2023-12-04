Toyota готовит пару новых кроссоверов для европейского рынка

Японский производитель собирается к 2026 году пополнить старосветскую линейку шестью новыми электромобилями. С их помощью Toyota намерена приблизиться к намеченной цели – предлагать в Европе только модели с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. Полной углеродной нейтральности компания намерена добиться к 2040-му. Пару анонсированных «зелёных» новинок она показала в рамках форума Toyota Kenshiki, который прошёл в Брюсселе.

Концепт Toyota Urban SUV

Предвестником одной из будущих моделей является концепт Toyota Urban SUV. Известно, что серийная версия будет представлена в первой половине следующего года, продажи на европейском рынке также стартуют в 2024-м. Новый кроссовер займёт место в сегменте B-SUV, в котором сейчас представлен гибридный Yaris Cross. В компании отметили, что использовали имеющийся опыт при разработке полностью электрического городского паркетника.



Габариты концепта уже известны: длина Toyota Urban SUV составляет 4300 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1620 мм; а расстояние между осями производитель пока не рассекретил. В компании подчеркнули, что у модели будет трансформируемый салон, который можно адаптировать для комфортного размещения пассажиров или для увеличения грузового отделения по мере необходимости.



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Urban SUV дневные ходовые огни в виде тонкой светодиодной изогнутой полосы, которая проходит через всю ширину передней части под кромкой капота, а по бокам в нижней части располагаются основные блоки фар, тоже в виде тонких светодиодных линий. На месте решётки радиатора расположена сплошная заглушка, в нижнюю часть переднего бампера встроен лаконичный воздухозаборник. Ещё концепт получил чёрный обвес по периметру кузова, «оквадраченные» накладки на колёсные арки.



Передние и центральные стойки у Toyota Urban SUV чёрного цвета, так же как и крыша с серебристыми рейлингами. Корму украсили разделённым надвое спойлером в верхней части багажной двери, а также необычной формы фонарями, которые соединены между собой широкой полосой. Нижняя часть заднего бампера получила разделённый посередине диффузор с тонкой светоотражающей линией. У концепта передние дверные ручки выдвижные, а задние расположены рядом со стеклом. На месте традиционных боковых зеркал пока расположены камеры.

Технические подробности станут известны позже. Пока что в Toyota рассказали лишь то, что у нового электрического кроссовера, предназначенного для европейского рынка, будут варианты и с передним, и с полным приводом, при этом «полный привод является ключевой частью продуктовой ДНК Toyota». Ещё известно, что модель получит две тяговых батареи разной ёмкости на выбор.



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В основу второй новинки на европейского рынка ляжет концепт Toyota Sport Crossover, который дебютировал в апреле текущего года в рамках Шанхайского автосалона. Кросс-купе будет продаваться в том числе и в Китае, его производство для Поднебесной наладят на мощностях совместного предприятия Toyota и BYD.



Визуальных отличий у концептов для Китая и Старого Света практически нет, разве что у второго варианта изогнутая полоса в составе головной оптики имеет синий цвет, а не белый. Как рассказали в компании, европейская серийная версия этого кроссовера с купеобразным кузовом появится в продаже в 2025 году. Информация о технике новинки появится позже.

