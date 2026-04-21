21.04.2026 152 1 0
Volkswagen готовит новый кроссовер, его предвестником станет концепт Jetta X

Известно, что шоу-кар получил электрифицированную «начинку». Серийная версия нового SUV появится на китайском рынке уже в 2026 году.

Компания Volkswagen рассказала о своих планах в Китае: только в 2026 году на этот рынок поступит более двадцати электрифицированных автомобилей, а к 2030-му их количество увеличится до пятидесяти моделей. При этом к 2028-му четыре новинки намерен выпустить суббренд Jetta, первой из них станет кроссовер, который появится в продаже в Поднебесной в этом году.

Концепт Jetta X

Как мы рассказывали ранее, теперь Jetta представляет собой не только глобальный седан бренда Volkswagen, но и отдельную бюджетную марку, модели которой адресованы в первую очередь Китаю. Производство машин Jetta налажено в КНР на мощностях совместного предприятия FAW Volkswagen. Сегодня компания показала предвестника грядущей новинки – нового серийного SUV.

В компании отметили, что новинка поможет VW «расширить своё присутствие на быстрорастущем рынке электромобилей начального уровня в Китае». В основу будущего товарного SUV ляжет представленный сегодня, 21 апреля, концептуальный кроссовер Jetta X. Живая премьера этого шоу-кара пройдёт через несколько дней в рамках очередного автосалона в Пекине.

Кроссовер Jetta X с традиционным кузовом оформлен в новом фирменном стиле, кроме того, он первым получил изменённый логотип бренда, причём у концепта он светится. Шоу-кар получил «оквадраченные» формы, выштамповки на капоте и боковинах, горизонтально вытянутую головную оптику узкой формы, а также довольно большой «x-образный» воздухозаборник с противотуманками, интегрированный в передний бампер, в нижней части которого можно увидеть пару красно-оранжевых буксировочных проушин.

Концептуальный SUV снабдили пластиковым обвесом по периметру кузова, включающим накладки на колёсные арки, ещё в профиль видны утопленные дверные ручки, обычные наружные зеркала и полноценные рейлинги на крыше. Корму украсили массивным диффузором ещё с парой интегрированных ярких проушин, а также «монофонарём» со световым рисунком в виде оперения для стрел между которыми, по центру, находится светящаяся надпись с названием бренда.

Салон концепта Jetta X в компании пока не показали. Информации о «начинке» пока тоже практически нет, известно лишь, что шоу-кар имеет электрифицированную технику, подробности о ней пока не обнародованы. Стоимость серийной версии кроссовера, который будет создан по мотивам показанного сегодня Jetta X, пока не раскрывается. Однако в целом, сегмент в котором он намерен занять нишу, предполагает ценник примерно в 100 000 юаней (эквивалентно примерно 1,1 млн рублей по текущему курсу).

Сегодня Volkswagen презентовал и другие грядущие новинки, одной из них стал кроссовер ID.Aura T6, который станет первенцем ещё одного отдельного семейства. Его производство будет налажено на мощностях СП FAW Volkswagen, а в продажу на китайском рынке он поступит позже в 2026 году.

1 комментарий
22.04.2026 01:00
Ярослав

Размеры не названы. Но в любом случае в России есть KGM Torres.

