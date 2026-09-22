Мощный внедорожник Hongqi G919 стартует в Китае, Россия – в планах

Предвестника рамного внедорожника Hongqi показали еще в прошлом году. Премьеру серийной версии провели в апреле года нынешнего на Пекинском автосалоне, причем тогда модель выставляли под именем концепта – Off-Road. В июне было объявлено товарное название – Hongqi G919. Ну а теперь в Китае раскрыли все характеристики модели, озвучили предварительные цены и начали принимать заказы.

Hongqi G919 – это подзаряжаемый гибрид с 800-вольтовой архитектурой. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 2.0 (218 л.с.) и сразу четыре электродвигателя (по одному на каждое колесо). Совокупная отдача составляет 843 л.с. и 1320 Нм. Топовый внедорожник вдобавок имеет пневмоподвеску и контроль тяги, имитирующий блокировку трех дифференциалов – межосевого и двух межколесных. Батарея едина для всех версий – емкостью 62,9 кВт*ч. В электрорежиме внедорожник проедет 280 км по циклу CLTC, суммарный запас хода – 1350 км. С 0 до 100 км/ч Hongqi G919 разгоняется за 4,5 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч.

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Внедорожнику достались гигантская радиаторная решетка и внушительные бамперы, на колесных арках есть массивные накладки. В прямоугольные блоки головной оптики вписаны светодиодные полукольца, задние фонари сделали вертикальными. На распашной багажной двери может быть запаска или кофр. За доплату предусмотрены дополнительная защита днища, буксировочные проушины и внедорожная резина. Также можно заказать дополнительные светильники на крышу, бокс на заднюю стойку и т.д.

Длина Hongqi G919 равна 5135 мм (с учетом наружной запаски), ширина – 2050 мм, высота – 1950 мм, колесная база – 2900 мм. Паспортный дорожный просвет в зависимости от исполнения – 210 или 220 мм. Внедорожник бывает только пятиместным. Заявленный объем багажника – 950 литров.

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Внутри установлены раздельные экраны приборки (12,3 дюйма) и мультимедийной системы (17,3 дюйма), под центральными дефлекторами обдува расположены физические клавиши. На тоннеле – одна или две площадки для беспроводной зарядки гаджетов и два массивных рычага. В списке стандартного оборудования еще значатся проекционный дисплей, подогрев и вентиляция передних сидений, массажер водительского кресла, аудиосистема с 18 динамиками. В базе также есть автопилот с 384-линейным лидаром над лобовым стеклом. Топ-версия – это еще холодильник, массажер переднего пассажирского кресла, подогрев и вентиляция заднего дивана, потолочный планшет для задних пассажиров.

Гибридный внедорожник Hongqi G919 предварительно оценили в 359 800 – 399 800 юаней (примерно 4,5 млн – 5 млн рублей по актуальному курсу). Кроме того, к заказу доступна лимитированная версия за 439 800 юаней (5,5 млн рублей), которая уже включает «допы».

Между тем в перспективе внедорожник Hongqi G919 может появиться и в России, о чем ранее сообщили в местном офисе бренда.