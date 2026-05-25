Volkswagen запустил в продажу обновлённый кроссовер ID.Unyx 06 и новый лифтбек ID.Unyx 07

Сделанный на базе Cupra Tavascan купеобразный электрокросс Volkswagen дебютировал в Китае в 2024 году под именем ID.Unyx. Это первенец фирмы Volkswagen Anhui – совместного предприятия немецкого концерна и компании JAC. Впоследствии паркетнику присвоили индекс 06, а обозначение ID.Unyx стало общим для всех машин СП. Созданное специально для Поднебесной кросс-купе (бренд Cupra там не представлен) на рынке провалился, однако от кроссовера СП все же не отказывается. В минувшие выходные там запустили в продажу модернизированный VW ID.Unyx 06. Компанию ему составил новый электрический же лифтбек ID.Unyx 07, засвеченный еще осенью прошлого года. Но начнем с паркетника.

Дизайн экстерьера кроссовера менять не стали. Внешне от донорского Tavascan модель марки Volkswagen отличается бамперами, в фарах и задних фонарях – оригинальная светодиодная начинка. Длина ID.Unyx 06 составляет 4663 мм, колесная база – 2766 мм. Паркетник нового модельного года по умолчанию имеет 20-дюймовые диски, за доплату можно заказать 21-дюймовые.

Интерьер VW ID.Unyx 06 перекроили. Кроссоверу достались более строгая передняя панель, новые руль и карты дверей. Вместо приборного экрана на 5,3 дюйма теперь дисплей диагональю 10,25 дюйма. Также заменили центральный планшет, хотя он больше не стал (15 дюймов). Кроме того, собственный 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы отныне есть и у переднего пассажира. Мультимедиа работает на новой операционной системе. Наконец, был улучшен комплекс водительских ассистентов.

Обновленный Volkswagen ID.Unyx 06 предложен всего в двух комплектациях, тогда как у кроссовера предыдущего модельного года их было четыре. Мощность расположенного на задней оси электромотора все так же составляет 231 л.с., а вот максимальный крутящий момент увеличен с 310 до 350 Нм. Паркетнику еще досталась новая батарея емкостью 59,9 кВт*ч, с ней пятидверка проедет 528 км по циклу CLTC. Полноприводная версия из гаммы исключена (суммарная отдача дореформенного ID.Unyx 06 с полным приводом – 340 л.с. и 472 Нм). Прежнему паркетнику положен аккумулятор на 53,6 или 80,2 кВт*ч, запас хода в зависимости от исполнения – от 426 до 614 км.

Лифтбек Volkswagen ID.Unyx 07 позиционируют в качестве «молодежной» модели. Однако новый дизайн, как у стартовавшего в марте флагманского кроссовера ID.Unyx 08, этой пятидверке все-таки не достался. У лифтбека вполне себе консервативная внешность в стиле «шестерки». Длина ID.Unyx 07 равна 4853 мм, колесная база – 2826 мм. Для модели предусмотрены 19- или 20-дюймовые диски.

Внутри лифтбек практически дословно повторил VW ID.Unyx 06. Новый Volkswagen ID.Unyx 07 тоже доступен лишь в двух вариантах исполнения, оснащение у него такое же, как у «шестерки». Объем багажника «семерки» — 711 литров, со сложенными спинками кресел второго ряда кресел он увеличится до 1580 литров (показатели кроссовера 06 – 718 и 1713 литров).

Технику лифтбек также разделил с посвежевшим ID.Unyx 06, то есть «семерка» представлена исключительно с задним приводом (231 л.с., 350 Нм) и батареей на 59,9 кВт*ч. Но запас хода больше – 558 км.

Без учета акций обновленный кроссовер Volkswagen ID.Unyx 06 обойдется в 149 900 – 159 900 юаней (около 1,58 млн – 1,68 млн рублей по текущему курсу). Электрический лифтбек Volkswagen ID.Unyx 07 оценили в 129 900 – 139 900 юаней (1,36 млн – 1,47 млн рублей).

Тем временем скоро гамму ID.Unyx пополнит большой электрический седан 09 в новом стиле.