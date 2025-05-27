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  • Кроссовер Cupra Tavascan получил ряд обновок через полгода после выхода на рынок

Кроссовер Cupra Tavascan получил ряд обновок через полгода после выхода на рынок

27.05.2025 229 0 0

Выпускающийся в Китае для Европы компактный электрический кроссовер Cupra Tavascan повышает градус спортивности: для него теперь доступен Extreme Pack с крутыми колёсами и спортивными сиденьями, а драматичный синтетический саундтрек для спортивных ездовых режимов теперь входит в стандартное оснащение.

Купеобразный компактный кроссовер Cupra Tavascan на фольксвагеновской электромобильной платформе MEB был анонсирован в виде концепта в 2019 году, серийную версию показали в 2023-м, но на европейский рынок Tavascan вышел только осенью прошлого года. Производится Cupra Tavascan только в Китае в городе Хэфэй на заводе Volkswagen Anhui вместе с родственным кроссовером Volkswagen ID.Unyx — это, по сути, тот же Tavascan, но предназначенный для китайского рынка.

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С января по апрель текущего года продажи Cupra Tavascan в Европе, по данным аналитического агентства JATO Dynamics, составили 10 686 шт. — это хороший результат с учётом того, что стоит Tavascan дорого, в том числе из-за своего происхождения, ведь с прошлого года Евросоюз взимает повышенные пошлины на электромобили китайского производства.

Минимальная цена Cupra Tavascan в Германии составляет 48 240 евро за базовую одномоторную версию (286 л.с., задний привод). Двухмоторный полноприводный Tavascan (340 л.с.) стоит от 52 810 евро. Обе версии оснащаются батареей ёмкостью 82 кВт·ч, из которых потребителю доступны 77 кВт·ч. Одномоторный Tavascan может проехать на одной зарядке до 568 км по циклу WLTP, двухмоторный — до 522 км.

Вчера пресс-служба Cupra объявила, что уникальный саундтрек, который сопровождает езду на Tavascan в режимах Cupra и Performance, теперь входит в стандартное оснащение и якобы «улучшает связь между водителем и машиной».

В списке опций появился пакет Extreme Pack, в который входят облегчённые кованые 21-дюймовые колёса особого дизайна, широкие шины на всех колёсах размерности 255/40 R 21 и спортивные кожаные передние кресла Cup Bucket с вентиляцией и подогревом. Кроме того, в палитре цветов кроссовера появился матовый бронзовый цвет, а рулевое колесо теперь доступно с отделкой из материалов, не имеющих животного происхождения, — мол, это этично и экологично.

Новые опции для Tavascan уже доступны на европейских потребительских сайтах Cupra.

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