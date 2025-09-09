Европа ×
Кроссовер Mazda CX-5 нового поколения доступен к заказу: оснащение и цены

09.09.2025 1886 0 1

На некоторых европейских сайтах Mazda «ожил» конфигуратор паркетника CX-5 следующей генерации. Жителям Старого Света модель сейчас предложена с безальтернативным бензиновым мотором 2.5, дополненным стартер-генератором. Привод передний или полный.

Мировая премьера кроссовера Mazda CX-5 третьего поколения состоялась в июле текущего года. Причем марка продемонстрировала лишь евроверсию, ведь именно Старый Свет и выбран в качестве дебютного рынка. В некоторых европейских странах стартовую цену нового паркетника объявили сразу во время презентации. Теперь же кое-где заработал онлайн-конфигуратор свежего CX-5 – в частности, «собрать» свой кроссовер могут жители Испании или Венгрии.

Mazda CX-5 нового поколения для Европы, базовая версия Prime-Line
Mazda CX-5 нового поколения для Европы, базовая версия Prime-Line
Mazda CX-5 нового поколения для Европы, базовая версия Prime-Line
Mazda CX-5 нового поколения для Европы, базовая версия Prime-Line
Напомним, в новом поколении паркетник подрос. Длина «третьего» Mazda CX-5 равна 4690 мм, что на 115 мм больше по сравнению с предшественником (имеется в виду «второй» кросс после рестайлинга). Колесная база – 2850 мм против 2700 мм у прежней модели. Среди особенностей внешности – L-образные фары и растянутые задние фонари. А главная фишка в салоне – прилепленный к передней панели тачскрин мультимедиа, в который вшиты настройки «климата».

Mazda CX-5 нового поколения для Европы, базовая версия Prime-Line

Сейчас европейцам Mazda CX-5 нового поколения доступен только с бензиновым атмосферником e-Skyactive G 2.5 мощностью 141 л.с. (238 Нм), который имеет мягкогибридный довесок в виде 24-вольтового стартер-генератора и небольшой батареи. Двигатель сочетается с шестиступенчатым автоматом.

Mazda CX-5 нового поколения для Европы, базовая версия Prime-Line

На выбор предложены четыре комплектации – Prime-Line, Centre-Line, Exclusive-Line и Homura. Самый дешевый кроссовер бывает исключительно переднеприводным, для всех остальных исполнений предусмотрен полный привод.

Mazda CX-5 нового поколения для Европы, топ-версия Homura
Mazda CX-5 нового поколения для Европы, топ-версия Homura
Mazda CX-5 нового поколения для Европы, топ-версия Homura
В списке оборудования базового кроссовера Mazda CX-5 Prime-Line значатся: 17-дюймовые колеса, светодиодная оптика, передний и задний парктроник, датчик дождя, тканевая обивка, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, мультимедиа с планшетом диагональю 12,9 дюйма, аудиосистема с 8 динамиками, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга состояния водителя, слежения за разметкой и распознавания дорожных знаков. В версии Centre-Line появляются 19-дюймовые диски, рейлинги на крыше, электропривод багажника, экокожа, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев руля и передних кресел.

Mazda CX-5 нового поколения для Европы, топ-версия Homura
Mazda CX-5 нового поколения для Европы, топ-версия Homura
Mazda CX-5 нового поколения для Европы, топ-версия Homura
Комплектация Exclusive-Line – это «память» настроек водительского сиденья, аудиосистема Bose с 12 динамиками, USB-разъем для задних пассажиров, камеры кругового обзора и система мониторинга «слепых» зон. Наконец, топовый кроссовер Mazda CX-5 Homura имеет глянцевый черный обвес, адаптивные фары, подрулевые переключатели, вентиляцию передних кресел и мультимедийную систему с экраном диагональю 15,6 дюйма. За доплату для модели можно заказать панорамный люк в крыше. Доплатить придется и за любой цвет кузова, кроме белого.

Mazda CX-5 нового поколения для Европы, топ-версия Homura
Mazda CX-5 нового поколения для Европы, топ-версия Homura
Переднеприводный паркетник Mazda CX-5 нового поколения в Испании обойдется в 35 200 – 41 480 евро (примерно 3,45 млн – 4,06 млн рублей по актуальному курсу). Полноприводный кроссовер там оценили в 39 200 – 43 480 евро (3,84 млн – 4,26 млн рублей). Первые поставки европейским клиентам стартуют в конце года. Впоследствии Mazda CX-5 третьей генерации доберется и до других регионов.

