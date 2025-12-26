Лифтбек Volkswagen ID.Unyx 07 готовится к выходу на рынок

Появились новые подробности о крупной пятидверке Volkswagen, предназначенной для Китая. В продажу модель поступит в следующем году.

Сертификат электрического лифтбека Volkswagen ID.Unyx 07 внесли в каталог Минпрома КНР еще в октябре, тогда же были опубликованы официальные изображения. Теперь местные профильные медиа выяснили дополнительные подробности о пятидверке, вдобавок «семерку» наконец-то официально анонсировали на собственном сайте «зеленой» линейки ID.Unyx.

Напомним, прежде это семейство было известно как ID.UX. Его первенцем стал купеобразный паркетник, которые ныне зовется VW ID.Unyx 06 (бывший VW ID.Unyx). Лифтбек ID.Unyx 07 выйдет на рынок в следующем году, в 2026-м же в продажу поступит еще и флагманский кроссовер VW ID.Unyx 08. За выпуск всех перечисленных электрокаров отвечает завод Volkswagen Anhui, построенный вместе с компанией JAC.

Если кросс-купе ID.Unyx 06 представляет собой перелицованный Cupra Tavascan на фольксвагеновской «тележке» MEB (паркетник Cupra для глобального рынка тоже делает завод Volkswagen Anhui), то модели с индексами 07 и 08 устроены иначе. Как пишут китайские СМИ, в основе этих машин лежит платформа CEA (China Electronic Architecture), которая была создана вместе с компанией Xpeng (о сотрудничестве с этой фирмой немцы объявили еще в 2023 году). Причем новая платформа разработана преимущественно китайской командой – и всего за 18 месяцев. Также отмечается, что в 2027 году будет выпущена модернизированная версия CEA, позволяющая использовать уже несколько видов силовых установок: видимо, речь идет о гибридах.

Длина VW ID.Unyx 07 равна 4853 мм, ширина – 1852 мм, высота – 1566 мм, колесная база – 2826 мм. Лифтбек получил внешность в стиле кросс-купе ID.Unyx 06. Среди особенностей дизайна – массивные бамперы, рельефные капот и боковины, монофонарь. Собственная фишка «семерки» — выдвижные ручки дверей вместо полускрытых у паркетника. Полноценных картинок интерьера лифтбека пока нет.

Volkswagen ID.Unyx 07 сертифицирован с единственным электромотором мощностью 231 л.с. Вероятно, двигатель расположен на задней оси. Китайские медиа пишут, что лифтбек предложат с батареей емкостью 59,9 кВт*ч, запас хода – 558 км.

Старт серийного производства лифтбека VW ID.Unyx 07 намечен на 31 декабря. Возможно, именно в этот день и появится больше официальных подробностей.