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  • Бренд Hongqi определился с именем для нового рамного внедорожника – встречаем G919

Бренд Hongqi определился с именем для нового рамного внедорожника – встречаем G919

09.06.2026 475 2 1
Бренд Hongqi определился с именем для нового рамного внедорожника – встречаем G919

На домашний рынок исполинский вездеход Hongqi выйдет до конца текущего года. Модель предложат с гибридной силовой установкой, в которую входят сразу четыре электромотора.

Премьеру серийного рамного внедорожника Hongqi (премиум-бренд принадлежит концерну FAW) провели в апреле 2026-го на Пекинском автосалоне. Напомним, SUV «вырос» из прошлогоднего концепта Hongqi Off-Road, под этим же именем выставляли и конвейерный вариант. Так вот теперь марка определилась с названием серийной модели – на домашний рынок вездеход выйдет как Hongqi G919.

Китайский офис Hongqi расшифровывает каждый символ. Так, G обозначает «основу национального автомобиля», первая «девятка» — «флагманское позиционирование», «единица» — «первоклассные характеристики продукта и исключительные впечатления от вождения». Наконец, вторая «девятка» «олицетворяет собой всестороннее обслуживание и долгосрочную поддержку».

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Среди особенностей внешности новинки – гигантская радиаторная решетка, внушительные бамперы и массивные накладки на колесных арках. В прямоугольные блоки головной оптики вписаны светодиодные полукольца, задние фонари сделали вертикальными. На распашной багажной двери может быть запаска или «рюкзак». Для модели в принципе предусмотрено множество аксессуаров – например, еще более брутальный обвес, дополнительные светильники на крышу. Hongqi G919 также получил автопилот с лидаром над лобовым стеклом. По предварительным данным, комплекс водительских ассистентов – от компании Huawei.

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Длина G919 составляет 5135 мм (вероятно, с учетом запасного колеса), ширина – 2050 мм, высота – 1950 мм, колесная база – 2900 мм.

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В пятиместном салоне установлены раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, под центральными дефлекторами обдува расположены физические клавиши. На тоннеле – две площадки для беспроводной зарядки гаджетов и два массивных рычага.

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Hongqi G919 представляет собой полноприводный подзаряжаемый гибрид с пневмоподвеской. Система включает работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 2.0 и сразу четыре электромотора (по одному на каждое колесо). Суммарная отдача – 843 л.с. и 1320 Нм. Предполагается, что модель предложат с батареей емкостью 63 кВт*ч. Известно, что только на электротяге рамный внедорожник проедет 280 км (по циклу CLTC), совокупная дальнобойность – 1350 км. С места до 100 км/ч Hongqi G919 разгоняется за 4,5 секунды.

На родине продажи нового вездехода стартуют до конца текущего года. Ранее сообщалось о том, что компания Hongqi рассматривает возможность появления своего рамника и на российском рынке. Но окончательное решение, видимо, еще не принято. По крайней мере, среди уже подтвержденных премьер Hongqi для России внедорожника G919 пока нет.

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2 комментария
09.06.2026 16:27
Петя Иванов

В комплект с гойей.

09.06.2026 22:00
Ярослав

Будет популярен в Москве и Чечне.

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