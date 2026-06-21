Ворвавшийся на мировые рынки на рубеже тысячелетий Nissan X-Trail вместе с Toyota RAV4, Honda CR-V и Subaru Forester составили когорту первых массовых японских кроссоверов. Но, в отличие от братьев по классу, X-Trail всем своим видом демонстрировал: «Смотрите, я настоящий внедорожник! Ну или почти настоящий». Многие до сих пор так и расценивают эти кроссоверы: выглядит серьезно, значит, и вне дорог может многое. Так ли это на самом деле и что об этом автомобиле думают его владельцы, мы сегодня и будем разбираться.

Действительно, до 2015 года представительство Nissan в России позиционировало модель именно как внедорожник, делая упор на отличную геометрическую проходимость (в частности, на практическое равенство углов въезда, съезда и рампы) и возможность принудительно заблокировать муфту подключения заднего моста.

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Все изменилось осенью 2013 года, когда состоялся дебют уже третьего поколения Nissan X-Trail, получившего заводской код Т32. Главным его отличием от автомобилей предыдущих генераций стало использование общей для Renault и Nissan модульной платформы CMF-C/D. Примечательно, что на этой же платформе было построено и новое поколение куда более бюджетного Nissan Qashqai. Радикально изменился и внешний имидж: вместо «брутально-внедорожных» очертаний кузов стал более «легковым».

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Модель создавалась как глобальная, однако для продвижения на рынке РФ в декабре 2014 года была запущена ее сборка на заводе компании в Санкт-Петербурге, где до этого уже собирали X-Trail предыдущего поколения. Продажи X-Trail T32 в России стартовали в начале 2015 года. Для наилучшего соответствия российским условиям кроссовер получил ряд изменений – в частности, был расширен список «теплых опций», в гамме двигателей были оставлены только два атмосферных четырехцилиндровых бензиновых мотора и 1,6-литровый турбодизель R9M мощностью 130 л.с. Дизельные версии предлагались исключительно с полным приводом и 6-ступенчатой механикой, варианты с 2,5-литровым атмосферником QR25DE (171 л.с.) – только с вариатором XTronic (он же – Jatco JF016E) и опять же с полным приводом, а вот машины с двухлитровым MR20DD мощностью 144 л.с. могли иметь как передний, так и полный привод, причем полноприводные варианты оснащались только вариатором, а переднеприводные – и вариатором, и механикой.

Летом 2017 года модель претерпела существенное обновление, коснувшееся прежде всего оснащения и оформления салона, однако до конвейера завода в Санкт-Петербурге рестайлинговая версия добралась только через полтора года. Помимо новых кресел Zero Gravity, разработанных при содействии NASA, нового трехспицевого руля, улучшенной шумоизоляции и более качественных отделочных материалов салона модель обзавелась комплексом электронных помощников Nissan Intelligent Mobility, а чуть позднее – медиасистемой Yandex Auto. Поначалу эта система уступала по надежности фирменной системе Nissan Connect, но уже через год от «детских болезней» удалось практически полностью избавиться.

В 2021 году компания представила четвертое поколение Nissan X-Trail с заводским кодом T33, выход которого на европейские рынки состоялся уже после того, как компания Nissan ушла из России. Однако на вторичном рынке третье поколение X-Trail представлено в солидных количествах. В дальнейшем мы будем говорить только о вариантах машин после рестайлинга, поскольку их возраст вписывается в допустимый для покупки автомобилей такого класса с пробегом. Цены на эти автомобили укладываются в диапазон от 1,4 до 3,7 миллиона рублей.

Переднеприводные варианты с двухлитровым двигателем и вариатором стоят от 1,4 до 3,6 миллиона рублей, с механикой – от 1,55 до 2,8, полноприводные версии предлагают по цене от 1,4 до 3,7 миллиона. Как ни странно, варианты с 2,5-литровым двигателем стоят практически столько же – от 1,6 до 3,6 миллиона рублей.

Ну а чтобы разобраться с реальными достоинствами и недостатками модели, стоит почитать, что пишут их владельцы. И вот тут сразу хочется отметить, что среди авторов отзывов очень много тех, у кого это не первый, не второй и даже не третий X-Trail. Один из них, отметив в своем отзыве немало недостатков, закончил его так: «Ежики кололись, но продолжали есть кактус... А все потому, что кактус-то совсем неплох!».

Ненависть №5: Скучно, девушки…

Есть автомобили яркие, необычные, нередко обладающие целым букетом недостатков, но каждая поездка на них дарит настоящий фонтан ярчайших эмоций. Так вот, Nissan X-Trail третьего поколения к этой категории точно не относится. Неслучайно многие владельцы, выставившие автомобиль на продажу, отвечают на вопрос о причинах такого решения просто и понятно: «Надоел». Не замучил поломками, не оказался непригодным для выполнения каких-то важных функций, а просто надоел: «Машина скучная. Брал новый в 2019-м, проехал 40 тысяч, надоел – продаю». И даже весьма лояльные к марке люди пишут: «То ли устал я от этой марки, то ли капризничаю... Не дарит мне эта машина эмоций. Не за что ее ругать и не за что хвалить. Работает все исправно, перевозит из точки А в точку Б без проблем. Своих денег машина стоит. Такой крепкий середнячок, не доставляющий хлопот хозяину».

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Ну а начинается все с оценки внешности. Тут авторы подавляющего большинства отзывов сходятся на том, что автомобиль «симпатичный», хотя в целом «выглядит довольно скромно». Но многие считают, что предыдущие поколения кроссовера выглядели более самобытно: «Жалко, что свежие “икстрейлы” потеряли былой брутальный облик. Кузова Т30 и Т31 имели свою уникальную угловатую индивидуальность, а сейчас далеко не все смогут с уверенностью ответить, что проехало мимо в потоке – Кашкай или Икс Трейл». И еще: мне не попалось ни одного отзыва, в котором решение о покупке этой модели описывалось бы в стиле «увидел, влюбился с первого взгляда и купил». Зато очень многие авторы отзывов очень подробно рассказывают о том, как они пришли к выбору путем абсолютно рационального сравнения с конкурентами-одноклассниками, причем главную роль сыграли объем салона, комфорт и соотношение цены и качества.

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Но даже в разговоре о разочарованиях внешность не является главным фактором. Самое большое недовольство высказывают те, кто ждал, что автомобиль подарит ему фан, драйв и тот самый фонтан ярких эмоций: «Это не автомобиль для острых ощущений, а надежный, комфортный и очень практичный семейный авто. Идеально подходит для тех, кто ценит предсказуемость, комфорт и практичность выше драйва и яркого дизайна», «Удовольствия от автомобиля ровно ноль. Никаких эмоций или желания прохватить просто так, для адреналина, не возникает. Просто скрипучий шарабан-барабан для движения из точки А в точку Б».

Но тех, кто в шкале приоритетов действительно ставит предсказуемость, комфорт и практичность выше драйва и яркого дизайна, эта модель вполне устраивает: «Она не подарит эмоций, не удивит вас новыми технологиями, не впечатлит прохожих. Она просто везет вас вашу семью из А в Б, и делает это комфортно и уверенно. Если задача в этом – стоит брать».

Любовь №5: Проблем не ожидается

Люди, выбирающие семейный автомобиль, прежде всего ждут от него надежности. И тем из них, кто посматривает на ту или иную модель с вторичного рынка, тоже очень важно понимать, чего от нее можно ожидать. И вот в этом плане Nissan X-Trail третьего поколения заслуживает самых высоких оценок. Если среди отзывов, написанных в 2018-2019 годах, еще попадались весьма негативные, написанные теми, кто нарвался на неудачный экземпляр, то ближе к сегодняшнему дню такие отзывы практически исчезли. Зато огромное количество авторов дает надежности автомобиля самую положительную оценку: «Главным плюсом модели является надежность»; «При правильном техническом обслуживании не доставляет проблем и нежданчиков»; «За 65 тысяч пробега ничего не ломалось, делал плановое ТО и менял передние колодки»; «Ездил на двух Икс Трейлах, на каждом примерно по 130 тысяч намотал, вообще ничего не ломалось и не подводило, ТО каждые 10 тысяч делал, диски тормозные (передние) на 80 тысячах менял»; «Пробег 265 000 км. Делал вариатор на 190 тысячах – ремонт недорогой, заменили конусы и что-то по мелочи… На пробеге 200 тысяч менял тормозные диски, колодки. Масла – раз в год, аккумуляторы – 3 штуки за 10 лет, и резина в 2020-м». Такого рода высказывания можно было бы цитировать и дальше – их очень много.

При этом у машин в возрасте более пяти лет могут начать проявляться определенные проблемы. В их числе упоминали моторчик печки, приводной ремень с прижимным роликом. Есть нарекания на прочность лакокрасочного покрытия: «ЛКП слабое, бронепленка в помощь! Не забываем про зализанный дизайн. Страдают капот, бампер, стойки. Сколов появилось многовато за короткое время». А вот к двигателям вообще нет претензий: «Моторы – безотказные, как автомат Калашникова», «Масло не ест. Как-то осенью решил долить омывателя и понял, что с прошлой зимы не открывал капот». Примерно то же самое пишут и про электрику: «Электрика все безупречна – никаких глюков». И очень показательную фразу написал один из владельцев в своем отзыве: «Если и этот Хитрый прослужит так же, как предыдущий, то через 200 000 км опять придется идти за Ниссаном».



Ненависть №4: Ох уж этот вариатор…

Тема вариатора появляется в обсуждениях Nissan X-Trail очень часто. Бытует мнение, что вариатор непременно выйдет из строя если не через 50, то уж точно через 100 тысяч километров, и есть конкретные случаи, которые подтверждают такие опасения: «Вариатор отходил всего 40 тысяч за 4 года и полностью рассыпался. Как раз после окончания гарантии».

Но владельцев, которые считают это мнение предрассудком, все же больше: «После 2018 года вариаторы доработаны и считаются вполне надежными при своевременной замене жидкости (каждые 60-80 тыс. км)»; «Конкретно тут устанавливается “джатковский” вариатор, который считается один из самых надежных»; «Честно сказать, относился к вариатору не очень, но у родственников в Тюмени есть во владении Икстрейл в прошлом кузове, и пробег у них перевалил за 300 тысяч».

CVT ведет себя предсказуемо: плавный разгон, экономичный режим. И действительно, есть ряд правил-ограничений, несоблюдение которых приводит к преждевременному выходу вариатора из строя. Он не любит езду на высоких скоростях в течение длительного времени, не переносит длительных и энергичных пробуксовок, не рассчитан на постоянные старты в режиме «тапок в пол». Именно поэтому многие считают странным оснащать полноприводные версии модели исключительно вариаторами: «Ниссан странный – вариатор на 4WD, то есть, только бережная эксплуатация, буксовать нельзя от слова "совсем", а механика – только 2WD. Как так-то??!».

Опять же далеко не все знают, что зимой для корректной работы вариатора его обязательно нужно прогревать перед поездкой: «Машину необходимо греть зимой 10-15 минут. Необходимо, чтобы рабочая жидкость достигла нужной температуры. Езда на непрогретом вариаторе – это его убийство в извращенной форме». Но в целом можно утверждать, что в случае покупки X-Trail на вторичном рынке у ответственного и спокойного владельца вполне можно рассчитывать на то, что вариатор доживет до пробега 150-200 тысяч километров. Естественно, при условии правильного обслуживания и соблюдения всех упомянутых ограничений. И тогда вы тоже сможете написать в отзыве: «Лично я в восторге от вариатора. Просто прекрасная трансмиссия!», «Я удивлен, но после классического автомата и робота мне понравилось. Переключает плавно, без рывков».

Любовь №4: Плюс нулевая гравитация

Комфорт – слово весьма емкое, и словосочетание «комфортабельный автомобиль» может вбирать в себя очень много разных тем и моментов. Тем не менее большинство авторов в своих отзывах называют комфорт одним из главных достоинств Nissan X-Trail третьего поколения, а одним из главных проявлений этого комфорта они считают отличное опционное наполнение. «Комплектации разные, можно найти хорошо укомплектованные экземпляры: панорамная крыша, система мониторинга слепых зон, интеллектуальный круиз-контроль, камера на 360 градусов, двухзонный климат-контроль»; «Радует наличие круиз-контроля, климата, возможности открыть и закрыть багажник только с помощью ноги (руки частенько заняты сумками), в целом неплохая музыка, кожаный салон и электрорегулировки сидений, люк, панорама, подогрев переднего и заднего ряда сидений, руля».

Отношение к электронным ассистентам очень разное. Кого-то они могут попросту раздражать: «Контроль слепой зоны работает, хотя я и без него предыдущие годы справлялся. При перестроениях в плотном потоке пищит. Есть контроль полосы. Попробовал включить… Постоянно лишний писк. Отключил. Датчик столкновения с впередиидущей машиной. Надеюсь, не пригодится. Смотрел тесты и отзывы, понял, что у Nissan все эти системы не самые умные и надежные, но все ж лучше, чем ничего». А кто-то считает, что они спасли если не жизнь и здоровье, так деньги и нервы: «В моей модификации есть адаптивный круиз-контроль. На трассе незаменимая вещь, особенно в темное время суток», «Проезжая перекресток, я услышал хруст и треск, схожий с тем, как если бы во все четыре колеса воткнули деревянные палки, и они сломались. Машина встала как вкопанная. Сначала я обернулся назад, подумав, что в меня въехали, но сзади никого не было. Только после этого я увидел у себя в метре от капота красный Матиз и зажмурившуюся водительницу-девушку. Через минуту выяснилось, что она перепутала педали и выкатилась на перекрестке на красный. В общем, если бы не система, предотвращающая столкновение...».

Насчет акустического комфорта единства мнений нет. Пишут, что «шумоизоляция достойная» и «шумка хорошая, по гравию едешь – почти ничего не слышно, изредка доносится шум мелких камешков». А также, что «шумка плохая. Хочется больше шумки везде и двойной стеклопакет». Ну и довольно часто в отзывах встречаются жалобы на скрипы жестких пластиковых панелей салона, а также люка: «Дизайн салона консервативный, много жесткого пластика. Качество отделки некоторых материалов дешевое, со временем начинает скрипеть»; «Периодически необходимо смазывать люк, скрипит на неровностях»; «Багажник заскрипел после 500 км, все решилось смазыванием стыков WD-40».

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Плавность хода и работа подвески получают практически единодушное одобрение: «Подвеска хорошо отрабатывает большие и маленькие неровности дороги», «Ниссанчик кочки и ямы глотает легко, почти не замечает их, словно пролетает. Когда надо по проселкам – подвеска мягкая, когда топишь по трассе – жесткая, все продумано».

Во многих отзывах встречаются похвалы в адрес головной оптики, в особенности – диодной: «Подсвечивает повороты и автоматический дальний. Она светит хорошо в любую погоду. Всегда все отлично видно». Правда, встречаются и сетования на то, что диодные источники света положены не всем комплектациям, а выбрать их в качестве дополнительной опции нельзя.

Еще одним фактором ездового комфорта авторы отзывов считают хорошую обзорность: «После такой посадки на седаны обратно не хочется», «Хочу отметить, что удобно сделаны боковые зеркала. Они находятся на правильной высоте, и угол обзора хороший». Единственное, что может вызвать нарекания – это массивные передние стойки: «За передней стойкой кузова могут спрятаться две бабки. Проверял сам, но к счастью, закончилось все хорошо».

Отдельного разговора заслуживают варианты с Яндекс Авто. Встречаются жалобы на ее работу: «Яндекс Авто местами подтормаживает и подглючивает»; «Крайне сырая вещь. Постоянно с ней что-то происходит. То не включается, то включается не там, где я слушал ранее. Диск включается через раз, флешка аналогично». И все-таки чаще ее хвалят: «Яндекс Авто автоматически синхронизируется с телефоном и отображает маршрут, который построил еще в лифте», «Я активный пользователь сервисов Яндекса, и очень удобно и на телефоне, и на машине пользоваться этими удобствами. Любимая музыка, привычный навигатор, пробки в режиме реального времени». И еще такое наблюдение: «Колонки у Икса посредственные, как у и Аута, обе машины в общем-то бюджетные, но Яндекс Музыка даже в этих колонках звучит, как будто это Харман-Кардон». А вот штатную монохромную систему дешевых комплектаций владельцы дружно рекомендуют сразу поменять на устройство с Android.

Наконец, практически все авторы отзывов буквально рассыпаются комплиментами в адрес фирменных ниссановских сидений Zero Gravity: «Сиденья удобные, места куча, в дальняк ехать – одно удовольствие»; «Сиденья удобные, за 12-14 часов дороги спина не отваливается»; «"Зеро-гравити" – это сильная вещь… хоть 500 км едешь, спина почти не устает»; «Удобные кресла для дальних расстояний. 3 тысячи, и спина не устала вовсе».

Ненависть №3: Сюрпризы климата и не только

Судя по отзывам, в общем и целом комфорт X-Trail заслуживает положительной оценки. Но есть целый ряд моментов, которые не позволяют считать его идеалом. Владельцам не нравятся некоторые эргономические решения, например, управление целым рядом функций, вынесенное в блок кнопок слева от рулевой колонки: «Салон – это печаль по мелочам. Открыть бензобак – это рычажок внизу у педалей, который не видно в темноте, а рядом открытие капота. Обогрев руля спрятали там же рядышком, кнопка под рулем рядом с кнопкой отключения ESP и другими редко используемыми функциями»; «Из серьезных претензий – только расположение кнопок Eco и обогрева руля»; «Левый блок с кнопками (открытие багажника, подогрев руля). Пользуешься часто, нажимать совсем неудобно».

Еще одним недостатком авторы отзывов считают отсутствие подсветки на многих функциональных кнопках: «Сэкономили на светодиодах подсветки, и в темноте приходится подсвечивать телефоном, чтоб открыть какое-либо окно, кроме водительского, или заблокировать/разблокировать двери. То же самое относится к кнопкам включения подсветки салона: достаем телефон и, подсвечивая им, находим кнопку включения потолочной подсветки». Недоумение вызывает и то, что автоматическим стеклоподъемником оснащена только дверь водителя: «Все сделано так, чтобы ты помнил, что купил бюджетный автомобиль, и мучился. Все стеклоподъемники, кроме водительского, не имеют функции автоматического закрытия».

Подбросить неприятные сюрпризы могут и функции, которые в целом вызывают одобрение. Например, открывание багажника без помощи рук: «Открывание багажника "пинком" работает нестабильно. Нужно тренироваться, чтобы лучше попадать туда, куда смотрит датчик». Или, скажем, функция автоматического аварийного торможения. Кого-то она спасла, а у кого-то может вызвать раздражение: «Некорректно работает функция "Экстренное торможение" в системе "Помощь водителю". Это совершенно вредная функция, которая может привести к необоснованному торможению автомобиля, например, из-за облака копоти от проезжающего грузовика или пролетевшего листа бумаги». В нескольких отзывах владельцы рассказывают, что если зимой воспользоваться функцией дистанционного запуска двигателя, а затем заглушить мотор, то запустить его повторно уже не удастся. Более того, двигатель глохнет при открывании дверей! Относится это в основном к версиям с двухлитровыми моторами: «Раздражает, что двигатель глохнет при открытии автомобиля, если завел с автозапуска. Вот тебе и бесключевой доступ!»; «При отрицательных температурах, пока не прогреешь двигатель, глушить нельзя, иначе не заведешь»; «Двигатель 2,0, сигналка Пандора. Завел с автозапуска, на улице – минус 27. При открывании двери машина глохнет. Зачем нужна такая функция, непонятно».

Вызывает критику и невозможность отказаться от панорамной крыши, оставив остальное наполнение на уровне топовых версий: «Если хочешь рейлинги, покупай машину с панорамой. А зачем мне панорама, если я, поставив на рейлинги бокс, кроме капающей с бокса грязи ничего не увижу? Если я поставлю на рейлинги четыре велосипеда или сноуборд с лыжами, я в панораме увижу только дорожную грязь, которая капает с борда и лыж! Почему не поставить рейлинги на любую комплектацию?».

К числу эргономических недостатков владельцы относят и ничем не прикрытые пороги: «Зимой и в дождь порог грязный, и частенько протираешь его штаниной», «Зимой не очень хотелось бы пачкать штаны, но, похоже, придется привыкать садиться за руль и поднимать ноги».

Отмечают владельцы и другие мелкие недостатки – например, что ни в салоне, ни в багажнике нет ни одного крючка, куда бы можно было повесить пакет, чтобы содержимое не рассыпалось. Есть замечания и к управлению круиз-контролем, и жалобы на некорректную работу климат-контроля: «Климат не очень адекватен по силе обдува. Не нашел для себя оптимальный режим. Либо сдувает, либо не ощущается». Одним словом, мелких замечаний действительно много.

Любовь №3: К холодам готов!

Упомянутые выше открытые пороги – это, конечно, неприятно, но в целом, судя по отзывам владельцев, Nissan X-Trail третьего поколения очень неплохо приспособлен к нашим зимним условиям. Во-первых, он исправно заводится даже в серьезные холода: «Запуск в любой мороз с полоборота! Прогрев зимой быстрый». Во-вторых, о том, что в машине тепло, пишут даже те, кто считает, что салон прогревается слишком долго: «Из минусов: зимой долго прогревается, но когда печка заработает – жара просто! Тепло держит отлично», «Теплый салон. Быстро прогревается, и такие опции, как подогрев лобаша, руля и кресел, довольно быстро приводят температуру в салоне к комфортной. Опять же, в сравнении с Т31 этот намного теплее».

В-третьих, авторы отзывов высоко оценивают подогревы сидений, потому что если первый ряд подогревается в очень многих моделях, то подогревом заднего дивана могут похвастаться далеко не все.

Но больше всего владельцев радует подогрев ветрового стекла: «Что нравится, так это обогрев лобового стекла: действительно быстро очищает от снега, пока двигатель не прогрелся», «Нитевой подогрев лобового моментально превращает лед в воду. Забыл, что такое скребок зимой. Пока убираешь снег с машины все оттаяло, в салоне тепло, и ты едешь по делам».

Ненависть №2: Обжора в городе

Нельзя сказать, что расход горючего является главным минусом Nissan X-Trail, но и в список достоинств этот параметр тоже вносить не стоит. Скорее, его можно назвать дискуссионным, потому что и цифры владельцы называют достаточно разные, и сетевые споры вокруг потребления горючего – дело вполне обычное. Сразу отметим, что из дискуссии выпадают относительно немногочисленные владельцы дизельных версий. С ними все понятно: «Расход на трассе 6 литров (но можно тошнить так, что будет 4,9), в городе 8,2 литра на сотню (но можно тошнить на 7,5)», «Дизельный X-Trail на 18 колесах c вырезанным сажевиком и отключеннным клапаном EGR, прошит до 160 л/с. Легко выезжаю на трассе из 5 литров – скорость не более 130 км/ч, пять взрослых человек в салоне. Если тошнить на результат по минимальному расходу, то мой рекорд – 3,6 л/100 км».

Владельцы двухлитровых бензиновых версий выступают довольно согласованно: «Расход небольшой, средний 8,7. Если ехать по трассе на круизе 130 км/ч, то ровно 8,5. Можно даже не спеша ехать за городом, и выйдет 6,7-7 л при скорости до 90. Конечно, если ехать 150, то расход сильно вырастает»; «Особенно радует расход, меньше, чем у многих седанов. Запаса хватает на 855 км»; «Расход на механике по трассе 7-8 литров 95 бензина». В целом этим параметром они довольны.

А вот владельцы машин с 2,5-литровым мотором не так единодушны. Одних экономичность вполне устраивает: «2,5 л, 4WD, 7,4-8 л/100 км по трассе (до 130 км/ч), город – 11-13 л/100 км. Считаю, очень экономичный автомобиль!», «От себя отмечу невысокий расход топлива: в Москве – 9-11 л и на трассе 7-8 л/100 км». Другие говорят, что расход великоват, но только в условиях городского движения: «Расход чуть расстраивает, в городе 13-14 литров», «Ложка дегтя – это расход топлива в городских пробках. Доходит до 15 литров на 100 км». Ну а третьи вообще считают X-Trail обжорой и пишут о том, что расход в городе не опускается ниже 15-17 литров на сотню: «С одной стороны, потребляет недорогое топливо (АИ-92), с другой стороны, достаточно немало – 12-14 литров. Столько же потреблял Хайлендер 3,5 литра на тех же скоростях», «Имеет расход топлива в 2 (!!!) раза больше дизельного Мерса (GLS 220d, 194 бешеных "коня")», «По городу в пробках реальный расход литров 15-16 на сотню (в обычном режиме) и 12-13 в ECO-режиме».

Естественно, в каждом конкретном случае расход горючего зависит от манеры вождения, скорости, тяжести ноги на педали газа во время разгона. Но в любом случае, выбирая автомобиль на вторичном рынке, стоит все сказанное принять во внимание.

Любовь №2: Полный привод – это вещь

Большая часть продаж новых Nissan X-Trail T32 приходилась на полноприводные версии, и на вторичном рынке они составляют как минимум ¾ от общего объема предложений. Владельцы явно довольны тем, что выбрали полный привод: «Полный привод очень выручает зимой, в заснеженных дворах Питера чувствуешь себя уверенно»; «Зимой удобно заезжать даже на самые высокие сугробы»; «Полный привод с легкостью справляется с раскисшей лесной дорогой».

Но стоит отчетливо понимать несколько моментов. Во-первых, это кроссовер, и владельцы это, как правило, осознают: «Для бездорожья не годится, это переднеприводная платформа с подключаемой задней осью. Поможет выехать из сугроба, и все!», «Для легкого бездорожья как-то годится, но геометрическая проходимость не позволяет преодолевать серьезные препятствия». Но для кого-то неспособность X-Trail справиться с экстремальной грязью оказывается сюрпризом: «По грязи вообще не едет (от слова совсем)». Но далее тот же автор пишет: «Проходимость в плане ям и неровной дороги – на 5+, на все бордюры залетает».

Внедорожный арсенал Nissan X-Trail включает в себя возможность заблокировать муфту подключения заднего моста (режим Lock). Но нужно помнить, что после включения режима Lock шайба ротор-контроллера не фиксируется, а возвращается в положение Auto, и о том, что муфта заблокирована, говорит только маленькая пиктограмма на панели приборов. Ну а если вы разогнались до 40 км/ч, режим автоматически отключится, и то же самое произойдет, если вы будете ехать в этом режиме достаточно долго и муфта перегреется. Именно поэтому владельцам не нравится поведение машины в ситуациях, когда ты едешь по асфальту с нормальным сцеплением, но периодически встречаешься с участками, покрытыми снегом: «Управляемость у Ниссана по дороге с снежными переметами мне очень не понравилась, приходится его постоянно ловить и контролировать». Причины этого вполне понятны: внезапно подключившийся задний мост резко меняет управляемость, а автоматика не позволяет постоянно ехать в режиме полного привода на достаточно высокой скорости.

Ненависть №1: Я давлю, а он не едет

Недостаток динамики чаще всего вызывает раздражение владельцев Т32. Чаще всего жалуются владельцы двухлитровых версий: «Автомобиль для спокойной езды. Динамика никакая. Разгон размеренный, обгоны на трассе требуют расчета»; «Не едет, мотор верховой плюс вариатор, чтоб разогнаться, надо очень сильно жать на педаль газа»; «Двигатель 2,0 л для этой машины – маловато, чтобы зажигать». Впрочем, оценки во многом зависят от характера и темперамента водителя: «Динамика, конечно, не как у легковых, но достаточная».

Естественно, более мощный 2,5-литровый мотор вызывает куда меньше нареканий, а тех, кого динамика вполне устраивает, значительно больше: «Атмосферный двигатель 2,5 литра, 171 лошадиная сила под капотом. Этого вполне хватает для комфортного передвижения и обгонов на трассе. Да и серпантины он преодолевает без напряга, в отличие от новомодных малолитражных турбомоторов»; «2,5-литровый двигатель тянет отлично, на дорогах с затяжными подъемами в несколько километров вывозит четырех человек и полный багажник вещей».

Однако и тех, кто не сошелся характерами даже с топовыми 2,5-литровыми вариантами, тоже хватает. «Я бы сказал, что он и с 2,5 не едет. То есть, он создает ощущение резвости на скоростях до 80 км/ч, а потом все»; «Динамика – это отдельный отстой, ее нет по сравнению с той же CRV 4 с такой же мощностью мотора, не говоря уже о "немцах"»; «Не хватает скорости при обгоне, но в целом приноровился».

Отдельного обсуждения удостоилась кнопка переключения в режим Eco: «ЭКО пользовался пару раз и забыл. Да, на трассе при спокойной езде экономит около 0,5-0,7 литра на сотню, но на обгон с ней выходить нельзя, да и в городе неудобно: пока от светофора до светофора разгонишься, сто гудков в зад получишь. А если пару дней с ней поездить и привыкнуть, то, отключив ее, начинаешь рвать вариатор, резко стартуя с места», «Данная кнопка актуальна только в пробках, особенно когда жену с ребенком везешь, чтобы не дергаться, а плавно протискиваться. На трассе она абсолютно ничего не экономит, только доставляет лишние хлопоты при маневрах».

Удивительно, но полностью удовлетворены динамикой только немногочисленные владельцы дизельных версий: «Почему именно 1,6 DCi – этот французский (разработки альянса Рено-Ниссан) дизель намного экономичнее, чем 2- и 2,5-литровые бензиновые двигатели, и такой же резвый, как двухлитровый. Есть ощущение, что даже живее и быстрее. Машина с дизелем – точно не тошнота, ни в городе, ни на трассе».

Любовь №1: Да здравствует семейственность!

И все же именно заложенные в концепцию автомобиля «семейные ценности» заставляют владельцев мириться с достаточно серьезными (и вполне реальными) недостатками третьего поколения Nissan X-Trail и не обращать внимания на мелочи. «Это рабочая лошадка для семьи. Он не подарит эмоций от вождения, но будет верно и без сюрпризов выполнять свою работу: возить детей, собаку, сумки из супермаркета. Выбирать его стоит, если вам нужен просторный и комфортный кроссовер, надежный простой мотор и максимум практичности за разумные деньги», «Просто бомбическая машина, для семьи с детьми – лучший выбор».

Действительно, а какие качества делают ту или иную модель идеальным семейным автомобилем? Прежде всего внутренний объем – и пассажирского салона, и багажника.

С объемом и комфортом салона все действительно так: мало кто из одноклассников может предоставить сопоставимый простор на втором ряду сидений. «В салоне очень просторно, особенно на втором ряду. Три взрослых пассажира едут без проблем. Отдельное спасибо за "нулевой пол" – ноги не упираются в тоннель», «Салон – это песня! Если у вас двое детей, то расстояние между задним сиденьем и максимально отодвинутым передним (любым из двух) просто огромное», – радуются владельцы.

Ситуация с объемом багажника несколько сложней. Авторы одних отзывов пишут, что их все полностью устраивает: «Для путешествий вообще топ: багажник огромный, все влезает», «Вместительный багажник. Задний ряд складывается. Однажды перевозил холодильник». Но хватает и тех, кто по каким-то причинам не стал пользоваться возможностью менять объем багажника за счет перемещения заднего дивана. Так что в отзывах можно столкнуться и с такими оценками: «Багажник в Икстрейле меня слегка разочаровал. Мал он для такой машины, хотя мне его пока хватает», «Места сзади много, а вот в багажнике не очень».

Зато любителей путешествовать с семьей очень радует то, что сложив задний диван, можно организовать нормальные спальные места: «Ездили в путешествие, задние сидения раскладываются как двуспальная кровать. Путешествие в 2000 км для всей семьи прошло удобно и комфортно!», «Багажник – огонь, раскладывается почти ровно (спал на рыбалке раз 6)». Лючок в спинке заднего сиденья позволяет перевозить длинномеры: «Удобная опция – подлокотник-лючок в задних сиденьях. Когда ездили в Архыз кататься на лыжах, все очень оценили. В лючок протолкнули лыжи, и 4 человека ехали в максимальном комфорте с подлокотниками».

И вообще X-Trail отлично зарекомендовал себя в дальних поездках. Тут сказывается все: и плавность хода, и удобное рабочее место водителя, и насыщенность опциями комфорта. Вот что пишут об этом авторы отзывов: «Добротный семейный автомобиль. Машина довольно мягкая, и на трассе это добавляет комфорта, плюс очень удобные кресла. Ездил в Петербург по платке, вся дорога без остановок на разминки – спина очень хорошо себя чувствует», «По трассе на нем довольно комфортно ездить: поставил на круиз и плывешь. Подвеска у “Хитрилы” довольно комфортная, можно сказать – мягкая, но не такая валкая, как ожидаешь, видимо, жирные стабилизаторы стоят, и дорогу держит хорошо. Колейность не чувствует».

Ну а подвести итог я хочу еще одной цитатой из отзыва, в которой автор так определяет Nissan X-Trail T32: «Достойный безопасный семейный автомобиль для уверенных водителей со стажем». Тут, пожалуй, и добавить-то нечего.