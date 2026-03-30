30.03.2026 578 0 0
Новейший кроссовер Volkswagen ID.Era 9X стартует с полным приводом

Бренд Volkswagen открыл прием заказов на большой гибридный паркетник ID.Era 9X. На данный момент модель доступна в трех богатых комплектациях, все – с полным приводом. Позже гамму могут расширить.

На прошлой неделе в Китае стартовал электрический кроссовер VW ID.Unyx 08 производства завода Volkswagen Anhui (совместный проект с JAC). А сегодня объявили предварительные цены и начали принимать заявки на гибридный паркетник ID.Era 9X от другого СП – SAIC Volkswagen. Обе модели, напомним, являются продуктами нового поколения, разработанными специально для Поднебесной с учетом предпочтений китайской же публики. На эти SUV концерн Volkswagen возлагает особые надежды – они должны составить достойную конкуренцию современным машинам местных брендов.

Кроссовер Volkswagen ID.Era 9X «вырос» из прошлогоднего концепта VW ID.Era. В основе серийной модели лежит платформа с 800-вольтовой архитектурой. Длина новинки равна 5207 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3070 мм.

Среди особенностей внешности – гладкий «нос», светодиодная плашка ходовых огней во всю ширину передка, расположенные в вертикальных блоках фары и дополнительные LED-секции, выдвижные ручки дверей и монофонарь. Предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски. Паркетник представлен исключительно с шестиместным салоном. Объем багажника – 210 литров, со сложенными спинками кресел третьего ряда этот показатель увеличится до 1014 литров.

На данный момент кроссовер доступен в трех комплектациях. Уже в базе есть проекционный дисплей, сдвоенное табло (каждый тачскрин диагональю 15,6 дюйма), бокс-холодильник, подогрев всех сидений, вентиляция и массажер кресел первого и второго рядов. В список стандартного оборудования еще вошли сенсорные панели, встроенные в обшивку задних дверей: с их помощью можно управлять, например, настройками кресел или «климата». Кроме того, даже самый дешевый Volkswagen ID.Era 9X имеет автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Разумеется, электроника на базе искусственного интеллекта. Топовый паркетник – это пневмоподвеска и механизм подруливания задних колес (есть даже режим «краба»), «потолочный» экран для задних седоков.

Сейчас Volkswagen ID.Era 9X предложен исключительно с полным приводом. Система включает работающую в режиме генератора бензиновую турбочетверку 1.5 мощностью 143 л.с. Два электродвигателя базового исполнения Pro вместе выдают 503 л.с., суммарная мощность электромоторов в версиях Max и Ultra составляет 517 л.с. Максимальный крутящий момент от модификации не зависит – 660 Нм. Начальный вариант получил батарею емкостью 51,1 кВт*ч, только на электротяге такой паркетник проедет 347 км по китайскому циклу CLTC, совокупная дальнобойность – 1611 км. Остальным двум вариантам достался аккумулятор на 65,2 кВт*ч, запас хода в электрорежиме – 406 км, общая дальнобойность – 1651 км. Между тем в сертификате модели была заявлена еще и заднеприводная модификация с 299-сильным электромотором. Не исключено, что позже линейку расширят.

Полноприводный Volkswagen ID.Era 9X предварительно оценили в 329 800 – 379 800 юаней, что эквивалентно примерно 3,87 млн – 4,46 млн рублей по актуальному курсу. Для первых клиентов предусмотрены скидки. «Живые» продажи стартуют в конце апреля, тогда же появится точный прайс-лист.

Тем временем на подходе еще один Volkswagen «новой эры» — седан с дизайном концепта ID.Aura. Выпуском этой модели займется совместное предприятие FAW Volkswagen.

Статьи / Мнение без фильтров Особенности российского охранительства: можно ли садиться за руль в пожилом возрасте Как только происходит ДТП, виновником которого стал пожилой водитель, сразу находятся чрезвычайно инициативные личности и даже их группы, которые предлагают каким-то не совсем цивилизованным... 350 4 0 30.03.2026
Статьи / История Символ Америки, созданный выходцем из Смоленска: история Checker Marathon Переехать с одного континента на другой, из портного переквалифицироваться в  автопроизводителя, создать культовый американский таксомотор, который помнят до сих пор, – всё это удалось уроже... 1662 0 5 29.03.2026
Статьи / История Лошадки из воздуха: вспоминаем европейские легковушки 80-х с бензиновыми турбомоторами Несмотря на отдельные технические инновации вроде верхнего расположения распределительного вала, многоклапанной головки с четырьмя или даже пятью клапанами на цилиндр и гидравлических компен... 1563 0 0 28.03.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47925 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18804 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 9346 4 2 12.03.2026
Обсуждаемое
5 Внешность в стиле «электричек» и новый салон: тест-драйв новой Omoda C...
4 Особенности российского охранительства: можно ли садиться за руль в по...
4 Полноприводный седан Geely Galaxy Starshine 7: новые фото и подробност...
Новые комментарии
