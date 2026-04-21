Кроссовер Volkswagen ID.Aura T6 станет первенцем нового семейства

В преддверии открытия Пекинского автосалона (стартует 24 апреля) концерн Volkswagen и его дочерние компании провели в Китае специальное мероприятие, в рамках которого продемонстрировали новые модели. Как несложно догадаться, именно Поднебесная будет основным рынком для новинок, так что они разработаны с учетом предпочтений китайской публики. Одной из премьер стал электрический паркетник ID.Aura T6, выпуск которого наладят на заводе СП FAW Volkswagen.

Напомним, под именем ID.Aura в прошлом году дебютировал концептуальный седан, его показали с шоу-карами от других совместных предприятий – кроссоверами ID.Evo и ID.Era. Те паркетники превратились в серийные VW ID.Unyx 08 и VW ID.Era 9X производства Volkswagen Anhui (проект немцев и фирмы JAC) и SAIC Volkswagen соответственно. Считалось, что следующей на конвейер встанет как раз четырехдверка. Но, как мы видим, компания FAW Volkswagen тоже решила сначала предложить покупателям кроссовер – и без демонстрации предвестника. При этом обозначение ID.Aura теперь относится к отдельному новому семейству FAW Volkswagen. Между тем ранее фирма пообещала выпустить в текущем году две модели этой линейки, то есть седан все еще может стать серийным.

Кроссовер Volkswagen ID.Aura T6 получил типичную для адресованных Китаю современных моделей внешность. Паркетнику достались двухэтажная головная оптика, полускрытые ручки дверей и монофонарь. Расположенные сверху диодные ходовые огни вдобавок объединены между собой светящейся же полоской. Для модели предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Пятиместный интерьер пока засекречен. Не исключено, что внутри установили модное ныне в КНР гигантское табло мультимедийной системы, состоящее из двух сенсорных экранов. Ну и наверняка мультимедиа – с искусственным интеллектом.

VW ID.Aura T6 представляет собой электрокар. Известно, что в основе кроссовера лежит платформа CEA с 800-вольтовой архитектурой, созданная совместно с фирмой Xpeng. К слову, на той же «тележке» построен и электрический VW ID.Unyx 08. Размеры ID.Aura T6 еще не озвучены, подробностей о технике тоже нет. К примеру, родственный ID.Unyx 08 длиной 5000 мм доступен с задним (313 л.с.) или двухмоторным полным приводом (503 л.с.), ему положена батарея емкостью 82 или 95 кВт*ч.

Больше информации о кроссовере Volkswagen ID.Aura T6 должно появиться в ближайшие месяцы.