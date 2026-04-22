22.04.2026
Не только кроссоверы: анонсирован большой седан Volkswagen ID.Unyx 09

Новую электрическую четырехдверку Volkswagen показали в Китае. Модель построена на платформе, разработанной вместе с компанией Xpeng. В продажу новинка поступит до конца текущего года.

Накануне открытия Пекинского автосалона концерн Volkswagen провел в Китае специальное мероприятие, в рамках которого были показаны новейшие модели, созданные специально для этой страны с учетом предпочтений местной публики. Так, фирма FAW Volkswagen представила почти готовый к производству кроссовер ID.Aura T6 и концептуальный паркетник Jetta X. А компания Volkswagen Anhui (совместный проект немцев и JAC) продемонстрировала огромный седан ID.Unyx 09. Это тоже пока прототип, но и он уже готовится к выпуску, то есть дизайн окончательный.

Внешность седана Volkswagen ID.Unyx 09 выполнена в стиле только что стартовавшего кроссовера VW ID. Unyx 08 от того же совместного предприятия. Главная фишка экстерьера – двухэтажная головная оптика. Сверху расположены вытянутые матричные секции дневных ходовых огней, под ними идут компактные блоки основных фар. Задние фонари сделали по подобию ДХО. Седан также получил гладкий «нос», выдвижные ручки дверей и стеклянную крышу. Из размеров пока озвучена лишь длина – примерно 5 метров.

Интерьер еще не показали. Не исключено, что внутри установлено гигантское табло мультимедиа, состоящее из двух сенсорных экранов. VW ID.Unyx 09 также обещаны искусственный интеллект и автопилот.

Четырехдверка представляет собой электрокар, она построена на платформе CEA с 800-вольтовой архитектурой, созданной вместе с компанией Xpeng. На той же «тележке» базируется и электрический кроссовер VW ID.Unyx 08. Других подробностей о начинке седана пока нет. Соплатформенный паркетник бывает с задним (313 л.с.) или двухмоторным полным приводом (503 л.с.), он комплектуется батареей емкостью 82 или 95 кВт*ч.

В продажу электроседан Volkswagen ID.Unyx 09 поступит во второй половине текущего года, больше подробностей появится ближе к запуску.

седан Китай авторынок электромобиль новинки Volkswagen Volkswagen ID.Unyx 09
