Дитя советского рестайлинга: тест на знание отличий ВАЗ-21011 от «Копейки»

Однако со временем первенец ВАЗа начал устаревать. В Тольятти не ограничились выпуском новых моделей вроде ВАЗ-2103: чтобы «ноль-первая» сохраняла актуальность, её решили осовременить, выпустив модернизированный вариант под индексом 21011. Сегодня мы будем проверять, насколько вы разбираетесь в особенностях и отличиях этой модели от легендарной «Единички». Причем вопросов, конечно же, будет 11.
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