На подходе Volkswagen ID.Unyx 07 – вторая модель нового семейства

10.10.2025 201 0 1

В Сеть выложили фотографии и основные характеристики нового электрокара VW, адресованному китайскому рынку. Для модели пока заявлен один мотор. При этом не исключено, что позже она получит полноприводную версию.

В прошлом году концерн Volkswagen объявил о создании новой «зеленой» линейки для Китая под общим названием ID.UX. Ее первенцем стал купеобразный электрический паркетник, который изначально носил имя Volkswagen ID.Unyx. Кроссовер не был разработан с нуля – это переделанный Cupra Tavascan. Паркетник стартовал в Китае в том же 2024-м, а в этом году его переименовали в ID.Unyx 06, тогда как новое семейство «электричек» для Поднебесной теперь принято называть ID.Unyx.

Volkswagen ID.Unyx 06, бывший просто ID.Unyx
1 / 2
Volkswagen ID.Unyx 06, бывший просто ID.Unyx
2 / 2

И вот готова вторая модель – ID.Unyx 07. Сертификат этого автомобиля появился в свежем каталоге Минпрома КНР, одновременно опубликованы первые фирменные изображения. Также напомним, что за выпуск машин ID.Unyx отвечает завод Volkswagen Anhui, построенный вместе с компанией JAC. К слову, то же предприятие выпускает электрокросс Cupra Tavascan для глобального рынка (марка Cupra в Китае не представлена).

Volkswagen ID.Unyx 07

Фото с открытым багажником еще нет, но, судя по всему, VW ID.Unyx 07 представляет собой лифтбек. А в профиль грядущий электрокар очень похож на VW ID.7 Vizzion производства FAW Volkswagen (глобальный лифтбек зовется просто ID.7).

Volkswagen ID.Unyx 07

Впрочем, кузов и дизайн у модели ID.Unyx 07 все-таки свои, к тому же она компактнее. Длина – 4853 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1566 мм, колесная база – 2826 мм. Длина китайского ID.7 Vizzion – 4956 мм, расстояние между осями – 2965 мм. Ну и для сравнения, размеры кроссовера VW ID.Unyx 06: 4663/1860/1610 мм, колесная база – 2766 мм.

Volkswagen ID.Unyx 07
1 / 2
Volkswagen ID.Unyx 07
2 / 2

Интерьер пока засекречен, но и на имеющихся картинках видно, что внутри установлен отдельный большой тачскрин мультимедийной системы. Не исключено, что салон у «семерки» такой же, как у паркетника. При этом сообщается, что у ID.Unyx 07 будет «новая электронная архитектура», разработанная специально для китайского рынка. Местные СМИ, в свою очередь, отмечают, что к созданию этой «архитектуры» причастна компания Xpeng.

Volkswagen ID.Unyx 07
1 / 4
Volkswagen ID.Unyx 07
2 / 4
Volkswagen ID.Unyx 07
3 / 4
Volkswagen ID.Unyx 07
4 / 4

В сертификате для «семерки» заявлен лишь один электромотор мощностью 231 л.с. Аналогичный движок положен и кроссоверу VW ID.Unyx 06, у него двигатель расположен на задней оси. Паркетник также бывает с двухмоторным полным приводом, суммарная отдача – 340 л.с. Китайские медиа полагают, что ID.Unyx 07 впоследствии тоже обзаведется полноприводной версией. Кроссовер предложен с батареей емкостью 53,6 или 80,2 кВт*ч, дальнобойность варьируется от 426 до 614 км по циклу CLTC.

В продаже VW ID.Unyx 07 ждут в следующем году. Электрокросс VW ID.Unyx 06 сегодня обойдется в 189 900 – 249 900 юаней, что эквивалентно примерно 2 157 000 – 2 839 000 рублей по актуальному курсу.

Китай авторынок новинки лифтбек Volkswagen Volkswagen ID.Unyx 07 Volkswagen ID.Unyx Volkswagen ID.Unyx 06
1 комментарий
10.10.2025 15:02
Топтатель

пытаются ещё что-то против китайцев поставить)

