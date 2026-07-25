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  • Дитя советского рестайлинга: тест на знание отличий ВАЗ-21011 от «Копейки»

Дитя советского рестайлинга: тест на знание отличий ВАЗ-21011 от «Копейки»

25.07.2026 583 0 0
Дитя советского рестайлинга: тест на знание отличий ВАЗ-21011 от «Копейки»

Для миллионов советских автомобилистов ВАЗ-2101 стал своеобразным билетом в мир современных иностранных автомобилей того времени, ведь, несмотря на 800 отличий от итальянского исходника, по уровню динамики и комфорта «Копейка» выгодно отличалась от отечественных Москвичей.

Однако со временем первенец ВАЗа начал устаревать. В Тольятти не ограничились выпуском новых моделей вроде ВАЗ-2103: чтобы «ноль-первая» сохраняла актуальность, её решили осовременить, выпустив модернизированный вариант под индексом 21011. Сегодня мы будем проверять, насколько вы разбираетесь в особенностях и отличиях этой модели от легендарной «Единички». Причем вопросов, конечно же, будет 11.

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СССР история тесты АВТОВАЗ
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