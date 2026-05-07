Лифтбек Volkswagen ID.Unyx 07 показался на новых фото перед запоздалым запуском

По предварительным данным, на первом этапе электрическая пятидверка VW будет доступна только с задним приводом. Позже у модели может появиться двухмоторная версия.

В базе китайского Минпрома электрический лифтбек Volkswagen ID.Unyx 07 засветился еще осенью 2025-го, в начале года нынешнего марка сообщила о том, что приступила к производству пятидверки. Предполагалось, что пятидверка станет второй моделью после купеобразного «зеленого» же паркетника ID.Unyx 06 в гамме компании Volkswagen Anhui, совместного предприятия немцев и JAC. Но вторым оказался другой EV-кроссовер – ID.Unyx 08, его продажи стартовали в марте. «Семерку» же продемонстрировали публике в конце апреля на Пекинском автосалоне. А следом бренд поделился новыми фирменными изображениями VW ID.Unyx 07. Китайские профильные медиа пишут, что на рынок лифтбек выйдет до конца второго квартала.

В Volkswagen пятидверку позиционируют в качестве модели для молодежи. Но новый дизайн, как у ID.Unyx 08 и грядущего седана ID.Unyx 09 (представлен в виде концепта), лифтбеку не достался. И если сравнивать с «восьмеркой» и «девяткой», то у Volkswagen ID.Unyx 07 вполне себе консервативная внешность.

Раньше считалось, что, как и паркетник ID.Unyx 06 (он сделан на базе Cupra Tavascan), лифтбек построен на фольксвагеновской платформе MEB. Однако в компании утверждают, что в основе «семерки» лежит «тележка» CEA, разработанная совместно с фирмой Xpeng. На той же платформе построен и ID.Unyx 08. Длина лифтбека равна 4853 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1566 мм, колесная база – 2826 мм. Объем багажника все еще не озвучен.

Интерьер Volkswagen ID.Unyx 07 мы видим впервые. Внутри – двухспицевый руль, встроенный в переднюю панель приборный экран и крупный «парящий» планшет мультимедийной системы. Свой тачскрин есть и у переднего пассажира – он тоже интегрирован в панель.

Лифтбек сертифицирован с единственным 231-сильным электромотором на задней оси. По информации китайских СМИ, модель предложат с батареей емкостью 59,9 кВт*ч. Максимальный запас хода – 558 км по циклу CLTC. Позже, как надеются китайцы, Volkswagen ID.Unyx 07 получит двухмоторный полный привод. К примеру, два двигателя кроссовера ID.Unyx 06 вместе выдают 340 л.с., ID.Unyx 08 – 503 л.с.

Больше подробностей о лифтбеке должны раскрыть в ближайшее время.