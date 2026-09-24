Эффектный седан Volkswagen ID.Unyx 09 готов к старту продаж, есть полный привод

Марка Volkswagen начала принимать предварительные заказы на новейшую «электричку» серии ID.Unyx. Модель предложена с задним или двухмоторным полным приводом. Батарея, по предварительным данным, едина для всех версий.

В предсерийном виде электроседан Volkswagen ID.Unyx 09 показали в Китае в апреле, сертификат товарной четырехдверки внесли в базу местного Минпрома в июле. Теперь марка рассказала об оснащении новинки, озвучила предварительные цены и открыла прием заказов. За выпуск седана отвечает совместное предприятие Volkswagen Anhui, и это четвертая модель в гамме компании: электрокар ID.Unyx 09 присоединился к флагманскому кроссоверу VW ID.Unyx 08, младшему паркетнику VW ID.Unyx 06 и лифтбеку VW ID.Unyx 07.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Внешность «девятки» выполнена в новом для семейства ID.Unyx стиле, который уже примерил стартовавший в марте кроссовер с индексом 08. Главные фишки дизайна – длинные и узкие секции матричных ходовых огней (фары расположены под ними) и оформленные в том же ключе задние фонари. Седан Volkswagen ID.Unyx 09 также имеет безрамочные двери с полускрытыми ручками и электрохромную панорамную крышу. Для новинки предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски. Уже в базе идут тормозные суппорты Brembo.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Как и флагманский паркетник, седан Volkswagen ID.Unyx 09 построен на платформе CEA с 800-вольтовой архитектурой, созданной вместе с компанией Xpeng. Длина четырехдверки равна 5081 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1509 мм, колесная база – те же 3030 мм, что и у родственного кроссовера VW ID.Unyx 08. Объем багажника седана составляет 481 литр, дополнительного отсека под крышкой капота нет.

В салоне – лаконичная передняя панель, двухспицевый руль, компактный приборный экран и, наоборот, крупный планшет мультимедийной системы. Мультимедиа – на базе искусственного интеллекта. На центральном тоннеле расположены площадка для беспроводной зарядки и прикрытый крышкой лоток. В списке оборудования еще заявлены проекционный дисплей с дополненной реальностью, подогрев, вентиляция и массажер сидений, аудиосистема с 20 динамиками. Разумеется, есть и современный комплекс водительских ассистентов, хотя лидара над лобовым стеклом нет.

Седан Volkswagen ID.Unyx 09 предложен с задним или двухмоторным полным приводом, ему также досталась пневмоподвеска. Двигатели такие же, как у соплатформенного кроссовера ID.Unyx 08. Начальная модификация – это 313-сильный электромотор, два двигателя полноприводного седана вместе выдают 503 л.с.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

О батарее седана сам производитель пока не рассказал. Местные профильные СМИ пишут, что ID.Unyx 09 достался аккумулятор на 92 кВт*ч, тогда как паркетник комплектуется батареей емкостью 82 или 95 кВт*ч. По предварительным данным, запас хода заднеприводного электроседана равен 755 км по циклу CLTC, полноприводного – 705 км.

На старте предзаказа Volkswagen ID.Unyx 09 обойдется в 199 900 – 249 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,5 млн – 3,1 млн рублей по текущему курсу. «Живые» продажи стартуют в конце октября.