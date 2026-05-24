Интереснее сыра и часов: как появилась швейцарская спецтехника Aebi и чем она необычна

Несмотря на свою небольшую территорию и население, не составляющее и половины населения Москвы, Швейцария всегда была одной из самых развитых в техническом плане западноевропейских стран. Достаточно вспомнить часовую промышленность или их «оборонку». Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно в Швейцарии появилась такая фирма, как Aebi, прославившаяся своей незаурядной спецтехникой.

И часы, и танки, и формульные болиды

Вне всякого сомнения, весьма заметную роль в развитии Швейцарии сыграло то, что её окружали промышленно развитые страны – Германия, Франция, Италия и Австрия. Можно вспомнить, что в Швейцарии четыре государственных языка, и это страна не просто многонациональная – она всю свою историю находилась в теснейшем культурном и научно-техническом контакте с соседями. Про швейцарскую часовую промышленность особого смысла рассказывать нет, а вот о том, что Швейцария славилась ещё и своей «оборонкой», стоит напомнить. Во Вторую мировую войну почти все воюющие страны использовали зенитные пушки фирмы Oerlikon, включая СССР, куда эти орудия поставлялись по ленд-лизу. В шестидесятые годы швейцарская компания с практически непроизносимым названием Eidgenössische Konstruktionswerkstätte (EKW) разработала основной боевой танк Pz.61, что позволило Швейцарии войти в элитный клуб стран-производителей танков собственной разработки. А состоящие в настоящее время на вооружении армий США и Канады бронетранспортёры Stryker и LAW III построены на основе швейцарского БТР Piranha, созданного фирмой Mowag.

Выпускает Швейцария и свои самолёты Pilatus, причём реактивные, а с 1993 года в Формуле-1 присутствует гоночная конюшня Sauber. Она хоть и имела партнёрские отношения с Ferrari, но всегда была строго «прогерманской», в разные годы тесно сотрудничая с Mercedes-Benz, BMW, а теперь и вовсе стала заводской командой Audi.

Да и про независимый швейцарский автопром нельзя не упомянуть, вспомнив такие фирмы, как Saurer, Monteverdi, Albar и упомянутую выше Mowag. Конечно, в сравнении с автопромом соседних Франции, Германии и Италии швейцарская автомобильная отрасль выглядела достаточно бледно, но не так уж и плохо для небольшого государства. К тому же некоторые швейцарские автомобили выпускались по лицензии в других странах, да не где нибудь, а в Германии: компания MAN одно время производила лицензионные грузовики Saurer.

Так что Швейцария хоть и не претендовала на роль промышленного гиганта, зато в отдельных рыночных нишах чувствовала и до сих пор чувствует себя вполне уверенно. Да по-другому, наверное, и быть не может, ведь в современном мире не столь уж важно, кто предлагает конкурентоспособный продукт. Главное, что его предлагают и создают. А швейцарские инженеры всегда умели делать конкурентоспособную продукцию и нередко – уникальную. И касалось это не только знаменитого армейского ножа или часов.

От деревенской фирмы к мировой компании

В 1883 году швейцарский инженер Иоганн Эби открыл в городе Бургдорф крошечное предприятие с несколькими десятками рабочих и, разумеется, назвал его в честь себя любимого – Aebi. Бургдорф в те годы и городом-то даже считать было нельзя, так как его население не превышало семи тысяч человек, да и в наши дни оно еле-еле перевалило за 15-тысячную отметку. Этот городок если чем и известен швейцарцам, так это своими традициями пивоварения и тем, что за него в Средние века подчас весьма сурово бились местные феодалы. Что поселению на пользу явно не шло: после того, как феодалы заканчивали выяснять отношения, Бургдорф частенько имел жалкий вид. Однако в ХХ веке этот городок облюбовали многие бизнесмены, и сейчас там не только находится фирма Aebi, но и базируются ещё несколько компаний, выпускающих медицинское оборудование, программное обеспечение и оборудование для пищевой промышленности.

Но, конечно же, самой известной фирмой, имеющей прописку в Бургдорфе, является Aebi, вернее, Aebi-Schmidt Group – так компания стала называться в 2007 году после объединения с немецким производителем коммунальной техники и навесного оборудования Schmidt.

Разумеется, в далёком 1883 году Иоганн Эби не знал ни о будущем объединении с немецким партнёром, ни о том, что его фирма откроет филиалы не только в Европе, но и в Северной Америке. Он пытался развивать скромный на тот момент бизнес, занявшись выпуском сельскохозяйственного инвентаря. Только в 1929 году Aebi выпустила свой первый трактор, а в конце шестидесятых годов занялась производством машин для коммунального хозяйства и оборудования для них. Затем пришла очередь грузовиков, способных работать на склонах холмов – такая техника весьма востребована как в самой Швейцарии, так и в других странах. Дела у Aebi шли достаточно неплохо, и фирма стала открывать филиалы в других странах или, как это было в Северной Америке, попросту скупать местные компании, такие как Monroe Truck, Towmaster и ELP. Точно так же швейцарцы купили финскую компанию Arctic Machine, и, наконец, Aebi объединилась в единую фирму с немецкой Schmidt. В настоящее время Aebi-Schmidt Group владеет 16 предприятиями в Германии, Франции, Нидерландах и Польше и выпускает широкий ассортимент продукции: газонокосилки, тракторы, грузовики, оборудование для коммунальных служб, аэропортов и сельского хозяйства. Но прославилась компания главным образом благодаря своим тракторам Terratrac, или же серии ТТ – с 1975 года их выпущено более 15 000 штук, и иногда они просто незаменимы для работы в холмистой местности.

Помощники фермеров и коммунальщиков

Не меньше прославили Aebi её грузовики серий MT и TP. Первый тип встречается в основном в Западной Европе и имеет три модификации, которые отличаются разной колёсной базой, длиной кузова и грузоподъёмностью от 3,3 до 4,7 тонны. При этом все три модификации имеют систему полного привода, что немаловажно, если они работают в качестве снегоуборочных машин. На переднюю часть автомобиля можно крепить навесное оборудование массой до 800 кг. Благодаря специально спроектированному рулевому управлению машина со стандартной колёсной базой 2,33 метра имеет радиус разворота менее трёх метров, что тоже – большой плюс для западноевропейских городов с их тесными улочками. Эти автомобили оснащаются двумя турбодизелями экостандарта Евро-6 мощностью 109 и 156 л.с. и коробкой передач ZF. Машины существуют в большом количестве исполнений: самосвал, мусоровоз, эвакуатор, снегоочиститель, техничка и даже седельный тягач.

Ещё больший интерес представляет семейство Aebi TP – вот тут уж швейцарские инженеры оторвались по-полной! Машины этого семейства имеют не только полный привод, гидропневматическую подвеску, но и обе поворачивающиеся оси. Причём на обе оси можно устанавливать по четыре колеса, да ещё с разной шириной шин. Сделано это для меньшего давления на грунт, впрочем, особо нового здесь ничего нет: точно такое же решение использовалось и раньше на тракторах Aebi ТТ. На семейство Aebi TP и конструктивно сходное с ним семейство VT устанавливаются турбодизели мощностью 98, 101 и 109 л.с. В 2012 году машины получили бесступенчатую гидростатическую трансмиссию, что, как утверждают инженеры Aebi, позволяет не только обеспечить постоянный поток мощности и снизить расход топлива, но и улучшить условия работы водителя, потому что машина теперь управляется с помощью джойстика. Им задаются некоторые параметры работы трансмиссии и других функций, но основной выбор настроек систем автомобиля осуществляется с помощью планшета на центральной панели (нашли, чем удивить, так сказать).

Грузоподъёмность базовой модификации Aebi TP450 составляет четыре тонны, благодаря своей трансмиссии машина может двигаться со скоростью 2 км/ч, а максимальная скорость составляет 50 км/ч. И если семейство Aebi MT предназначено в основном для работы в городах или на дорогах с преимущественно твёрдым покрытием, то Aebi TP создавались с расчётом на бездорожье, на работу в холмистой местности. Что, по большому счёту, и делает автомобили этого семейства уникальными.

Да и всю историю фирму Aebi можно назвать уникальной. Появившись в далеком 1883 году в не самой мощной в экономическом отношении западноевропейской стране, эта компания не только смогла пережить все потрясения ХХ века, но и застолбить такую рыночную нишу, где конкуренция всегда была очень сильна. Попутно швейцарцы решились на разработку очень «неформатных» транспортных средств, однако не только не прогорели, но и кратно расширили бизнес и даже смогли закрепиться в Северной Америке. Хотя обычно бывало наоборот – достаточно вспомнить, как агрессивно американские фирмы осваивали рынки других стран.



Конечно, Aebi всегда была фирмой, что называется, широко известной в узких кругах, звёзд с неба не хватала и своими финансовыми показателями воображение не поражала, но не зря Вольтер говорил, что каждый должен возделывать свой сад. Вот швейцарцы и возделывали многие десятилетия, а при грамотном управлении и умении создавать с инженерной точки зрения хороший продукт это занятие привело к неплохим результатам. Во всяком случае давно исчезли многие фирмы и даже крупные корпорации, появившиеся в ХХ веке (про XIX даже не говорим), а Aebi существует до сих пор. Как создавали её инженеры интересную технику век назад, так создают и по сей день. И точно так же гордятся, что она полностью соответствует понятию «настоящее швейцарское качество». А в мире, заполненном ширпотребом с небольшим и даже специально ограниченным сроком службы, это дорогого стоит.