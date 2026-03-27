  • Кроссовер Volkswagen ID.Unyx 08 доступен к заказу: богатое оснащение, есть полный привод

Кроссовер Volkswagen ID.Unyx 08 доступен к заказу: богатое оснащение, есть полный привод

27.03.2026 231 0 0
Кроссовер Volkswagen ID.Unyx 08 доступен к заказу: богатое оснащение, есть полный привод

Марка Volkswagen открыла прием предварительных заказов на новый электрический паркетник, созданный при участии китайской компании Xpeng. Модель доступна с задним или двухмоторным полным приводом и двумя вариантами батареи.

Предвестника этого кроссовера Volkswagen – концепт ID.Evo – показали весной прошлого года. А осенью 2025-го в базе Минпрома КНР появился сертификат серийной модели и были опубликованы ее первые официальные изображения. Тогда же стало известно, что паркетник выйдет на рынок под именем Volkswagen ID.Unyx 08. Теперь в Китае провели презентацию товарного кросса, назвали предварительные цены и начали принимать заявки.

Разумеется, новый паркетник производят локально, за выпуск отвечает завод Volkswagen Anhui, построенный вместе с компанией JAC. Это предприятие также делает младший паркетник VW ID.Unyx 06 (бывший VW ID.Unyx) на базе Cupra Tavascan, плюс на подходе еще лифтбек с индексом 07. При этом в разработке ID.Unyx 08 участвовала другая местная фирма – Xpeng, о сотрудничестве с ней немцы объявили в 2023 году. «Шестерка» в Китае спросом не пользуется, а вот у «восьмерки» есть шансы стать популярной, ведь она изначально создана с учетом предпочтений китайской публики.

В основе ID.Unyx 08 лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой, для новинки предусмотрены пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы. Длина кроссовера равна 5000 мм, ширина – 1954 мм, высота – 1672 мм, колесная база – 3030 мм.

Паркетник получил двухэтажную головную оптику: сверху расположены состоящие из множества светодиодных треугольников вытянутые секции дневных ходовых огней, под ними идут компактные блоки основных фар. Задние фонари оформлены в стиле ДХО. Volkswagen ID.Unyx 08 также имеет безрамочные двери с выдвижными ручками и стеклянную крышу. Новинке положены 20- или 21-дюймовые колеса.

В пятиместном салоне – двухспицевый сплющенный руль и двухэтажный центральный тоннель. Перед водителем расположен отдельный приборный экран, а всю остальную площадь передней панели занимает модное ныне в Китае табло, которое состоит из двух тачскринов. На тоннеле находятся две площадки для беспроводной зарядки, между передними креслами есть бокс с функциями подогрева и охлаждения. Кресла, конечно, получили вентиляцию, массажер и подогрев. В списке оборудования еще заявлен ассистент на базе искусственного интеллекта и автопилот. Объем багажника составляет 766 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1845 литров.

Volkswagen ID.Unyx 08 доступен с задним или двухмоторным полным приводом. Первая модификации – это 313-сильный электромотор. Два двигателя полноприводной версии вместе выдают 503 л.с. Паркетник комплектуется батареей емкостью 82 или 95 кВт*ч, запас хода в зависимости от исполнения варьируется от 630 до 730 км по китайскому циклу CLTC.

Электрокросс Volkswagen ID.Unyx 08 предварительно оценили в 239 900 – 299 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,85 млн – 3,6 млн рублей. Полноценные продажи стартуют чуть позже, и реальные цены наверняка окажутся ниже.

