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Кроссовер Mazda CX-5 нового поколения вопреки ожиданиям пользуется бешеным спросом в Японии

23.06.2026 326 0 0
Кроссовер Mazda CX-5 нового поколения вопреки ожиданиям пользуется бешеным спросом в Японии

Компания Mazda похвасталась первыми успехами свежего паркетника CX-5 на домашнем рынке. Самой востребованной среди японцев стала топовая комплектация.

В новое, третье по счету поколение кроссовер Mazda CX-5 перешел еще в прошлом году, но в родной для марки Японии продажи стартовали лишь месяц назад – 21 мая. Любопытно, что при запуске «третьего» паркетника компания рассчитывала реализовывать на домашнем рынке по 2000 машин ежемесячно, тогда как план продаж для модели предыдущей генерации был 2400 экземпляров. Однако опасения Мазды по поводу сниженного спроса не оправдались. Сегодня компания объявила о том, что количество заказов на новый CX-5 в Японии уже превысило 10 000 штук.

Напомним, как и в Европе, на родине марки кроссовер третьего поколения предложен с бензиновым атмосферником e-Skyactive G 2.5, который имеет «мягкогибридный» довесок. При этом в Японии мотор мощнее – 178 л.с. против 141 л.с. у евроверсии. Двигатель сочетается с шестиступенчатым автоматом, привод передний или полный. К слову, Mazda CX-5 прежнего поколения в Стране восходящего солнца все еще в строю, и его моторная гамма шире – есть даже дизель.

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Новый кроссовер японцам доступен в трех комплектациях. Как заявили в Mazda, самой востребованной сейчас является топовая версия L (от 4,07 млн йен или от 1,86 млн рублей по текущему курсу): на нее пришлось 65% от общего количества заказов. На втором месте – «среднее» исполнение G (32%; от 3,52 млн йен или от 1,6 млн рублей). Ну а на базовую версию S (от 3,3 млн йен или от 1,5 млн рублей) пришлось лишь 3% заявок. Самый популярный цвет кузова – особый белый металлик Rhodium White Premium, причем за него нужно доплачивать (55 000 йен или 25 000 рублей).

Mazda также собрала комментарии от покупателей нового CX-5. В частности, японцам понравилось то, что стало просторнее в задней части салона, клиенты еще отметили большой планшет мультимедийной системы.

Япония авторынок новинки бизнес Mazda Mazda CX-5
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