Лифтбек ×

Лифтбек Volkswagen ID.Unyx 07 готовится к выходу на рынок

26.12.2025 137 0 0
Лифтбек Volkswagen ID.Unyx 07 готовится к выходу на рынок

Появились новые подробности о крупной пятидверке Volkswagen, предназначенной для Китая. В продажу модель поступит в следующем году.

Сертификат электрического лифтбека Volkswagen ID.Unyx 07 внесли в каталог Минпрома КНР еще в октябре, тогда же были опубликованы официальные изображения. Теперь местные профильные медиа выяснили дополнительные подробности о пятидверке, вдобавок «семерку» наконец-то официально анонсировали на собственном сайте «зеленой» линейки ID.Unyx.

Напомним, прежде это семейство было известно как ID.UX. Его первенцем стал купеобразный паркетник, которые ныне зовется VW ID.Unyx 06 (бывший VW ID.Unyx). Лифтбек ID.Unyx 07 выйдет на рынок в следующем году, в 2026-м же в продажу поступит еще и флагманский кроссовер VW ID.Unyx 08. За выпуск всех перечисленных электрокаров отвечает завод Volkswagen Anhui, построенный вместе с компанией JAC.

Если кросс-купе ID.Unyx 06 представляет собой перелицованный Cupra Tavascan на фольксвагеновской «тележке» MEB (паркетник Cupra для глобального рынка тоже делает завод Volkswagen Anhui), то модели с индексами 07 и 08 устроены иначе. Как пишут китайские СМИ, в основе этих машин лежит платформа CEA (China Electronic Architecture), которая была создана вместе с компанией Xpeng (о сотрудничестве с этой фирмой немцы объявили еще в 2023 году). Причем новая платформа разработана преимущественно китайской командой – и всего за 18 месяцев. Также отмечается, что в 2027 году будет выпущена модернизированная версия CEA, позволяющая использовать уже несколько видов силовых установок: видимо, речь идет о гибридах.

Длина VW ID.Unyx 07 равна 4853 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1566 мм, колесная база – 2826 мм. Лифтбек получил внешность в стиле кросс-купе ID.Unyx 06. Среди особенностей дизайна – массивные бамперы, рельефные капот и боковины, монофонарь. Собственная фишка «семерки» — выдвижные ручки дверей вместо полускрытых у паркетника. Полноценных картинок интерьера лифтбека пока нет.

Volkswagen ID.Unyx 07 сертифицирован с единственным электромотором мощностью 231 л.с. Вероятно, двигатель расположен на задней оси. Китайские медиа пишут, что лифтбек предложат с батареей емкостью 59,9 кВт*ч, запас хода – 558 км.

Старт серийного производства лифтбека VW ID.Unyx 07 намечен на 31 декабря. Возможно, именно в этот день и появится больше официальных подробностей.

Китай авторынок электромобиль новинки лифтбек Volkswagen Volkswagen ID.Unyx 07
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Мнимая экономия, износ мотора и очень много электроники: мифы и факты о системе старт-стоп Неважно, считаете ли вы, что система старт-стоп - проклятие современного автомобилестроения, или приходите в восторг от постоянно глохнущего и запускающегося двигателя, машин с такой штукой... 3925 5 1 26.12.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Полмиллиона рублей на ровном месте: кузовной ремонт Chery Tiggo 7 Pro Про кузовной ремонт европейских автомобилей премиальных марок мы уже рассказывали – с их фарами по несколько сотен тысяч рублей и логистикой через полмира. Но давайте спустимся с небес на зе... 4858 8 3 25.12.2025
Статьи / Выбор авто Семь причин купить Exlantix ET Exlantix ET появился на нашем рынке не так давно, но, судя по количеству отзывов, которые оставляют владельцы этих кроссоверов, автомобиль уже получил определённую популярность. По данным «А... 727 0 0 25.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74908 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45505 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17479 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
8 Полмиллиона рублей на ровном месте: кузовной ремонт Chery Tiggo 7 Pro
7 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK
5 Мнимая экономия, износ мотора и очень много электроники: мифы и факты...
Новые комментарии
Change privacy settings