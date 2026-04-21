Кроссовер Volkswagen ID.Aura T6 станет первенцем нового семейства

21.04.2026 686 0 0
Марка Volkswagen показала новейший электрический паркетник ID.Aura T6, разработанный специально для китайского рынка. В продажу модель поступит до конца текущего года.

В преддверии открытия Пекинского автосалона (стартует 24 апреля) концерн Volkswagen и его дочерние компании провели в Китае специальное мероприятие, в рамках которого продемонстрировали новые модели. Как несложно догадаться, именно Поднебесная будет основным рынком для новинок, так что они разработаны с учетом предпочтений китайской публики. Одной из премьер стал электрический паркетник ID.Aura T6, выпуск которого наладят на заводе СП FAW Volkswagen.

Напомним, под именем ID.Aura в прошлом году дебютировал концептуальный седан, его показали с шоу-карами от других совместных предприятий – кроссоверами ID.Evo и ID.Era. Те паркетники превратились в серийные VW ID.Unyx 08 и VW ID.Era 9X производства Volkswagen Anhui (проект немцев и фирмы JAC) и SAIC Volkswagen соответственно. Считалось, что следующей на конвейер встанет как раз четырехдверка. Но, как мы видим, компания FAW Volkswagen тоже решила сначала предложить покупателям кроссовер – и без демонстрации предвестника. При этом обозначение ID.Aura теперь относится к отдельному новому семейству FAW Volkswagen. Между тем ранее фирма пообещала выпустить в текущем году две модели этой линейки, то есть седан все еще может стать серийным.

Кроссовер Volkswagen ID.Aura T6 получил типичную для адресованных Китаю современных моделей внешность. Паркетнику достались двухэтажная головная оптика, полускрытые ручки дверей и монофонарь. Расположенные сверху диодные ходовые огни вдобавок объединены между собой светящейся же полоской. Для модели предусмотрен автопилот с лидаром над лобовым стеклом.

Пятиместный интерьер пока засекречен. Не исключено, что внутри установили модное ныне в КНР гигантское табло мультимедийной системы, состоящее из двух сенсорных экранов. Ну и наверняка мультимедиа – с искусственным интеллектом.

VW ID.Aura T6 представляет собой электрокар. Известно, что в основе кроссовера лежит платформа CEA с 800-вольтовой архитектурой, созданная совместно с фирмой Xpeng. К слову, на той же «тележке» построен и электрический VW ID.Unyx 08. Размеры ID.Aura T6 еще не озвучены, подробностей о технике тоже нет. К примеру, родственный ID.Unyx 08 длиной 5000 мм доступен с задним (313 л.с.) или двухмоторным полным приводом (503 л.с.), ему положена батарея емкостью 82 или 95 кВт*ч.

Больше информации о кроссовере Volkswagen ID.Aura T6 должно появиться в ближайшие месяцы.

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Когда нужно менять зимние шины на летние и почему Смена шин – обязательная сезонная процедура, от которой зависят управляемость и торможение. Ошибка в сроках приводит к увеличению износа и снижению безопасности. Разберёмся, когда менять зим... 181 0 0 21.04.2026
Статьи / Колёсная база Лучшие летние шины 2026 года: актуальные модели на рынке Летний сезон 2026 снова ставит водителя перед выбором: переплатить за технологии или взять разумный компромисс. Рынок предлагает десятки моделей, но действительно удачные решения – это балан... 6948 0 0 20.04.2026
Статьи / Мнение без фильтров Поколение без руля: почему зумеры не хотят покупать автомобили Когда-то автомобиль был символом свободы. Затем – статуса. Потом – ну, хотя бы удобства. А теперь для всё большего числа людей он становится… обузой. Причём не где-нибудь, а в тех самых горо... 3242 24 0 20.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19658 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 10596 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10541 4 2 12.03.2026
